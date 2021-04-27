https://ria.ru/20210427/vyplaty-1730153073.html

Путин оценил систему оформления социальных выплат

Путин оценил систему оформления социальных выплат

Система оформления социальных выплат отлажена, но нужно выстраивать ее парламентский мониторинг, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:52

2021-04-27T14:52

2021-04-27T14:52

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Система оформления социальных выплат отлажена, но нужно выстраивать ее парламентский мониторинг, заявил президент РФ Владимир Путин."Система оформления различных социальных выплат, пособий, у нас в целом отлажена. Однако прошу вас осуществлять и свой парламентский мониторинг буквально по каждой из предложенных мер", - сказал Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.Путин просил также немедленно реагировать, если человек сталкивается с какими-то сложностями."Ну вы сами знаете, работаете близко с людьми, ну и до меня постоянно это доходит: несмотря, казалось бы, на все отработанные механизмы, в том числе, и с использованием современных средств и методов, все-таки сбои происходят. И если человек не может получить то, что ему полагается по закону, нужно обязательно как можно быстрее на это реагировать", - сказал он.

https://ria.ru/20210427/putin-1730151677.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, общество