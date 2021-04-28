https://ria.ru/20210428/lavrov-1730261756.html
Лавров объяснил слова главы британской разведки врожденным высокомерием
Лавров объяснил слова главы британской разведки врожденным высокомерием
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости назвал врожденным высокомерием слова главы британской внешней разведки Ричарда Мура о... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:27
2021-04-28T10:27
2021-04-28T11:46
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости назвал врожденным высокомерием слова главы британской внешней разведки Ричарда Мура о России, которую он назвал "угасающей державой"."Возвращаясь к Великобритании. Да, мы видим, как они продолжают антироссийскую линию. Недавно их шеф MI6, службы внешней разведки, сделал заявление о том, что Россия - это угасающая держава, надо за ней приглядывать, потому что в таком состоянии она может делать какие-то резкие движения. Это врожденное высокомерие и врожденная убежденность, что ты правишь миром по-прежнему", - сказал Лавров.Ранее глава британской внешней разведки Ричард Мур назвал Россию "объективно ослабевающей" в экономическом и демографическом плане державой, но при этом представляющей одну из наиболее насущных проблем.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
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Лавров прокомментировал позицию Великобритании в отношении России и Евросоюза
Лавров прокомментировал позицию Великобритании в отношении России и Евросоюза
2021-04-28T10:27
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россия, сергей лавров, британская разведывательная служба mi6, великобритания, в мире