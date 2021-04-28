https://ria.ru/20210428/lavrov-1730258146.html

Лавров назвал позицию Киева по прекращению огня в Донбассе стыдной

Лавров назвал позицию Киева по прекращению огня в Донбассе стыдной

Киев в последние недели стал ожесточенно продвигать необходимость "переподтвердить" прекращение огня в Донбассе, попытки оживить эту тему - стыдные и... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:12

2021-04-28T10:12

2021-04-28T11:00

андрей ермак

луганская народная республика

донецкая народная республика

сергей лавров

дмитрий козак

луганск

украина

в мире

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Киев в последние недели стал ожесточенно продвигать необходимость "переподтвердить" прекращение огня в Донбассе, попытки оживить эту тему - стыдные и недостойные, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Насчет того, что гибнут люди и что происходит на линии соприкосновения, Киев в последнюю пару недель как-то очень ожесточенно стал продвигать необходимость еще раз переподтвердить прекращение огня. Все западные его покровители стали взывать к нам - повлияйте на Донбасс, чтобы прекращение огня наконец по-настоящему состоялось",- заявил Лавров.Он рассказал, что президент РФ Владимир Путин, общаясь в прошедшие пару недель по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, с канцлером ФРГ Ангелой Меркель напоминал им о фактах. "А факты таковы, что в июле 2020 года было достигнуто в контактной группе, наверное, самое серьезное, самое эффективное соглашение о прекращении огня. Эффективное, поскольку в нем был согласован механизм контроля за его соблюдением", - сказал Лавров."Этот механизм предполагал целую последовательность действий, прежде всего - обязательства каждой из сторон не отвечать на огонь немедленно на месте, а доложить о том, что произошло нарушение высшему командованию. И только потом, от этого высшего командования поступит приказ, как действовать: отвечать или все-таки договориться по механизмам, которые создаются для общения между командирами на земле. Так вот, договоренность, как она и предполагала, была воплощена в приказах, изданных Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой. Эти приказы были опубликованы, военные приказы. И Киев обязался сделать то же самое, но он этого не сделал", - подчеркнул Лавров.По его словам, руководство Украины вместо этого стало "играть словами": "чтобы выполнить обязательства о любом обстреле докладывать на самый верх и получать оттуда приказы, они какими-то мутными формулировками стали эту очень четкую схему подменять, несмотря на то, что на всех последующих встречах им это вменяли со стороны Донецка и Луганска, да и наши представители в контактной группе об этом не раз говорили". "В "нормандском формате" это то, чем Дмитрий Козак (замглавы администрации президента РФ - ред.) все эти месяцы занимался в контактах со своими французскими и немецкими коллегами, участвовал тоже Андрей Ермак со стороны Украины", - сказал Лавров."Я читал запись этих разговоров. Это просто, как у нас говорят, об стену горох - ты им про Фому, они тебе про Ерему. И вот вдруг, видимо, пару недель назад украинское руководство решило, что надо опять оживить тему прекращения огня. Стыдно и недостойно", - заявил глава МИД РФ.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/donbass-1730242530.html

https://ria.ru/20210428/donbass-1730238371.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганск

украина

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андрей ермак, луганская народная республика, донецкая народная республика, сергей лавров, дмитрий козак, луганск, украина, в мире