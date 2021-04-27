https://ria.ru/20210427/vaktsinatsiya-1730095598.html

Темпы вакцинации от коронавируса надо увеличить, заявил ученый

Темпы вакцинации от коронавируса надо увеличить, заявил ученый

Темпы вакцинации от коронавируса в России для скорейшего формирования коллективного иммунитета и противодействия новым вариантам COVID-19 нужно увеличить в 4-5... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T10:37

2021-04-27T10:37

2021-04-27T10:37

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

сергей нетесов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российская академия наук

дмитрий песков

общество

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НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России для скорейшего формирования коллективного иммунитета и противодействия новым вариантам COVID-19 нужно увеличить в 4-5 раз, заявил журналистам во вторник завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов."Когда у нас начнет расти число вакцинированных, то и эпидемия начнет спадать. Надо, чтобы иммунная прослойка населения все-таки приближалась к 70%. Пока она за счет вакцинации приближается только к 10%, и понятно, что темпы вакцинации нужно усилить в 4-5 раз как минимум, чтобы мы к осени, к концу года дошли до достаточного коллективного иммунитета", - сказал он.По словам ученого, в настоящее время Россия пока по темпам вакцинации существенно отстает от многих стран, и этот разрыв надо ликвидировать, в первую очередь за счет масштабирования производства вакцины "Спутник V"."Нам надо обязательно это делать быстрее, потому что мы видим, что в мире появляются новые варианты, они могут частично преодолевать иммунитет, возникший в результате вакцинации, и тогда мы будем в роли догоняющих за этими новыми вариантами. А нам нужно сейчас их опередить, не допустить сильного изменения в этих вариантах до окончания вакцинации двух третей населения", - сказал ученый.Нетесов также считает, что при существенном охвате населения прививками будет целесообразно в первую очередь вакцинировать тех, кто не переболел коронавирусом. Переболевшие, по его словам, имеют временный иммунитет на срок от трех до шести месяцев.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что количество желающих вакцинироваться от коронавируса россиян растет быстрыми темпами благодаря росту числа информации об этом в СМИ и от знакомых. По его словам, чтобы обеспечивать возросший спрос, каждый месяц увеличиваются объемы производства вакцин, "что позволяет удовлетворять внутренние потребности".

https://ria.ru/20210426/vaktsinatsiya-1730032716.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, дмитрий песков, общество