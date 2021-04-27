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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210427/sabrina-1729965508.html
Кассета "Сабрина — маленькая ведьма" чуть не испортила жизнь американке
Кассета "Сабрина — маленькая ведьма" чуть не испортила жизнь американке
Прокуратура округа Кливленд (штат Оклахома, США) оправдала американку Кэрон Макбрайд, которая ранее была обвинена в уголовном преступлении за не возвращенную в... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T05:33
2021-04-27T05:33
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Прокуратура округа Кливленд (штат Оклахома, США) оправдала американку Кэрон Макбрайд, которая ранее была обвинена в уголовном преступлении за не возвращенную в прокат видеокассету "Сабрина — маленькая ведьма", взятую более 20 лет назад, сообщает Fox25. По информации издания, Кэрон арендовала пленку 14 февраля 1999 года в ныне закрытом видеомагазине Movie Place, когда жила в городе Норман, штат Оклахома.Прокуроры составили ордер на ее арест еще в марте 2000 года, заявив, что она "умышленно и незаконно присвоила себе запись" стоимостью около 60 долларов и не вернула ее через десять дней согласно договору аренды.Но, по словам Майбрайд, она впервые узнала об обвинениях совсем недавно, когда пыталась изменить свое имя на водительском удостоверении после замужества в Техасе. Американка добавила, что это был номер прокуратуры округа Кливленд. "Первое, что мне сказали: "Вы обвиняетесь в хищении". Тогда у меня чуть сердечный приступ не случился", — вспоминала Кэрон. Кэрон Макбрайд не помнит, чтобы когда-либо брала эту кассету напрокат. Она предположила, что это мог сделать ее бывший молодой человек, с которым она как раз жила в то время.Она также рассказала, что за последние 20 лет ее уволили с нескольких мест без объяснения причин, и теперь поняла почему. "Когда работодатели проверяли, есть ли у меня судимость, все, что они видели: "привлечена к уголовной ответственности за хищение", — подчеркнула Кэрон.После того, как историю Макбрайд активно осветили в СМИ, в офисе окружного прокурора повторно рассмотрели ее дело и решили закрыть его.
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оклахома, кливленд, техас, стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры

Кассета "Сабрина — маленькая ведьма" чуть не испортила жизнь американке

05:33 27.04.2021
 
© Archie Comics Publications, 1996Кадр из сериала "Сабрина — маленькая ведьма"
Кадр из сериала Сабрина — маленькая ведьма - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Archie Comics Publications, 1996
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Прокуратура округа Кливленд (штат Оклахома, США) оправдала американку Кэрон Макбрайд, которая ранее была обвинена в уголовном преступлении за не возвращенную в прокат видеокассету "Сабрина — маленькая ведьма", взятую более 20 лет назад, сообщает Fox25.
По информации издания, Кэрон арендовала пленку 14 февраля 1999 года в ныне закрытом видеомагазине Movie Place, когда жила в городе Норман, штат Оклахома.
Прокуроры составили ордер на ее арест еще в марте 2000 года, заявив, что она "умышленно и незаконно присвоила себе запись" стоимостью около 60 долларов и не вернула ее через десять дней согласно договору аренды.
Но, по словам Майбрайд, она впервые узнала об обвинениях совсем недавно, когда пыталась изменить свое имя на водительском удостоверении после замужества в Техасе.

"Я пошла менять права. Из-за COVID-19 записываться на прием нужно было онлайн. Я отправила заявку по электронной почте, и вскоре получила ответ, в котором было сказано, что у меня есть проблема в Оклахоме. В письме также указали контактный телефон, и я позвонила", — прокомментировала она.

Американка добавила, что это был номер прокуратуры округа Кливленд. "Первое, что мне сказали: "Вы обвиняетесь в хищении". Тогда у меня чуть сердечный приступ не случился", — вспоминала Кэрон.
Кэрон Макбрайд не помнит, чтобы когда-либо брала эту кассету напрокат. Она предположила, что это мог сделать ее бывший молодой человек, с которым она как раз жила в то время.

"Он воспитывал двух дочерей возраста восьми и десяти лет. Думаю, это именно он пошел и получил эту кассету на мое имя и не вернул обратно. Я сама никогда не смотрела это шоу, но тем не менее разыскивают меня", — пожаловалась американка.

Она также рассказала, что за последние 20 лет ее уволили с нескольких мест без объяснения причин, и теперь поняла почему. "Когда работодатели проверяли, есть ли у меня судимость, все, что они видели: "привлечена к уголовной ответственности за хищение", — подчеркнула Кэрон.
После того, как историю Макбрайд активно осветили в СМИ, в офисе окружного прокурора повторно рассмотрели ее дело и решили закрыть его.
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