https://ria.ru/20210428/iran-1730306947.html

Ульянов: переговоры по СВПД могут пройти без прямого контакта Ирана и США

Ульянов: переговоры по СВПД могут пройти без прямого контакта Ирана и США

Достижение успешного завершения переговоров по ядерной сделке в Вене без прямого контакта Ирана и США сложнее и дольше, но возможно, заявил в среду постоянный... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T13:39

2021-04-28T13:39

2021-04-28T14:20

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

михаил ульянов

вена

россия

иран

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152474/89/1524748901_0:147:2501:1553_1920x0_80_0_0_81b2c60dda2d19b0136f96159fdf6dc3.jpg

ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Достижение успешного завершения переговоров по ядерной сделке в Вене без прямого контакта Ирана и США сложнее и дольше, но возможно, заявил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По его словам, на текущий момент всех эта ситуация устраивает: американцы принимают к сведению, что иранцы не хотят с ними разговаривать, а иранцы пока не собираются менять свою позицию."Значит, в таких заданных рамках все равно нужно обеспечить успех. Просто это сложнее, дольше, но в принципе можно", - сказал Ульянов журналистам.

https://ria.ru/20210428/iran-1730311851.html

вена

россия

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, вена, россия, иран, сша, в мире