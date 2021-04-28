Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:09 28.04.2021 (обновлено: 03:51 28.04.2021)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российское правительство скоро представит список недружественных стран: критерии понятны, ждать осталось недолго, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров.
"У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго", - сказал министр.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают американским финучреждениям покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон объявил о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии.
На следующий день МИД объявил об ответных мерах, среди которых - соразмерная высылка американских дипломатов, прекращение деятельности в стране американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам, бессрочный запрет на въезд в Россию восьми действующим и бывшим чиновникам и деятелям из США, а также предложение послу Джону Салливану отправиться в Вашингтон на консультации. Глава дипмиссии выехал в столицу США 22 апреля.
Параллельно на прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ, ограничивающий иностранным дипмиссиям, занимающимся недружественными действиями, найм работников в России. Трудовые договоры, заключенные ранее с физлицами, число которых превышает определенное российским правительством, подлежат расторжению.
Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что создание списка вызвано "абсолютно недружественными действиями" Соединенных Штатов, которые ввели очередные санкции против Москвы и объявили о высылке дипломатов.