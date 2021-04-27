https://ria.ru/20210427/selkhozzemli-1730122209.html
Количество сельхозземель в Подмосковье выросло вдвое
Количество сельхозземель в Подмосковье выросло вдвое
Почти в два раза выросло количество сельскохозяйственных земель на территории Московской области с 2013 года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:29
2021-04-27T12:29
2021-04-27T12:29
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 27 апр – РИА Новости. Почти в два раза выросло количество сельскохозяйственных земель на территории Московской области с 2013 года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Если в 2013 году у нас было 645 тысяч гектаров сельхозземель, то сейчас уже 1,1 миллионов гектар, мы последовательно возвращали их в оборот", - сказал Воробьев в ходе обращения к жителям региона.По его словам, на сегодняшний день главной задачей является увеличение продовольственной отдачи с каждого гектара"Когда это происходит? Когда есть высокотехнологичные теплицы, сыроварни, перерабатывающие производства. А фермеры используют современную технику, новые технологии и качественные семена", - добавил Воробьев.
https://realty.ria.ru/20210427/oez-1730120427.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)