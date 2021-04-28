https://ria.ru/20210428/krasnoyarsk-1730269098.html

В Красноярске появятся пять мобильных пунктов скорой помощи

В Красноярске появятся пять мобильных пунктов скорой помощи

Пять мобильных пунктов скорой помощи появятся в Красноярске, из них три начнут работать до конца года, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:55

2021-04-28T10:55

2021-04-28T10:55

россия

александр усс

красноярский край

красноярск

общество

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КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. Пять мобильных пунктов скорой помощи появятся в Красноярске, из них три начнут работать до конца года, сообщает пресс-служба главы региона.По ее данным, губернатор края Александр Усс в День работника скорой помощи осмотрел новый автопарк, ознакомился с условиями работы персонала и пообщался с медиками одной из шести подстанций скорой помощи в Красноярске.Губернатор поддержал инициативу медиков об оборудовании на территории Красноярска пяти передвижных пунктов скорой помощи. В них будут предусмотрены как помещения для помощи пациентам, так и пространства для отдыха врачей. Александр Усс поручил открыть первые три пункта до конца этого года. По его словам, эта мера позволит сократить время прибытия медиков на вызовы, особенно в отдаленные микрорайоны города.В Красноярском крае в 2020-2021 годах за счет федерального и краевого бюджетов приобретено более 60 автомобилей скорой помощи. В планах в текущем году пополнить автопарки еще почти на 70 машин. Губернатор поручил проработать вопрос о строительстве теплых стояночных боксов для медицинского транспорта по всей территории края. В пресс-службе отмечают, что Усс обратил особое внимание на необходимость защиты медиков и водителей, работающих на скорой помощи."Происшествия на дорогах, производственные травмы, угрозы и даже нападения неадекватных людей – все это, увы, составляющие работы на скорой помощи. Поэтому я поручил минздраву совместно с министерством финансов со следующего года предусмотреть средства краевого бюджета на страхование жизни и здоровья медперсонала и водителей скорой помощи", – приводит пресс-служба слова губернатора.Для решения проблемы нехватки кадров на подстанциях скорой помощи глава региона принял решение обратиться в минздрав России по поводу увеличения квоты целевого приема в ординатуру по специальности "Скорая медицинская помощь". Также он поручил предусмотреть в краевом бюджете средства на дополнительную подготовку по специальности "Скорая помощь и неотложная медицинская помощь" для выпускников медколледжей и техникумов, которые планируют в дальнейшем работать в службе."Также по поручению Александра Усса на краевом уровне будет проработан вопрос о возможности выделения бюджетных средств на единовременную выплату прибывшим работать в службу скорой помощи крупных городов региона: врачам скорой помощи в размере 1 миллиона рублей и фельдшерам – 500 тысяч рублей", - отмечают в пресс-службе главы.

https://ria.ru/20210426/zhile-1729958406.html

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россия

красноярский край

красноярск

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россия, александр усс, красноярский край, красноярск, общество