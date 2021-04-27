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Журналиста "Дождя" отпустили из полиции
Журналиста "Дождя" отпустили из полиции
Корреспондента "Дождя" Алексея Коростелева отпустили из полиции после того, как ему привезли редакционное задание на освещение несогласованной акции 21 апреля,... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:08
2021-04-27T13:08
россия
дождь (телеканал)
татьяна москалькова
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Корреспондента "Дождя" Алексея Коростелева отпустили из полиции после того, как ему привезли редакционное задание на освещение несогласованной акции 21 апреля, журналист написал две объяснительные, сообщается на сайте телеканала "Дождь".Ранее "Дождь" сообщил, что Коростелева забрали из дома в полицию для оформления протокола об участии в акции 21 апреля, но если в ОВД привезут редакционное задание, с которым Коростелев работал на акции, его отпустят без протокола. А радиостанция "Эхо Москвы" сообщила, что полиция пришла домой к ее корреспонденту Олегу Овчаренко, освещавшему акцию 21 апреля, требуя явиться в ОВД с редакционным заданием за тот день и пресс-картой."Журналиста "Дождя" Алексея Коростелева отпустили из полиции без протокола после того, как ему привезли редакционное задание, подтверждающее, что он работал на акции протеста 21 апреля. Ему пришлось написать две объяснительные и подписать обязательство о явке", - говорится в сообщении.Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев удивлен требованием ОВД к журналисту показать редакционное задание постфактум, спустя дни после акции. Он отметил, что обычно задания проверяют во время митинга, причем чаще спрашивают удостоверение, и напомнил, что при этом правоохранители не имеют права проверять и то, и другое - по своей внутренней инструкции, они должны спрашивать либо удостоверение журналиста, либо редакционное задание.Согласно сводным данным МВД, на несогласованные митинги 21 апреля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.МВД призывало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и обещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупреждала и Генпрокуратура. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
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россия, дождь (телеканал), татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, происшествия

Журналиста "Дождя" отпустили из полиции

13:08 27.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Корреспондента "Дождя" Алексея Коростелева отпустили из полиции после того, как ему привезли редакционное задание на освещение несогласованной акции 21 апреля, журналист написал две объяснительные, сообщается на сайте телеканала "Дождь".
Ранее "Дождь" сообщил, что Коростелева забрали из дома в полицию для оформления протокола об участии в акции 21 апреля, но если в ОВД привезут редакционное задание, с которым Коростелев работал на акции, его отпустят без протокола. А радиостанция "Эхо Москвы" сообщила, что полиция пришла домой к ее корреспонденту Олегу Овчаренко, освещавшему акцию 21 апреля, требуя явиться в ОВД с редакционным заданием за тот день и пресс-картой.
"Журналиста "Дождя" Алексея Коростелева отпустили из полиции без протокола после того, как ему привезли редакционное задание, подтверждающее, что он работал на акции протеста 21 апреля. Ему пришлось написать две объяснительные и подписать обязательство о явке", - говорится в сообщении.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев удивлен требованием ОВД к журналисту показать редакционное задание постфактум, спустя дни после акции. Он отметил, что обычно задания проверяют во время митинга, причем чаще спрашивают удостоверение, и напомнил, что при этом правоохранители не имеют права проверять и то, и другое - по своей внутренней инструкции, они должны спрашивать либо удостоверение журналиста, либо редакционное задание.
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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Глава СЖР удивился требованию ОВД к журналисту "Дождя"
Согласно сводным данным МВД, на несогласованные митинги 21 апреля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.
МВД призывало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и обещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупреждала и Генпрокуратура. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
 
РоссияДождь (телеканал)Татьяна МоскальковаГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
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