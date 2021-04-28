Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/chelyabinsk-1730283001.html
В Челябинске полиция подала иск об ущербе после несогласованных акций
В Челябинске полиция подала иск об ущербе после несогласованных акций
Первый в РФ иск от полиции о возмещении ущерба после несогласованных акций принят для рассмотрения в Центральном районном суде Челябинска. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:50
2021-04-28T11:50
россия
гумвд
челябинск
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр – РИА Новости. Первый в РФ иск от полиции о возмещении ущерба после несогласованных акций принят для рассмотрения в Центральном районном суде Челябинска.Ранее местная активистка Валентина Волкова разместила в соцсети Facebook отсканированные страницы искового заявления ГУМВД по Челябинской области о возмещении ущерба. Согласно выложенным сканам, речь идет о проведенных в Челябинске 23 и 31 января публичных мероприятиях, в которых участвовало примерно 2,5 тысячи человек. Согласно документу, для обеспечения порядка на несогласованном мероприятие ГУМВД по региону привлекались значительные силы и средства для обеспечения общественной безопасности, в том числе дополнительный личный состав в нерабочее время. Полиция просит взыскать с ответчиков более 2,1 миллиона рублей выплаченной компенсации сотрудникам за работу.В райсуде подтвердили получение иска от ГУ МВД. "Данное исковое заявление зарегистрировано Центральным районным судом 20 апреля. В настоящее время дата слушания по нему не назначена", - сказала РИА Новости представитель райсуда. Она уточнила, что ответчиками по иску выступают четыре человека.В ГУМВД России по Челябинской области РИА Новости не прокомментировали эту информацию.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Как сообщало ГУМВД по Челябинской области, после проведенной 31 января акции в Челябинске были задержаны более 170 человек.
https://ria.ru/20210427/aktsii-1730135306.html
https://ria.ru/20210422/aktsiya-1729431344.html
россия
челябинск
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_1008:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_bb7aec76d35fbdacd658613cd7a682e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гумвд, челябинск, челябинская область, происшествия

В Челябинске полиция подала иск об ущербе после несогласованных акций

11:50 28.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр – РИА Новости. Первый в РФ иск от полиции о возмещении ущерба после несогласованных акций принят для рассмотрения в Центральном районном суде Челябинска.
Ранее местная активистка Валентина Волкова разместила в соцсети Facebook отсканированные страницы искового заявления ГУМВД по Челябинской области о возмещении ущерба. Согласно выложенным сканам, речь идет о проведенных в Челябинске 23 и 31 января публичных мероприятиях, в которых участвовало примерно 2,5 тысячи человек. Согласно документу, для обеспечения порядка на несогласованном мероприятие ГУМВД по региону привлекались значительные силы и средства для обеспечения общественной безопасности, в том числе дополнительный личный состав в нерабочее время. Полиция просит взыскать с ответчиков более 2,1 миллиона рублей выплаченной компенсации сотрудникам за работу.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 13:32
В Центре киберугроз опровергли миф о "народности" несогласованных акций
В райсуде подтвердили получение иска от ГУ МВД. "Данное исковое заявление зарегистрировано Центральным районным судом 20 апреля. В настоящее время дата слушания по нему не назначена", - сказала РИА Новости представитель райсуда. Она уточнила, что ответчиками по иску выступают четыре человека.
В ГУМВД России по Челябинской области РИА Новости не прокомментировали эту информацию.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Как сообщало ГУМВД по Челябинской области, после проведенной 31 января акции в Челябинске были задержаны более 170 человек.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 12:05
Москалькова рассказала об обращениях по несогласованным акциям
 
РоссияГУМВДЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
00:35Байден заявил, что США "вновь пришли в движение"
Лента новостейМолния