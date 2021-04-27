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В России завершился первый этап экспертизы "Спутника V" агентством ЕС
В России завершился первый этап экспертизы "Спутника V" агентством ЕС
Первый этап экспертизы вакцины "Спутник V" Европейского медицинского агентства завершился, идет подготовка к инспекции производственной площадки, заявил министр РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:56
2021-04-27T12:56
2021-04-27T13:09
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Первый этап экспертизы вакцины "Спутник V" Европейского медицинского агентства завершился, идет подготовка к инспекции производственной площадки, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."У нас завершился первый этап по экспертизы Европейского медицинского агентства, ждем отчета и готовимся к инспекции по производственной площадке", - сказал Мурашко на заседании Совета законодателей РФ.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество