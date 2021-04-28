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Ульянов: переговоры по СВПД могут пройти без прямого контакта Ирана и США
Ульянов: переговоры по СВПД могут пройти без прямого контакта Ирана и США
Достижение успешного завершения переговоров по ядерной сделке в Вене без прямого контакта Ирана и США сложнее и дольше, но возможно, заявил в среду постоянный... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T13:39
2021-04-28T13:39
2021-04-28T14:20
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
михаил ульянов
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иран
сша
в мире
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ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Достижение успешного завершения переговоров по ядерной сделке в Вене без прямого контакта Ирана и США сложнее и дольше, но возможно, заявил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По его словам, на текущий момент всех эта ситуация устраивает: американцы принимают к сведению, что иранцы не хотят с ними разговаривать, а иранцы пока не собираются менять свою позицию."Значит, в таких заданных рамках все равно нужно обеспечить успех. Просто это сложнее, дольше, но в принципе можно", - сказал Ульянов журналистам.
https://ria.ru/20210428/iran-1730311851.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, вена, россия, иран, сша, в мире