https://ria.ru/20210427/soglasheniya-1730169936.html

Зеленский предложил обновить некоторые пункты "Минска-2"

Зеленский предложил обновить некоторые пункты "Минска-2"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минские соглашения не нужно прекращать, просто некоторые пункты нуждаются в обновлении. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T16:14

2021-04-27T16:14

2021-04-27T16:14

минские соглашения

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минские соглашения не нужно прекращать, просто некоторые пункты нуждаются в обновлении."Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены", - приводит слова Зеленского сайт офиса президента Украины.По его словам, сейчас в пределах минского формата активно проходят переговоры и вскоре может быть достигнут общий результат."Завтра будет полноценная встреча ТКГ (трехсторонней контактной группы – ред.) в видеоформате. Я все же думаю, что все стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня и перезагрузить этот режим серьезно - не только на словах, но и письменно это подтвердят", - добавил Зеленский.

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минские соглашения, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, украина, в мире