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Захарова заявила о сотрудничестве журналистов и спецслужб на Украине
Захарова заявила о сотрудничестве журналистов и спецслужб на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании Комитета по информации ООН заявила о "нескрываемом" сотрудничестве украинских журналистов со... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T20:15
2021-04-27T20:15
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
мария захарова
112 украина
владимир зеленский
оон
украина
в мире
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ООН, 27 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании Комитета по информации ООН заявила о "нескрываемом" сотрудничестве украинских журналистов со спецслужбами Украины.По ее словам, на Украине "продолжается безнаказанное преследование неугодных медиа вплоть до принудительного закрытия телевизионных каналов"."Остаются нераскрытыми убийства телевизионных корреспондентов. И самое вызывающее - нескрываемое тесное сотрудничество украинских журналистов с местными спецслужбами в рамках проведения провокационных операций", - сказала Захарова.Она также отреагировала на спекуляции делегации Украины относительно "неких мифических проблем со свободой выражения мнений в вернувшейся в состав Российской Федерации Республике Крым"."В отличие от двадцатилетнего периода пребывания полуострова в украинской юрисдикции все проживающие там национальные меньшинства, наконец, имеют возможность получать информацию на своем родном языке благодаря созданию условий для подлинного плюрализма СМИ, многоязычия, источников ее получения", - отметила Захарова.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, мария захарова, 112 украина , владимир зеленский, оон, украина, в мире

Захарова заявила о сотрудничестве журналистов и спецслужб на Украине

20:15 27.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация у здания бизнес-центра "Леонардо" в Киеве
Ситуация у здания бизнес-центра Леонардо в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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ООН, 27 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании Комитета по информации ООН заявила о "нескрываемом" сотрудничестве украинских журналистов со спецслужбами Украины.
По ее словам, на Украине "продолжается безнаказанное преследование неугодных медиа вплоть до принудительного закрытия телевизионных каналов".
Здание МИД Украины - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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"Остаются нераскрытыми убийства телевизионных корреспондентов. И самое вызывающее - нескрываемое тесное сотрудничество украинских журналистов с местными спецслужбами в рамках проведения провокационных операций", - сказала Захарова.
Она также отреагировала на спекуляции делегации Украины относительно "неких мифических проблем со свободой выражения мнений в вернувшейся в состав Российской Федерации Республике Крым".
"В отличие от двадцатилетнего периода пребывания полуострова в украинской юрисдикции все проживающие там национальные меньшинства, наконец, имеют возможность получать информацию на своем родном языке благодаря созданию условий для подлинного плюрализма СМИ, многоязычия, источников ее получения", - отметила Захарова.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.
 
РоссияОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакМария Захарова112 УкраинаВладимир ЗеленскийООНУкраинаВ мире
 
 
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