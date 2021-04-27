https://ria.ru/20210427/sabrina-1729965508.html

Кассета "Сабрина — маленькая ведьма" чуть не испортила жизнь американке

Кассета "Сабрина — маленькая ведьма" чуть не испортила жизнь американке

Прокуратура округа Кливленд (штат Оклахома, США) оправдала американку Кэрон Макбрайд, которая ранее была обвинена в уголовном преступлении за не возвращенную в... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T05:33

2021-04-27T05:33

2021-04-27T05:33

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Прокуратура округа Кливленд (штат Оклахома, США) оправдала американку Кэрон Макбрайд, которая ранее была обвинена в уголовном преступлении за не возвращенную в прокат видеокассету "Сабрина — маленькая ведьма", взятую более 20 лет назад, сообщает Fox25. По информации издания, Кэрон арендовала пленку 14 февраля 1999 года в ныне закрытом видеомагазине Movie Place, когда жила в городе Норман, штат Оклахома.Прокуроры составили ордер на ее арест еще в марте 2000 года, заявив, что она "умышленно и незаконно присвоила себе запись" стоимостью около 60 долларов и не вернула ее через десять дней согласно договору аренды.Но, по словам Майбрайд, она впервые узнала об обвинениях совсем недавно, когда пыталась изменить свое имя на водительском удостоверении после замужества в Техасе. Американка добавила, что это был номер прокуратуры округа Кливленд. "Первое, что мне сказали: "Вы обвиняетесь в хищении". Тогда у меня чуть сердечный приступ не случился", — вспоминала Кэрон. Кэрон Макбрайд не помнит, чтобы когда-либо брала эту кассету напрокат. Она предположила, что это мог сделать ее бывший молодой человек, с которым она как раз жила в то время.Она также рассказала, что за последние 20 лет ее уволили с нескольких мест без объяснения причин, и теперь поняла почему. "Когда работодатели проверяли, есть ли у меня судимость, все, что они видели: "привлечена к уголовной ответственности за хищение", — подчеркнула Кэрон.После того, как историю Макбрайд активно осветили в СМИ, в офисе окружного прокурора повторно рассмотрели ее дело и решили закрыть его.

https://ria.ru/20200123/1563767976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оклахома, кливленд, техас, стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры