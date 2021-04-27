https://ria.ru/20210427/marketpleys-1730077710.html
Сбербанк начал ребрендинг маркетплейса goods.ru
Сбербанк начал ребрендинг маркетплейса goods.ru
Сбербанк начал ребрендинг маркетплейса goods.ru: площадка уже получила новое имя - "СберМегаМаркет" - и логотип, полностью ребрендинг будет завершен в конце... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T07:08
2021-04-27T07:08
2021-04-27T07:08
сбер
россия
сбербанк россии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885749_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388bc54e2ec0b84958ad3a4606a1bd8d.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сбербанк начал ребрендинг маркетплейса goods.ru: площадка уже получила новое имя - "СберМегаМаркет" - и логотип, полностью ребрендинг будет завершен в конце второго квартала текущего года, говорится в сообщении кредитной организации.Сбербанк в январе сообщил, что он, "М.Видео-Эльдорадо" и основатель компании Александр Тынкован планируют подписать обязывающее соглашение по развитию маркетплейса. В рамках сделки "Сбер" планировал стать владельцем 85% goods.ru, выкупив часть доли у "М.Видео-Эльдорадо" за 4 миллиарда рублей и вложив в его развитие около 30 миллиардов рублей, и создать на его базе одного из ключевых игроков на рынке электронной коммерции РФ. При этом для целей сделки goods.ru оценен приблизительно в 10 миллиардов рублей. Обязывающее соглашение было подписано в марте, сделка закрыта в апреле.Полный ребрендинг, включая актуализацию стратегии развития, будет завершён в конце второго квартала 2021 года, добавили в кредитной организации.Также уже обновлено мобильное приложение маркетплейса, сайт перенесён на новый домен, и пользователи автоматически переадресуются на него. При этом изменения не затронут клиентов и продавцов, обещают в банке."СберМегаМаркет имеет большое значение для развития экосистемы "Сбера". Конкуренция на рынке электронной коммерции уже велика и будет только нарастать, но жители страны от этого только выиграют. Мы поставили перед собой цель войти в число крупнейших игроков на рынке электронной коммерции России к 2023 году, и СберМегаМаркет станет важным элементом для достижения этой цели", - прокомментировал первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.
https://ria.ru/20210202/kompensatsiya-1595674997.html
https://ria.ru/20210409/sber-1727566405.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885749_137:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_8e6a29e5e9bd71f1d5f731df0bbf5a98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбер, россия, сбербанк россии, экономика
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сбербанк
начал ребрендинг маркетплейса goods.ru: площадка уже получила новое имя - "СберМегаМаркет" - и логотип, полностью ребрендинг будет завершен в конце второго квартала текущего года, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбербанк в январе сообщил, что он, "М.Видео-Эльдорадо" и основатель компании Александр Тынкован планируют подписать обязывающее соглашение по развитию маркетплейса. В рамках сделки "Сбер
" планировал стать владельцем 85% goods.ru, выкупив часть доли у "М.Видео-Эльдорадо" за 4 миллиарда рублей и вложив в его развитие около 30 миллиардов рублей, и создать на его базе одного из ключевых игроков на рынке электронной коммерции РФ. При этом для целей сделки goods.ru оценен приблизительно в 10 миллиардов рублей. Обязывающее соглашение было подписано в марте, сделка закрыта в апреле.
"СберМегаМаркет — новое имя маркетплейса goods.ru, входящего экосистему Сбера. На первом этапе ребрендинга изменения коснулись логотипа и фирменного стиля, для их разработки использовались принципы построения брендов экосистемы Сбера, цветовая гамма и фирменный градиент", - отметили в банке.
Полный ребрендинг, включая актуализацию стратегии развития, будет завершён в конце второго квартала 2021 года, добавили в кредитной организации.
Также уже обновлено мобильное приложение маркетплейса, сайт перенесён на новый домен, и пользователи автоматически переадресуются на него. При этом изменения не затронут клиентов и продавцов, обещают в банке.
"СберМегаМаркет имеет большое значение для развития экосистемы "Сбера". Конкуренция на рынке электронной коммерции уже велика и будет только нарастать, но жители страны от этого только выиграют. Мы поставили перед собой цель войти в число крупнейших игроков на рынке электронной коммерции России к 2023 году, и СберМегаМаркет станет важным элементом для достижения этой цели", - прокомментировал первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.