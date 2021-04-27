https://ria.ru/20210427/uchebniki-1730158471.html

Минпросвещения заменит учебники истории в колледжах

Минпросвещения заменит учебники истории в колледжах

С 1 сентября в колледжах не будет учебников истории, в которых "недостаточно освещены" события Сталинградской битвы, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:13

2021-04-27T15:13

2021-04-27T16:11

россия

сергей кравцов

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. С 1 сентября в колледжах не будет учебников истории, в которых "недостаточно освещены" события Сталинградской битвы, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.Ведомство проверило книги после слов Владимира Путина. В послании Федеральному собранию он заявил, что есть пособия, не рассказывающие подробно об этом сражении Великой Отечественной войны. В итоге эксперты нашли учебник — "История России и мира" для 11-го класса под редакцией Олега Волобуева, по которому до сих пор преподавали в училищах.Кравцов пообещал, что там, где использовали эти материалы, "усилят курс истории".Замглавы ведомства Екатерина Толстикова отметила, что учебники "донастроят" исходя из новых данных, полученных в том числе из рассекреченных архивов.Министерство уже приготовило предложения с изменениями. Какими именно, пока не говорится.После высказывания Путина председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), экс-министр культуры Владимир Мединский напомнил, что власти разработали историко-культурный стандарт для школьной литературы. По его словам, в изданиях, которые выходят по этим нормативам, "есть все, что нужно, про Сталинградскую битву".

https://ria.ru/20210427/uchebnik-1730093392.html

россия

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"Как будто не про нас" – Путин удивился качеству учебников истории Президент России Владимир Путин отметил плохое качество учебников по истории России. Он сказал, что они написаны "как будто не про нас". 2021-04-27T15:13 true PT0M29S

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россия, сергей кравцов, владимир путин, общество