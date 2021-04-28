https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730240246.html

Найден способ уничтожения коронавируса за секунду

Найден способ уничтожения коронавируса за секунду

Группа исследователей из Техасского университета A&M изобрела изделие, позволяющее мгновенно уничтожить коронавирус SARS-CoV-2. Выводы ученых опубликованы в... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T07:23

2021-04-28T07:23

2021-04-28T10:06

распространение коронавируса

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Группа исследователей из Техасского университета A&M изобрела изделие, позволяющее мгновенно уничтожить коронавирус SARS-CoV-2. Выводы ученых опубликованы в пресс-релизе на сайте Phys.org.Оно представляет собой секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. При нагревании прибора до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз. Этого достаточно, чтобы нейтрализовать патоген.По данным исследователей, термическая обработка позволит использовать этот метод в существующих системах отопления, вентиляции и кондиционирования.Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, а 11 марта 2020 года объявила пандемию COVID-19.За все время в мире от последствий заражения умерли более 3,1 миллиона человек из 148,3 миллиона жителей, перенесших вирус.

https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730237500.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире