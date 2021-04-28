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Ульянов: переговоры по СВПД могут пройти без прямого контакта Ирана и США
Ульянов: переговоры по СВПД могут пройти без прямого контакта Ирана и США
Достижение успешного завершения переговоров по ядерной сделке в Вене без прямого контакта Ирана и США сложнее и дольше, но возможно, заявил в среду постоянный... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T13:39
2021-04-28T14:20
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
михаил ульянов
вена
россия
иран
сша
в мире
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ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Достижение успешного завершения переговоров по ядерной сделке в Вене без прямого контакта Ирана и США сложнее и дольше, но возможно, заявил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По его словам, на текущий момент всех эта ситуация устраивает: американцы принимают к сведению, что иранцы не хотят с ними разговаривать, а иранцы пока не собираются менять свою позицию."Значит, в таких заданных рамках все равно нужно обеспечить успех. Просто это сложнее, дольше, но в принципе можно", - сказал Ульянов журналистам.
https://ria.ru/20210428/iran-1730311851.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, вена, россия, иран, сша, в мире

Ульянов: переговоры по СВПД могут пройти без прямого контакта Ирана и США

13:39 28.04.2021 (обновлено: 14:20 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Достижение успешного завершения переговоров по ядерной сделке в Вене без прямого контакта Ирана и США сложнее и дольше, но возможно, заявил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, на текущий момент всех эта ситуация устраивает: американцы принимают к сведению, что иранцы не хотят с ними разговаривать, а иранцы пока не собираются менять свою позицию.
"Значит, в таких заданных рамках все равно нужно обеспечить успех. Просто это сложнее, дольше, но в принципе можно", - сказал Ульянов журналистам.
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
14:01
Делегации России и США на встрече в Вене обсудят ядерную сделку с Ираном
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Михаил УльяновВенаРоссияИранСШАВ мире
 
 
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