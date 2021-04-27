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Зеленский предложил обновить некоторые пункты "Минска-2"
Зеленский предложил обновить некоторые пункты "Минска-2"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минские соглашения не нужно прекращать, просто некоторые пункты нуждаются в обновлении. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T16:14
2021-04-27T16:14
2021-04-27T16:14
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минские соглашения не нужно прекращать, просто некоторые пункты нуждаются в обновлении."Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены", - приводит слова Зеленского сайт офиса президента Украины.По его словам, сейчас в пределах минского формата активно проходят переговоры и вскоре может быть достигнут общий результат."Завтра будет полноценная встреча ТКГ (трехсторонней контактной группы – ред.) в видеоформате. Я все же думаю, что все стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня и перезагрузить этот режим серьезно - не только на словах, но и письменно это подтвердят", - добавил Зеленский.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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минские соглашения, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, украина, в мире