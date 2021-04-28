https://ria.ru/20210428/diplomatiya-1730235666.html

Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран

Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран

Российское правительство скоро представит список недружественных стран: критерии понятны, ждать осталось недолго, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T03:09

2021-04-28T03:09

2021-04-28T03:51

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сергей лавров

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российское правительство скоро представит список недружественных стран: критерии понятны, ждать осталось недолго, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают американским финучреждениям покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон объявил о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии.На следующий день МИД объявил об ответных мерах, среди которых - соразмерная высылка американских дипломатов, прекращение деятельности в стране американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам, бессрочный запрет на въезд в Россию восьми действующим и бывшим чиновникам и деятелям из США, а также предложение послу Джону Салливану отправиться в Вашингтон на консультации. Глава дипмиссии выехал в столицу США 22 апреля.Параллельно на прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ, ограничивающий иностранным дипмиссиям, занимающимся недружественными действиями, найм работников в России. Трудовые договоры, заключенные ранее с физлицами, число которых превышает определенное российским правительством, подлежат расторжению.Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что создание списка вызвано "абсолютно недружественными действиями" Соединенных Штатов, которые ввели очередные санкции против Москвы и объявили о высылке дипломатов.

https://ria.ru/20210426/polsha-1729976680.html

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россия, сергей лавров, сша, в мире