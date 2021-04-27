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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210427/turtsiya-1730183127.html
Туроператоры оценили вероятность возобновления сообщения с Турцией в июне
Туроператоры оценили вероятность возобновления сообщения с Турцией в июне
Российские туроператоры считают обращение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с просьбой не продавать туры в Турцию после 1 июня знаком того, что эта страна не... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T17:20
2021-04-27T17:20
туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
россия
новости - туризм
татьяна голикова
турция
танзания
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские туроператоры считают обращение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с просьбой не продавать туры в Турцию после 1 июня знаком того, что эта страна не откроется для российских туристов в первом летнем месяце, это может произойти позже, такую точку зрения выразили опрошенные РИА Новости представители компаний."Мы расцениваем это обращение как предупреждение и знак, что с большей долей вероятности в июне Турцию и Танзанию не откроют. К этому нужно быть готовым. Но для официальных шагов туроператорам недостаточно заявления и просьбы, бизнесу необходима четкая позиция и правовой механизм", - сказала директор по развитию сети турагентств "ТБГ и Горячие туры" Татьяна Белова.Она предполагает, что потери, которые понесет сфера и туристы, будут совершенно разными. "Турист может свои денежные средства использовать на другое путешествие, оставить на депозите у туроператора или оформить возврат", - пояснила собеседник агентства."У агентов ситуация иная, бизнес строится за счет агентского вознаграждения туроператора. Если путешествие не состоялось, то вознаграждения нет. У туроператора прибыль формируется от реализации турпродукта: нет реализации - нет прибыли", - добавила представитель компании.Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян считает, что для ряда туроператоров ситуация будет критической. "Операторы уже и так приостановили продажи. На рынке стоит стойкий скепсис по поводу объемов возобновления полетов. Рынок сейчас склоняется к открытию в августе. Как это было сделано в прошлом году, чтобы не вредить российскому курортному сезону", - сказал Мурадян."Один из сценариев - мы увидим частичное снятие запретов и увеличение частоты рейсов только в Москве, а из регионов, например, самолеты летать в Турцию и Танзанию не будут. Это все без запуска Египта делает болезненным текущую работу, потому что у россиян не остается летних направлений для отдыха", - добавил он.
https://ria.ru/20210427/testy-1730144964.html
https://ria.ru/20210427/turizm-1730077015.html
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, новости - туризм, татьяна голикова, турция, танзания

Туроператоры оценили вероятность возобновления сообщения с Турцией в июне

17:20 27.04.2021
 
© Pixabay / oleg_mitПляж в Турции
Пляж в Турции - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Pixabay / oleg_mit
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские туроператоры считают обращение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с просьбой не продавать туры в Турцию после 1 июня знаком того, что эта страна не откроется для российских туристов в первом летнем месяце, это может произойти позже, такую точку зрения выразили опрошенные РИА Новости представители компаний.
"Мы расцениваем это обращение как предупреждение и знак, что с большей долей вероятности в июне Турцию и Танзанию не откроют. К этому нужно быть готовым. Но для официальных шагов туроператорам недостаточно заявления и просьбы, бизнесу необходима четкая позиция и правовой механизм", - сказала директор по развитию сети турагентств "ТБГ и Горячие туры" Татьяна Белова.
Она предполагает, что потери, которые понесет сфера и туристы, будут совершенно разными. "Турист может свои денежные средства использовать на другое путешествие, оставить на депозите у туроператора или оформить возврат", - пояснила собеседник агентства.
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"У агентов ситуация иная, бизнес строится за счет агентского вознаграждения туроператора. Если путешествие не состоялось, то вознаграждения нет. У туроператора прибыль формируется от реализации турпродукта: нет реализации - нет прибыли", - добавила представитель компании.
Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян считает, что для ряда туроператоров ситуация будет критической. "Операторы уже и так приостановили продажи. На рынке стоит стойкий скепсис по поводу объемов возобновления полетов. Рынок сейчас склоняется к открытию в августе. Как это было сделано в прошлом году, чтобы не вредить российскому курортному сезону", - сказал Мурадян.
"Один из сценариев - мы увидим частичное снятие запретов и увеличение частоты рейсов только в Москве, а из регионов, например, самолеты летать в Турцию и Танзанию не будут. Это все без запуска Египта делает болезненным текущую работу, потому что у россиян не остается летних направлений для отдыха", - добавил он.
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ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаРоссияНовости - ТуризмТатьяна ГоликоваТурцияТанзания
 
 
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