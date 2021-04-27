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Взрослый рядом - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Взрослый рядом
https://ria.ru/20210427/nastavnichestvo-1730028597.html
Никаких поблажек: как работает корпоративное наставничество для сирот
Никаких поблажек: как работает корпоративное наставничество для сирот
Дмитрию 21 год, он работаетв крупной международной компании и параллельно учится в вузе. А еще ходит в тренажерку, играет в волейбол, путешествует, да и просто... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T10:00
2021-04-27T10:01
взрослый рядом
наставничество
россия
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Дмитрию 21 год, он работаетв крупной международной компании и параллельно учится в вузе. А еще ходит в тренажерку, играет в волейбол, путешествует, да и просто гуляет по Москве. В общем, молодой человек живет обычной жизнью столичного парня. Дмитрий воспитывался в детдоме, а адаптироваться в мегаполисе и найти себя ему во многом помогло корпоративное наставничество. Фонд "Хранители детства" ведет программу, где наставник поддерживает подростка на этапе взросления, помогает выстроить траекторию личного и профессионального развития. Наставником Дмитрия в 2018 году стал генеральный директор консалтинговой компании Сергей Авдеев. Принципиально новое направление в наставничествеКак пояснили в фонде "Хранители детства", в результате программы корпоративного наставничества подростки значительно обогащают представление о доступных профессиях, расширяют окружение и учатся работать в коллективе. Корпоративные программы – это принципиально новое направление как в наставничестве, так и в процессе социализации подростков-сирот. Они помогают воспитанникам и выпускникам интернатов более осознанно подойти к выбору профессии, выстроить план личного и профессионального развития при поддержке наставников. К стажировке допускаются только подростки, участвовавшие в течение года в офлайн- и онлайн-активностях, прошедшие мотивационный онлайн-курс, а также те, кто подготовил резюме, сопроводительное письмо и успешно прошел собеседование. Стажировка проходит под руководством опытного наставника и в сопровождении куратора. Куратор помогает наставнику и подростку наладить отношения и предотвратить конфликты. Кураторами программы являются сотрудники НКО, которые работают непосредственно с подростками. "В Москве и области у фонда кураторы состоят в штате. Они участвуют на всех этапах проекта –отбирают подростков для участия, сопровождают ребят во время активностей, общаются с ними, получают обратную связь, помогают подростку на этапе выбора места стажировки, сопровождают на собеседование, контролируют весь процесс стажировки, общаются и поддерживают связь с наставниками подростков", – сообщили в фонде "Хранители детства". Кураторы также осуществляют отбор потенциальных мест работы для каждого подростка совместно с администрацией и педагогическим составом интерната. Первое знакомствоКак рассказывает Сергей Авдеев, в работе с его подопечным Дмитрием все начиналось, как и с любым другим сотрудником. Сначала собеседование, потом получение рабочих задач и составление графика их выполнения."С Димой у нас не было каких-то спорных ситуаций или неоднозначных моментов. Он приходил вовремя и выполнял все поставленные задачи на пять с плюсом. Что важно, координатор фонда всегда на связи и с подростком, и с наставником. Это здорово – чувствовать поддержку и видеть вовлеченность куратора", – рассказывает Сергей. Дмитрий отлично помнит свой первый день стажировки и знакомство с наставником. Молодой человек не скрывает, что по дороге на собеседование его охватило волнение. Однако после знакомства с Сергеем эмоции изменились – пришла уверенность. "Сергей увидел меня, поздоровался, уверенно пожал мне руку. И в этот момент волнение исчезло. Сергей – очень серьезный, солидный человек, в деловом в костюме, но при этом что-то было в его улыбке доброе, располагающее", – говорит Дмитрий. Вклад в общее делоВ свою очередь наставник очень быстро заметил положительные качества подопечного – ответственность, работоспособность, пунктуальность. К тому же Дмитрий схватывал все на лету, чувствовалась его тяга к новым знаниям."Дима занимался у нас документооборотом и логистикой, ведь на тот момент он учился в колледже на логиста. Да, конечно, в его обязанности входила и курьерская работа в том числе, что оказалось полезно – выучил все улочки Москвы. Каждое утро Дима приезжал на работу, я и наша команда готовили для него список задач, а вечером он отчитывался мне о статусе выполнения", – отметил Сергей. Сергей отмечает, что с самого начала стажировки к Диме в компании относились как к равному. Поблажек и скидок никто не делал. "Он это чувствовал. Режим рабочего дня, объем заданий, отчетность о выполнении. Мы смогли создать  для него теплую рабочую атмосферу, где он ощущал мою поддержку как наставника и поддержку членов нашей команды, которые всегда помогали ему в самых разных вопросах – от Excel до того, как построить разговор с клиентом", – рассказал Сергей. Сергей как опытный руководитель обратил внимание на любопытный момент. Не только компания помогла Диме, но и подопечный смог внести довольно весомый вклад в работу всей команды. Дмитрий же закончил стажировку с пониманием того, что работа может приносить радость. А бонусом для него стала возможность подтянуть английский, что в нынешней работе для него как нельзя кстати. "Хорошо когда ты летишь в офис и думаешь: классно, у меня  сегодня столько важных дел, а еще в обед можно поболтать с наставником и обсудить последний фильм Тарантино. Мы часто обсуждали, что логисту необходимо знание английского языка, а у Димы он хромал. И мы решили поощрить его, оплатив курсы английского. Я был на 100% уверен, что он возьмет все знания от этого курса. Так и случилось", – рассказал Сергей. Судьбоносный советУчитель и ученик продолжили общаться и после стажировки. Дмитрий и Сергей всегда на связи. Примечательно, что Дмитрий называет Сергея не только наставником, но и другом. Так по-наставнически, да и по-дружески Сергей с высоты своего опыта дал воспитаннику судьбоносный совет. "У меня был сложный выбор: хорошая, но временная работа, либо полгода не работать и жить на высокое пособие по безработице. Именно Сергей помог мне сделать верный выбор – работу. И так сложилось, что через месяц я получил уже постоянную работу в крупной компании", – рассказал Дмитрий.
https://ria.ru/20210423/nastavnik-1729095545.html
https://ria.ru/20210405/nastavnichestvo-1603821123.html
https://ria.ru/20210401/nastavnik-1603780277.html
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наставничество, россия

Никаких поблажек: как работает корпоративное наставничество для сирот

10:00 27.04.2021 (обновлено: 10:01 27.04.2021)
 
© предоставлено фондом "Хранители детства"Дмитрий – участник программы корпоративного наставничества
Дмитрий – участник программы корпоративного наставничества - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© предоставлено фондом "Хранители детства"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Дмитрию 21 год, он работаетв крупной международной компании и параллельно учится в вузе. А еще ходит в тренажерку, играет в волейбол, путешествует, да и просто гуляет по Москве. В общем, молодой человек живет обычной жизнью столичного парня.
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Дмитрий воспитывался в детдоме, а адаптироваться в мегаполисе и найти себя ему во многом помогло корпоративное наставничество. Фонд "Хранители детства" ведет программу, где наставник поддерживает подростка на этапе взросления, помогает выстроить траекторию личного и профессионального развития. Наставником Дмитрия в 2018 году стал генеральный директор консалтинговой компании Сергей Авдеев.

Принципиально новое направление в наставничестве

Как пояснили в фонде "Хранители детства", в результате программы корпоративного наставничества подростки значительно обогащают представление о доступных профессиях, расширяют окружение и учатся работать в коллективе.
Корпоративные программы – это принципиально новое направление как в наставничестве, так и в процессе социализации подростков-сирот. Они помогают воспитанникам и выпускникам интернатов более осознанно подойти к выбору профессии, выстроить план личного и профессионального развития при поддержке наставников.
© предоставлено фондом "Хранители детства"Дмитрий – участник программы корпоративного наставничества
Дмитрий – участник программы корпоративного наставничества - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© предоставлено фондом "Хранители детства"
Дмитрий – участник программы корпоративного наставничества
К стажировке допускаются только подростки, участвовавшие в течение года в офлайн- и онлайн-активностях, прошедшие мотивационный онлайн-курс, а также те, кто подготовил резюме, сопроводительное письмо и успешно прошел собеседование.
Стажировка проходит под руководством опытного наставника и в сопровождении куратора. Куратор помогает наставнику и подростку наладить отношения и предотвратить конфликты.
Кураторами программы являются сотрудники НКО, которые работают непосредственно с подростками.
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Друг в беде не бросит: как наставники работают с подопечными
"В Москве и области у фонда кураторы состоят в штате. Они участвуют на всех этапах проекта –отбирают подростков для участия, сопровождают ребят во время активностей, общаются с ними, получают обратную связь, помогают подростку на этапе выбора места стажировки, сопровождают на собеседование, контролируют весь процесс стажировки, общаются и поддерживают связь с наставниками подростков", – сообщили в фонде "Хранители детства".
Кураторы также осуществляют отбор потенциальных мест работы для каждого подростка совместно с администрацией и педагогическим составом интерната.

Первое знакомство

Как рассказывает Сергей Авдеев, в работе с его подопечным Дмитрием все начиналось, как и с любым другим сотрудником. Сначала собеседование, потом получение рабочих задач и составление графика их выполнения.
"С Димой у нас не было каких-то спорных ситуаций или неоднозначных моментов. Он приходил вовремя и выполнял все поставленные задачи на пять с плюсом. Что важно, координатор фонда всегда на связи и с подростком, и с наставником. Это здорово – чувствовать поддержку и видеть вовлеченность куратора", – рассказывает Сергей.
© предоставлено фондом "Хранители детства"Дмитрий (крайний справа) принимает участие в корпоративном субботнике
Дмитрий (крайний справа) принимает участие в корпоративном субботнике - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© предоставлено фондом "Хранители детства"
Дмитрий (крайний справа) принимает участие в корпоративном субботнике
Дмитрий отлично помнит свой первый день стажировки и знакомство с наставником. Молодой человек не скрывает, что по дороге на собеседование его охватило волнение. Однако после знакомства с Сергеем эмоции изменились – пришла уверенность.
"Сергей увидел меня, поздоровался, уверенно пожал мне руку. И в этот момент волнение исчезло. Сергей – очень серьезный, солидный человек, в деловом в костюме, но при этом что-то было в его улыбке доброе, располагающее", – говорит Дмитрий.

Вклад в общее дело

В свою очередь наставник очень быстро заметил положительные качества подопечного – ответственность, работоспособность, пунктуальность. К тому же Дмитрий схватывал все на лету, чувствовалась его тяга к новым знаниям.
"Дима занимался у нас документооборотом и логистикой, ведь на тот момент он учился в колледже на логиста. Да, конечно, в его обязанности входила и курьерская работа в том числе, что оказалось полезно – выучил все улочки Москвы. Каждое утро Дима приезжал на работу, я и наша команда готовили для него список задач, а вечером он отчитывался мне о статусе выполнения", – отметил Сергей.
© предоставлено фондом "Хранители детства"Дмитрий (в центре) принимает участие в мастер-классе по фотографии
Дмитрий (в центре) принимает участие в мастер-классе по фотографии - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© предоставлено фондом "Хранители детства"
Дмитрий (в центре) принимает участие в мастер-классе по фотографии
Сергей отмечает, что с самого начала стажировки к Диме в компании относились как к равному. Поблажек и скидок никто не делал.
"Он это чувствовал. Режим рабочего дня, объем заданий, отчетность о выполнении. Мы смогли создать  для него теплую рабочую атмосферу, где он ощущал мою поддержку как наставника и поддержку членов нашей команды, которые всегда помогали ему в самых разных вопросах – от Excel до того, как построить разговор с клиентом", – рассказал Сергей.
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Разговор о самом главном: как наставник находит общий язык с подопечным
Сергей как опытный руководитель обратил внимание на любопытный момент. Не только компания помогла Диме, но и подопечный смог внести довольно весомый вклад в работу всей команды.
"Для себя я отметил, что Дима внес "свежий ветер" в наш офис. Мы делились впечатлениями друг с другом, обсуждали его успехи. Мы помогали ему в подготовке к экзаменам, и, когда Дима закончил колледж и позвонил мне с радостной новостью, я был так рад за него", – рассказал наставник.
Дмитрий же закончил стажировку с пониманием того, что работа может приносить радость. А бонусом для него стала возможность подтянуть английский, что в нынешней работе для него как нельзя кстати.
"Хорошо когда ты летишь в офис и думаешь: классно, у меня  сегодня столько важных дел, а еще в обед можно поболтать с наставником и обсудить последний фильм Тарантино. Мы часто обсуждали, что логисту необходимо знание английского языка, а у Димы он хромал. И мы решили поощрить его, оплатив курсы английского. Я был на 100% уверен, что он возьмет все знания от этого курса. Так и случилось", – рассказал Сергей.

Судьбоносный совет

Учитель и ученик продолжили общаться и после стажировки. Дмитрий и Сергей всегда на связи. Примечательно, что Дмитрий называет Сергея не только наставником, но и другом.
"Я могу задать ему любой вопрос, попросить совета, и он всегда поможет, направит. Для меня это важно – чувствовать поддержку наставника и друга", – говорит Дмитрий.
Так по-наставнически, да и по-дружески Сергей с высоты своего опыта дал воспитаннику судьбоносный совет.
"У меня был сложный выбор: хорошая, но временная работа, либо полгода не работать и жить на высокое пособие по безработице. Именно Сергей помог мне сделать верный выбор – работу. И так сложилось, что через месяц я получил уже постоянную работу в крупной компании", – рассказал Дмитрий.
 
Взрослый рядомНаставничествоРоссия
 
 
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