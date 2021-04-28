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В Иране оценили перспективы производства "Спутника V"

В Иране оценили перспективы производства "Спутника V"

Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Иране начнется в ближайшее время, сообщил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T14:20

2021-04-28T14:20

2021-04-28T14:20

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иран

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Иране начнется в ближайшее время, сообщил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали."Думаю, что в ближайшем будущем, в течение следующего месяца начнется совместное производство", - сказал посол.Иран в январе заключил с Россией первый договор о сотрудничестве по вакцине "Спутник V", включая ее производство в Исламской республике. Первая партия вакцины была поставлена в Иран в начале февраля, продукт НИИ им. Гамалеи стал препаратом, с которого иранские власти начали вакцинацию в стране.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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