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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210427/selkhozzemli-1730122209.html
Количество сельхозземель в Подмосковье выросло вдвое
Количество сельхозземель в Подмосковье выросло вдвое
Почти в два раза выросло количество сельскохозяйственных земель на территории Московской области с 2013 года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:29
2021-04-27T12:29
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 27 апр – РИА Новости. Почти в два раза выросло количество сельскохозяйственных земель на территории Московской области с 2013 года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Если в 2013 году у нас было 645 тысяч гектаров сельхозземель, то сейчас уже 1,1 миллионов гектар, мы последовательно возвращали их в оборот", - сказал Воробьев в ходе обращения к жителям региона.По его словам, на сегодняшний день главной задачей является увеличение продовольственной отдачи с каждого гектара"Когда это происходит? Когда есть высокотехнологичные теплицы, сыроварни, перерабатывающие производства. А фермеры используют современную технику, новые технологии и качественные семена", - добавил Воробьев.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Количество сельхозземель в Подмосковье выросло вдвое

12:29 27.04.2021
 
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкОсень в Подмосковье
Осень в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Юрий Кавер
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КРАСНОГОРСК, 27 апр – РИА Новости. Почти в два раза выросло количество сельскохозяйственных земель на территории Московской области с 2013 года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Если в 2013 году у нас было 645 тысяч гектаров сельхозземель, то сейчас уже 1,1 миллионов гектар, мы последовательно возвращали их в оборот", - сказал Воробьев в ходе обращения к жителям региона.
По его словам, на сегодняшний день главной задачей является увеличение продовольственной отдачи с каждого гектара
"Когда это происходит? Когда есть высокотехнологичные теплицы, сыроварни, перерабатывающие производства. А фермеры используют современную технику, новые технологии и качественные семена", - добавил Воробьев.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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