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Лавров объяснил слова главы британской разведки врожденным высокомерием
Лавров объяснил слова главы британской разведки врожденным высокомерием
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости назвал врожденным высокомерием слова главы британской внешней разведки Ричарда Мура о... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:27
2021-04-28T11:46
россия
сергей лавров
британская разведывательная служба mi6
великобритания
в мире
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости назвал врожденным высокомерием слова главы британской внешней разведки Ричарда Мура о России, которую он назвал "угасающей державой"."Возвращаясь к Великобритании. Да, мы видим, как они продолжают антироссийскую линию. Недавно их шеф MI6, службы внешней разведки, сделал заявление о том, что Россия - это угасающая держава, надо за ней приглядывать, потому что в таком состоянии она может делать какие-то резкие движения. Это врожденное высокомерие и врожденная убежденность, что ты правишь миром по-прежнему", - сказал Лавров.Ранее глава британской внешней разведки Ричард Мур назвал Россию "объективно ослабевающей" в экономическом и демографическом плане державой, но при этом представляющей одну из наиболее насущных проблем.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
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Лавров прокомментировал позицию Великобритании в отношении России и Евросоюза
Лавров прокомментировал позицию Великобритании в отношении России и Евросоюза
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россия, сергей лавров, британская разведывательная служба mi6, великобритания, в мире

Лавров объяснил слова главы британской разведки врожденным высокомерием

10:27 28.04.2021 (обновлено: 11:46 28.04.2021)
 
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости назвал врожденным высокомерием слова главы британской внешней разведки Ричарда Мура о России, которую он назвал "угасающей державой".
"Возвращаясь к Великобритании. Да, мы видим, как они продолжают антироссийскую линию. Недавно их шеф MI6, службы внешней разведки, сделал заявление о том, что Россия - это угасающая держава, надо за ней приглядывать, потому что в таком состоянии она может делать какие-то резкие движения. Это врожденное высокомерие и врожденная убежденность, что ты правишь миром по-прежнему", - сказал Лавров.
Лавров прокомментировал позицию Великобритании в отношении России и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 10:13
Лавров обвинил Великобританию в попытках подорвать отношения России и ЕС
Ранее глава британской внешней разведки Ричард Мур назвал Россию "объективно ослабевающей" в экономическом и демографическом плане державой, но при этом представляющей одну из наиболее насущных проблем.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
 
РоссияСергей ЛавровБританская разведывательная служба MI6ВеликобританияВ мире
 
 
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