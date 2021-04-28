https://ria.ru/20210428/chekhiya-1730257374.html

Лавров назвал заявления властей Чехии по взрывам во Врбетице шизофренией

Лавров назвал заявления властей Чехии по взрывам во Врбетице шизофренией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости назвал "шизофренией чистой воды" заявлениях официальных лиц Чехии о причинах взрывов на... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:09

2021-04-28T10:09

2021-04-28T10:23

россия

сергей лавров

мид чехии

москва

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730259691_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_848e3916c466f37f5c4672c819702bf1.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости назвал "шизофренией чистой воды" заявлениях официальных лиц Чехии о причинах взрывов на складе с оружием во Врбетице и последовавшие обвинения президента страны Милоша Земана в госизмене из-за того, что он предложил рассматривать все версии произошедшего, не сбрасывая со счётов версию о неосторожном обращении с оружием."Я не могу об этом рассуждать, потому что не понимаю, интеллектуально не понимаю, чего они хотели. Можно смотреть за этим, как за каким-то таким тоже, знаете, не очень изящным сериалом, опять шизофренических компонентов в этой истории полно", - сказал Лавров.Он напомнил, что "когда президент Земан говорит, надо разобраться, он не отрицает возможности того, что это была диверсия со стороны каких-то зарубежных агентов"."Но он предлагает учитывать и ту версию, которая была озвучена чешским руководством, включая нынешнего премьера Бабиша, когда в 2014 году было сказано, что это халатное поведение владельцев этого склада. И президент Земан предложил только учитывать и ту версию, которая никогда не опровергалась за все эти семь лет. Его сейчас обвиняют в измене родине. А председатель парламента сказал, что, заявив о необходимости все версии изучить, президент Земан раскрыл государственную тайну", - сказал Лавров."Ну это разве не шизофрения? По-моему, чистой воды", - заключил министр.Земан 25 апреля впервые выступил в связи с инцидентом во Врбетице. В телеобращении к согражданам он, в частности, заявил, что расследование продолжается и в этом деле существуют две версии - непрофессиональное обращение с содержимым складов со стороны его работников и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы. При этом он призвал дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы. Земан заявил, что если участие российских агентов подтвердится, то РФ должна заплатить за это. Если же это подозрение будет опровергнуто, значит, "речь идет о разведывательной игре, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии", отметил чешский президент.Со своей стороны, премьер Андрей Бабиш еще 17 апреля заявлял, что в причастности к событиям во Врбетице власти Чехии подозревают спецслужбы России. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/zeman-1730063505.html

https://ria.ru/20210426/mid-1730049980.html

россия

москва

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Шизофренических компонентов в этой истории полно” – Лавров о действиях президента Земана Лавров прокомментировал взрывы в Чехии и обвинение президента Земана в государственной измене. 2021-04-28T10:09 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, мид чехии, москва, чехия, в мире