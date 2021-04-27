https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730119150.html

В Кремле приветствовали решение США поделиться вакциной от коронавируса

В Кремле приветствовали решение США поделиться вакциной от коронавируса

Решение США поделиться вакциной от коронавируса с другими странами - еще один маленький шажок, который приблизит нас к иммунизации населения планеты, это... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:19

2021-04-27T12:19

2021-04-27T12:47

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

дмитрий песков

сша

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Решение США поделиться вакциной от коронавируса с другими странами - еще один маленький шажок, который приблизит нас к иммунизации населения планеты, это хорошо, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это очень хорошо. Мы всегда выступаем против использования вакцин в качестве политического инструмента, в качестве инструмента для политического давления, но в то же время, чем больше вакцины будет обеспечено - пусть эта вакцина будет слабее по эффективности, чем "Спутник", но все равно - чем больше, тем лучше для всего населения Земли. Это будет еще один маленький шажок, который приблизит нас к иммунизации населения планеты", - сказал он журналистам во вторник.При этом Песков отметил, что в этом есть риск использования вакцины как инструмента для давления. "Риски есть. Вы знаете, что и "Спутник" в период своего становления, я бы так сказал, тоже сталкивался и с несправедливой конкуренцией, информационными атаками.Сейчас уже очень трудно атаковать "Спутник" - после того, как большая часть земного шара согласилась с тем, что это очень надежная, эффективная вакцина", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210411/moldaviya-1727766820.html

сша

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коронавирус covid-19, дмитрий песков, сша, в мире