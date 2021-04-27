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Зеленский предложил обновить некоторые пункты "Минска-2"
Зеленский предложил обновить некоторые пункты "Минска-2"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минские соглашения не нужно прекращать, просто некоторые пункты нуждаются в обновлении. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T16:14
2021-04-27T16:14
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минские соглашения не нужно прекращать, просто некоторые пункты нуждаются в обновлении."Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены", - приводит слова Зеленского сайт офиса президента Украины.По его словам, сейчас в пределах минского формата активно проходят переговоры и вскоре может быть достигнут общий результат."Завтра будет полноценная встреча ТКГ (трехсторонней контактной группы – ред.) в видеоформате. Я все же думаю, что все стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня и перезагрузить этот режим серьезно - не только на словах, но и письменно это подтвердят", - добавил Зеленский.
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минские соглашения, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский предложил обновить некоторые пункты "Минска-2"

16:14 27.04.2021
 
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Херсонскую область
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Херсонскую область - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минские соглашения не нужно прекращать, просто некоторые пункты нуждаются в обновлении.
"Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены", - приводит слова Зеленского сайт офиса президента Украины.
По его словам, сейчас в пределах минского формата активно проходят переговоры и вскоре может быть достигнут общий результат.
"Завтра будет полноценная встреча ТКГ (трехсторонней контактной группы – ред.) в видеоформате. Я все же думаю, что все стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня и перезагрузить этот режим серьезно - не только на словах, но и письменно это подтвердят", - добавил Зеленский.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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