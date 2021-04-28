https://ria.ru/20210428/iran-1730314743.html
В Иране оценили перспективы производства "Спутника V"
В Иране оценили перспективы производства "Спутника V"
Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Иране начнется в ближайшее время, сообщил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T14:20
2021-04-28T14:20
2021-04-28T14:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
казем джалали
коронавирусы
здоровье - общество
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_8cbe235f7bc1fd450fb3d241df92e1b5.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Иране начнется в ближайшее время, сообщил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали."Думаю, что в ближайшем будущем, в течение следующего месяца начнется совместное производство", - сказал посол.Иран в январе заключил с Россией первый договор о сотрудничестве по вакцине "Спутник V", включая ее производство в Исламской республике. Первая партия вакцины была поставлена в Иран в начале февраля, продукт НИИ им. Гамалеи стал препаратом, с которого иранские власти начали вакцинацию в стране.
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9dd72362cf13bcbe1c5a0719086f9de4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, казем джалали, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире