Захарова заявила о сотрудничестве журналистов и спецслужб на Украине
ООН, 27 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании Комитета по информации ООН заявила о "нескрываемом" сотрудничестве украинских журналистов со спецслужбами Украины.
По ее словам, на Украине "продолжается безнаказанное преследование неугодных медиа вплоть до принудительного закрытия телевизионных каналов".
"Остаются нераскрытыми убийства телевизионных корреспондентов. И самое вызывающее - нескрываемое тесное сотрудничество украинских журналистов с местными спецслужбами в рамках проведения провокационных операций", - сказала Захарова.
Она также отреагировала на спекуляции делегации Украины относительно "неких мифических проблем со свободой выражения мнений в вернувшейся в состав Российской Федерации Республике Крым".
"В отличие от двадцатилетнего периода пребывания полуострова в украинской юрисдикции все проживающие там национальные меньшинства, наконец, имеют возможность получать информацию на своем родном языке благодаря созданию условий для подлинного плюрализма СМИ, многоязычия, источников ее получения", - отметила Захарова.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.