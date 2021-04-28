https://ria.ru/20210428/duma-1730316849.html
Рижская дума получила три заявки на проведение мероприятий 9 мая
Рижская дума получила три заявки на проведение мероприятий 9 мая
Рижская дума получила три заявки на проведение мероприятий 9 мая, самоуправление проводит оценку ситуации и консультируется с ответственными службами, сообщает... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T14:30
2021-04-28T14:30
2021-04-28T14:30
рижская дума
день победы
латвия
в мире
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Рижская дума получила три заявки на проведение мероприятий 9 мая, самоуправление проводит оценку ситуации и консультируется с ответственными службами, сообщает портал Delfi."Как рассказали Delfi в самоуправлении, общество "9мая.lv" просит разрешить с 7 до 23 часов (совпадает с мск) мероприятие в парке Победы, возле монумента, с целью "празднования разгрома фашизма". Вторая заявка поступила от организации 9.maija fonds, которая претендует на проведение мероприятия на том же месте и в то же время - с целью возложения цветов и проведения концерта. Третья заявка относится к проведению собрания напротив Hotel Bellevue Park в парке Победы с целью сохранения семейной памяти о тех членах семьи, которые во время Второй мировой войны сражались в рядах союзников против нацистской Германии", - говорится в сообщении.Как добавляет портал, Рижская дума напоминает, что на время пандемии коронавируса публичные мероприятия запрещены, а число участников собраний и пикетов ограничено до 10 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210426/9maya-1730000102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рижская дума, день победы, латвия, в мире
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Рижская дума
получила три заявки на проведение мероприятий 9 мая, самоуправление проводит оценку ситуации и консультируется с ответственными службами, сообщает портал Delfi.
"Как рассказали Delfi в самоуправлении, общество "9мая.lv" просит разрешить с 7 до 23 часов (совпадает с мск) мероприятие в парке Победы, возле монумента, с целью "празднования разгрома фашизма". Вторая заявка поступила от организации 9.maija fonds, которая претендует на проведение мероприятия на том же месте и в то же время - с целью возложения цветов и проведения концерта. Третья заявка относится к проведению собрания напротив Hotel Bellevue Park в парке Победы с целью сохранения семейной памяти о тех членах семьи, которые во время Второй мировой войны сражались в рядах союзников против нацистской Германии", - говорится в сообщении.
Как добавляет портал, Рижская дума напоминает, что на время пандемии коронавируса публичные мероприятия запрещены, а число участников собраний и пикетов ограничено до 10 человек.