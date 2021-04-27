https://ria.ru/20210427/ulitsy-1730069872.html

В Москве перекроют ряд улиц из-за подготовки к Дню Победы

В Москве перекроют ряд улиц из-за подготовки к Дню Победы

Вечером во вторник Тверскую, Моховую и другие улицы в центре Москвы перекроют для подготовки к Дню Победы, на этих участках изменится и работа наземного... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T00:17

2021-04-27T00:17

2021-04-27T00:17

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728623187_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1b66d91074727d9597d0529570c8768b.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вечером во вторник Тверскую, Моховую и другие улицы в центре Москвы перекроют для подготовки к Дню Победы, на этих участках изменится и работа наземного общественного транспорта.Как сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта, с 21.00 вторника и до окончания мероприятия перекроют несколько улиц в центре, в частности Тверскую, Моховую, Охотный ряд и ряд других.Согласно данным единого транспортного портала, будут перекрыты следующие улицы: Тверская (от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой), 1-я Тверская-Ямская (от Большой Садовой до улицы Гашека), Оружейный переулок (до Тверской), Моховая (от Воздвиженки до Тверская), Охотный ряд (от Тверской до Большой Дмитровки), Большая Никитская (от Моховой до Романова переулка).Кроме того, могут кратковременно перекрыть движения транспорта на Тверском бульваре (от Большой Никитской до Тверской), Страстном бульваре (от Тверской до Нарышкинского проезда), в Большом Путинковском переулке (от улицы Малая Дмитровка до Тверской).Также отмечается, что изменения произойдут и в работе наземного общественного транспорта. Так, в связи с репетицией парада Победы вечером не будет движения на 1-й Тверской-Ямской улице от улицы Гашека до Триумфальной площади и на Тверской улице от Пушкинской площади до Моховой улицы. С 19.00 до окончания мероприятия автобусы поедут по следующим маршрутам: № м10 — от Лобненской улицы до метро "Маяковская", № 101 — от дворца спорта "Мегаспорт" до площади Тверской заставы, № 904 — от 4-го микрорайона Митина до площади Тверской заставы.Помимо этого, с 19.20 до окончания мероприятия автобусы № с43 поедут от Силикатного завода до метро "Краснопресненская". А с 19.30 до окончания мероприятия автобусы № м1 поедут на участках: от больницы РЖД до площади Тверской заставы, от ул. Кравченко до к/т "Ударник"Также сообщается, что с 20.00 до окончания мероприятия интервалы автобусов № А, м2, м3, м5, м6, м27, 15, 144, 158 могут увеличиться.Следующие большие ограничения ожидаются 29 апреля, 4, 7 и 9 мая.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/9maya-1730000102.html

https://ria.ru/20210415/parad-1728465226.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество