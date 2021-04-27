https://ria.ru/20210427/zakharova-1730213960.html

Захарова заявила о сотрудничестве журналистов и спецслужб на Украине

Захарова заявила о сотрудничестве журналистов и спецслужб на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании Комитета по информации ООН заявила о "нескрываемом" сотрудничестве украинских журналистов со... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T20:15

2021-04-27T20:15

2021-04-27T20:15

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

мария захарова

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ООН, 27 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании Комитета по информации ООН заявила о "нескрываемом" сотрудничестве украинских журналистов со спецслужбами Украины.По ее словам, на Украине "продолжается безнаказанное преследование неугодных медиа вплоть до принудительного закрытия телевизионных каналов"."Остаются нераскрытыми убийства телевизионных корреспондентов. И самое вызывающее - нескрываемое тесное сотрудничество украинских журналистов с местными спецслужбами в рамках проведения провокационных операций", - сказала Захарова.Она также отреагировала на спекуляции делегации Украины относительно "неких мифических проблем со свободой выражения мнений в вернувшейся в состав Российской Федерации Республике Крым"."В отличие от двадцатилетнего периода пребывания полуострова в украинской юрисдикции все проживающие там национальные меньшинства, наконец, имеют возможность получать информацию на своем родном языке благодаря созданию условий для подлинного плюрализма СМИ, многоязычия, источников ее получения", - отметила Захарова.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/ukraina-1730208977.html

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, мария захарова, 112 украина , владимир зеленский, оон, украина, в мире