Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730127293.html
В России завершился первый этап экспертизы "Спутника V" агентством ЕС
В России завершился первый этап экспертизы "Спутника V" агентством ЕС
Первый этап экспертизы вакцины "Спутник V" Европейского медицинского агентства завершился, идет подготовка к инспекции производственной площадки, заявил министр РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:56
2021-04-27T13:09
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728233051_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d42fbe4f507bd503b5d21f95b03ddb6.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Первый этап экспертизы вакцины "Спутник V" Европейского медицинского агентства завершился, идет подготовка к инспекции производственной площадки, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."У нас завершился первый этап по экспертизы Европейского медицинского агентства, ждем отчета и готовимся к инспекции по производственной площадке", - сказал Мурашко на заседании Совета законодателей РФ.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728233051_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2f41135d2ae373cf98460df6f67289cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

В России завершился первый этап экспертизы "Спутника V" агентством ЕС

12:56 27.04.2021 (обновлено: 13:09 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Первый этап экспертизы вакцины "Спутник V" Европейского медицинского агентства завершился, идет подготовка к инспекции производственной площадки, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"У нас завершился первый этап по экспертизы Европейского медицинского агентства, ждем отчета и готовимся к инспекции по производственной площадке", - сказал Мурашко на заседании Совета законодателей РФ.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Названа причина эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
Лента новостейМолния