https://ria.ru/20210427/selkhozzemli-1730122209.html

Количество сельхозземель в Подмосковье выросло вдвое

Количество сельхозземель в Подмосковье выросло вдвое

Почти в два раза выросло количество сельскохозяйственных земель на территории Московской области с 2013 года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:29

2021-04-27T12:29

2021-04-27T12:29

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 27 апр – РИА Новости. Почти в два раза выросло количество сельскохозяйственных земель на территории Московской области с 2013 года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Если в 2013 году у нас было 645 тысяч гектаров сельхозземель, то сейчас уже 1,1 миллионов гектар, мы последовательно возвращали их в оборот", - сказал Воробьев в ходе обращения к жителям региона.По его словам, на сегодняшний день главной задачей является увеличение продовольственной отдачи с каждого гектара"Когда это происходит? Когда есть высокотехнологичные теплицы, сыроварни, перерабатывающие производства. А фермеры используют современную технику, новые технологии и качественные семена", - добавил Воробьев.

https://realty.ria.ru/20210427/oez-1730120427.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)