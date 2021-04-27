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Минпросвещения заменит учебники истории в колледжах
Минпросвещения заменит учебники истории в колледжах
С 1 сентября в колледжах не будет учебников истории, в которых "недостаточно освещены" события Сталинградской битвы, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T15:13
2021-04-27T16:11
россия
сергей кравцов
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. С 1 сентября в колледжах не будет учебников истории, в которых "недостаточно освещены" события Сталинградской битвы, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.Ведомство проверило книги после слов Владимира Путина. В послании Федеральному собранию он заявил, что есть пособия, не рассказывающие подробно об этом сражении Великой Отечественной войны. В итоге эксперты нашли учебник — "История России и мира" для 11-го класса под редакцией Олега Волобуева, по которому до сих пор преподавали в училищах.Кравцов пообещал, что там, где использовали эти материалы, "усилят курс истории".Замглавы ведомства Екатерина Толстикова отметила, что учебники "донастроят" исходя из новых данных, полученных в том числе из рассекреченных архивов.Министерство уже приготовило предложения с изменениями. Какими именно, пока не говорится.После высказывания Путина председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), экс-министр культуры Владимир Мединский напомнил, что власти разработали историко-культурный стандарт для школьной литературы. По его словам, в изданиях, которые выходят по этим нормативам, "есть все, что нужно, про Сталинградскую битву".
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"Как будто не про нас" – Путин удивился качеству учебников истории
Президент России Владимир Путин отметил плохое качество учебников по истории России. Он сказал, что они написаны "как будто не про нас".
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россия, сергей кравцов, владимир путин, общество

Минпросвещения заменит учебники истории в колледжах

15:13 27.04.2021 (обновлено: 16:11 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов выступает в рамках "правительственного часа" на заседании Совета Федерации РФ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступает в рамках правительственного часа на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. С 1 сентября в колледжах не будет учебников истории, в которых "недостаточно освещены" события Сталинградской битвы, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Ведомство проверило книги после слов Владимира Путина. В послании Федеральному собранию он заявил, что есть пособия, не рассказывающие подробно об этом сражении Великой Отечественной войны. В итоге эксперты нашли учебник — "История России и мира" для 11-го класса под редакцией Олега Волобуева, по которому до сих пор преподавали в училищах.
Кравцов пообещал, что там, где использовали эти материалы, "усилят курс истории".
Замглавы ведомства Екатерина Толстикова отметила, что учебники "донастроят" исходя из новых данных, полученных в том числе из рассекреченных архивов.
Министерство уже приготовило предложения с изменениями. Какими именно, пока не говорится.
После высказывания Путина председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), экс-министр культуры Владимир Мединский напомнил, что власти разработали историко-культурный стандарт для школьной литературы. По его словам, в изданиях, которые выходят по этим нормативам, "есть все, что нужно, про Сталинградскую битву".
Вручение школьных аттестатов в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
Вчера, 10:21
Минпросвещения нашло учебник с неполным описанием Сталинградской битвы
 
РоссияСергей КравцовВладимир ПутинОбщество
 
 
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