https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730127293.html

В России завершился первый этап экспертизы "Спутника V" агентством ЕС

В России завершился первый этап экспертизы "Спутника V" агентством ЕС

Первый этап экспертизы вакцины "Спутник V" Европейского медицинского агентства завершился, идет подготовка к инспекции производственной площадки, заявил министр РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:56

2021-04-27T12:56

2021-04-27T13:09

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Первый этап экспертизы вакцины "Спутник V" Европейского медицинского агентства завершился, идет подготовка к инспекции производственной площадки, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."У нас завершился первый этап по экспертизы Европейского медицинского агентства, ждем отчета и готовимся к инспекции по производственной площадке", - сказал Мурашко на заседании Совета законодателей РФ.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество