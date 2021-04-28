Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/lavrov-1730258146.html
Лавров назвал позицию Киева по прекращению огня в Донбассе стыдной
Лавров назвал позицию Киева по прекращению огня в Донбассе стыдной
Киев в последние недели стал ожесточенно продвигать необходимость "переподтвердить" прекращение огня в Донбассе, попытки оживить эту тему - стыдные и... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:12
2021-04-28T11:00
андрей ермак
луганская народная республика
донецкая народная республика
сергей лавров
дмитрий козак
луганск
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727154332_0:0:2820:1587_1920x0_80_0_0_a227d6b787a009546a50692301a8b958.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Киев в последние недели стал ожесточенно продвигать необходимость "переподтвердить" прекращение огня в Донбассе, попытки оживить эту тему - стыдные и недостойные, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Насчет того, что гибнут люди и что происходит на линии соприкосновения, Киев в последнюю пару недель как-то очень ожесточенно стал продвигать необходимость еще раз переподтвердить прекращение огня. Все западные его покровители стали взывать к нам - повлияйте на Донбасс, чтобы прекращение огня наконец по-настоящему состоялось",- заявил Лавров.Он рассказал, что президент РФ Владимир Путин, общаясь в прошедшие пару недель по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, с канцлером ФРГ Ангелой Меркель напоминал им о фактах. "А факты таковы, что в июле 2020 года было достигнуто в контактной группе, наверное, самое серьезное, самое эффективное соглашение о прекращении огня. Эффективное, поскольку в нем был согласован механизм контроля за его соблюдением", - сказал Лавров."Этот механизм предполагал целую последовательность действий, прежде всего - обязательства каждой из сторон не отвечать на огонь немедленно на месте, а доложить о том, что произошло нарушение высшему командованию. И только потом, от этого высшего командования поступит приказ, как действовать: отвечать или все-таки договориться по механизмам, которые создаются для общения между командирами на земле. Так вот, договоренность, как она и предполагала, была воплощена в приказах, изданных Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой. Эти приказы были опубликованы, военные приказы. И Киев обязался сделать то же самое, но он этого не сделал", - подчеркнул Лавров.По его словам, руководство Украины вместо этого стало "играть словами": "чтобы выполнить обязательства о любом обстреле докладывать на самый верх и получать оттуда приказы, они какими-то мутными формулировками стали эту очень четкую схему подменять, несмотря на то, что на всех последующих встречах им это вменяли со стороны Донецка и Луганска, да и наши представители в контактной группе об этом не раз говорили". "В "нормандском формате" это то, чем Дмитрий Козак (замглавы администрации президента РФ - ред.) все эти месяцы занимался в контактах со своими французскими и немецкими коллегами, участвовал тоже Андрей Ермак со стороны Украины", - сказал Лавров."Я читал запись этих разговоров. Это просто, как у нас говорят, об стену горох - ты им про Фому, они тебе про Ерему. И вот вдруг, видимо, пару недель назад украинское руководство решило, что надо опять оживить тему прекращения огня. Стыдно и недостойно", - заявил глава МИД РФ.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210428/donbass-1730242530.html
https://ria.ru/20210428/donbass-1730238371.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
луганск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727154332_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_13b992b0fda748d1c6fcee3e5ab14a9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей ермак, луганская народная республика, донецкая народная республика, сергей лавров, дмитрий козак, луганск, украина, в мире

Лавров назвал позицию Киева по прекращению огня в Донбассе стыдной

10:12 28.04.2021 (обновлено: 11:00 28.04.2021)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Курейши в Исламабаде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Курейши в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Киев в последние недели стал ожесточенно продвигать необходимость "переподтвердить" прекращение огня в Донбассе, попытки оживить эту тему - стыдные и недостойные, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насчет того, что гибнут люди и что происходит на линии соприкосновения, Киев в последнюю пару недель как-то очень ожесточенно стал продвигать необходимость еще раз переподтвердить прекращение огня. Все западные его покровители стали взывать к нам - повлияйте на Донбасс, чтобы прекращение огня наконец по-настоящему состоялось",- заявил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Республики Гондурас Лисандро Росалесом Банегасом - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 08:00
Лавров заявил, что войны в Донбассе можно избежать
Он рассказал, что президент РФ Владимир Путин, общаясь в прошедшие пару недель по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, с канцлером ФРГ Ангелой Меркель напоминал им о фактах. "А факты таковы, что в июле 2020 года было достигнуто в контактной группе, наверное, самое серьезное, самое эффективное соглашение о прекращении огня. Эффективное, поскольку в нем был согласован механизм контроля за его соблюдением", - сказал Лавров.
"Этот механизм предполагал целую последовательность действий, прежде всего - обязательства каждой из сторон не отвечать на огонь немедленно на месте, а доложить о том, что произошло нарушение высшему командованию. И только потом, от этого высшего командования поступит приказ, как действовать: отвечать или все-таки договориться по механизмам, которые создаются для общения между командирами на земле. Так вот, договоренность, как она и предполагала, была воплощена в приказах, изданных Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой. Эти приказы были опубликованы, военные приказы. И Киев обязался сделать то же самое, но он этого не сделал", - подчеркнул Лавров.
“Главное для него – удержаться у власти” – Лавров о позиции Зеленского по войне в Донбассе - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 06:04
Лавров оценил вероятность войны с Украиной в Донбассе
По его словам, руководство Украины вместо этого стало "играть словами": "чтобы выполнить обязательства о любом обстреле докладывать на самый верх и получать оттуда приказы, они какими-то мутными формулировками стали эту очень четкую схему подменять, несмотря на то, что на всех последующих встречах им это вменяли со стороны Донецка и Луганска, да и наши представители в контактной группе об этом не раз говорили". "В "нормандском формате" это то, чем Дмитрий Козак (замглавы администрации президента РФ - ред.) все эти месяцы занимался в контактах со своими французскими и немецкими коллегами, участвовал тоже Андрей Ермак со стороны Украины", - сказал Лавров.
"Я читал запись этих разговоров. Это просто, как у нас говорят, об стену горох - ты им про Фому, они тебе про Ерему. И вот вдруг, видимо, пару недель назад украинское руководство решило, что надо опять оживить тему прекращения огня. Стыдно и недостойно", - заявил глава МИД РФ.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
 
Андрей ЕрмакЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛавровДмитрий КозакЛуганскУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
00:35Байден заявил, что США "вновь пришли в движение"
Лента новостейМолния