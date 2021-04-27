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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210427/vaktsinatsiya-1730095598.html
Темпы вакцинации от коронавируса надо увеличить, заявил ученый
Темпы вакцинации от коронавируса надо увеличить, заявил ученый
Темпы вакцинации от коронавируса в России для скорейшего формирования коллективного иммунитета и противодействия новым вариантам COVID-19 нужно увеличить в 4-5... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T10:37
2021-04-27T10:37
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
сергей нетесов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российская академия наук
дмитрий песков
общество
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НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России для скорейшего формирования коллективного иммунитета и противодействия новым вариантам COVID-19 нужно увеличить в 4-5 раз, заявил журналистам во вторник завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов."Когда у нас начнет расти число вакцинированных, то и эпидемия начнет спадать. Надо, чтобы иммунная прослойка населения все-таки приближалась к 70%. Пока она за счет вакцинации приближается только к 10%, и понятно, что темпы вакцинации нужно усилить в 4-5 раз как минимум, чтобы мы к осени, к концу года дошли до достаточного коллективного иммунитета", - сказал он.По словам ученого, в настоящее время Россия пока по темпам вакцинации существенно отстает от многих стран, и этот разрыв надо ликвидировать, в первую очередь за счет масштабирования производства вакцины "Спутник V"."Нам надо обязательно это делать быстрее, потому что мы видим, что в мире появляются новые варианты, они могут частично преодолевать иммунитет, возникший в результате вакцинации, и тогда мы будем в роли догоняющих за этими новыми вариантами. А нам нужно сейчас их опередить, не допустить сильного изменения в этих вариантах до окончания вакцинации двух третей населения", - сказал ученый.Нетесов также считает, что при существенном охвате населения прививками будет целесообразно в первую очередь вакцинировать тех, кто не переболел коронавирусом. Переболевшие, по его словам, имеют временный иммунитет на срок от трех до шести месяцев.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что количество желающих вакцинироваться от коронавируса россиян растет быстрыми темпами благодаря росту числа информации об этом в СМИ и от знакомых. По его словам, чтобы обеспечивать возросший спрос, каждый месяц увеличиваются объемы производства вакцин, "что позволяет удовлетворять внутренние потребности".
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вакцинация россиян от covid-19, сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, дмитрий песков, общество

Темпы вакцинации от коронавируса надо увеличить, заявил ученый

10:37 27.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России для скорейшего формирования коллективного иммунитета и противодействия новым вариантам COVID-19 нужно увеличить в 4-5 раз, заявил журналистам во вторник завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
"Когда у нас начнет расти число вакцинированных, то и эпидемия начнет спадать. Надо, чтобы иммунная прослойка населения все-таки приближалась к 70%. Пока она за счет вакцинации приближается только к 10%, и понятно, что темпы вакцинации нужно усилить в 4-5 раз как минимум, чтобы мы к осени, к концу года дошли до достаточного коллективного иммунитета", - сказал он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 17:37Распространение коронавируса
Медведев призвал активнее информировать о необходимости вакцинации
По словам ученого, в настоящее время Россия пока по темпам вакцинации существенно отстает от многих стран, и этот разрыв надо ликвидировать, в первую очередь за счет масштабирования производства вакцины "Спутник V".
"Нам надо обязательно это делать быстрее, потому что мы видим, что в мире появляются новые варианты, они могут частично преодолевать иммунитет, возникший в результате вакцинации, и тогда мы будем в роли догоняющих за этими новыми вариантами. А нам нужно сейчас их опередить, не допустить сильного изменения в этих вариантах до окончания вакцинации двух третей населения", - сказал ученый.
Нетесов также считает, что при существенном охвате населения прививками будет целесообразно в первую очередь вакцинировать тех, кто не переболел коронавирусом. Переболевшие, по его словам, имеют временный иммунитет на срок от трех до шести месяцев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что количество желающих вакцинироваться от коронавируса россиян растет быстрыми темпами благодаря росту числа информации об этом в СМИ и от знакомых. По его словам, чтобы обеспечивать возросший спрос, каждый месяц увеличиваются объемы производства вакцин, "что позволяет удовлетворять внутренние потребности".
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Сергей НетесовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийская академия наукДмитрий ПесковОбщество
 
 
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