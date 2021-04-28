В Челябинске полиция подала иск об ущербе после несогласованных акций
ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр – РИА Новости. Первый в РФ иск от полиции о возмещении ущерба после несогласованных акций принят для рассмотрения в Центральном районном суде Челябинска.
Ранее местная активистка Валентина Волкова разместила в соцсети Facebook отсканированные страницы искового заявления ГУМВД по Челябинской области о возмещении ущерба. Согласно выложенным сканам, речь идет о проведенных в Челябинске 23 и 31 января публичных мероприятиях, в которых участвовало примерно 2,5 тысячи человек. Согласно документу, для обеспечения порядка на несогласованном мероприятие ГУМВД по региону привлекались значительные силы и средства для обеспечения общественной безопасности, в том числе дополнительный личный состав в нерабочее время. Полиция просит взыскать с ответчиков более 2,1 миллиона рублей выплаченной компенсации сотрудникам за работу.
В райсуде подтвердили получение иска от ГУ МВД. "Данное исковое заявление зарегистрировано Центральным районным судом 20 апреля. В настоящее время дата слушания по нему не назначена", - сказала РИА Новости представитель райсуда. Она уточнила, что ответчиками по иску выступают четыре человека.
В ГУМВД России по Челябинской области РИА Новости не прокомментировали эту информацию.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Как сообщало ГУМВД по Челябинской области, после проведенной 31 января акции в Челябинске были задержаны более 170 человек.
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