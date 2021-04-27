https://ria.ru/20210427/marketpleys-1730077710.html

Сбербанк начал ребрендинг маркетплейса goods.ru

Сбербанк начал ребрендинг маркетплейса goods.ru

Сбербанк начал ребрендинг маркетплейса goods.ru: площадка уже получила новое имя - "СберМегаМаркет" - и логотип, полностью ребрендинг будет завершен в конце... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T07:08

2021-04-27T07:08

2021-04-27T07:08

сбер

россия

сбербанк россии

экономика

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сбербанк начал ребрендинг маркетплейса goods.ru: площадка уже получила новое имя - "СберМегаМаркет" - и логотип, полностью ребрендинг будет завершен в конце второго квартала текущего года, говорится в сообщении кредитной организации.Сбербанк в январе сообщил, что он, "М.Видео-Эльдорадо" и основатель компании Александр Тынкован планируют подписать обязывающее соглашение по развитию маркетплейса. В рамках сделки "Сбер" планировал стать владельцем 85% goods.ru, выкупив часть доли у "М.Видео-Эльдорадо" за 4 миллиарда рублей и вложив в его развитие около 30 миллиардов рублей, и создать на его базе одного из ключевых игроков на рынке электронной коммерции РФ. При этом для целей сделки goods.ru оценен приблизительно в 10 миллиардов рублей. Обязывающее соглашение было подписано в марте, сделка закрыта в апреле.Полный ребрендинг, включая актуализацию стратегии развития, будет завершён в конце второго квартала 2021 года, добавили в кредитной организации.Также уже обновлено мобильное приложение маркетплейса, сайт перенесён на новый домен, и пользователи автоматически переадресуются на него. При этом изменения не затронут клиентов и продавцов, обещают в банке."СберМегаМаркет имеет большое значение для развития экосистемы "Сбера". Конкуренция на рынке электронной коммерции уже велика и будет только нарастать, но жители страны от этого только выиграют. Мы поставили перед собой цель войти в число крупнейших игроков на рынке электронной коммерции России к 2023 году, и СберМегаМаркет станет важным элементом для достижения этой цели", - прокомментировал первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

https://ria.ru/20210202/kompensatsiya-1595674997.html

https://ria.ru/20210409/sber-1727566405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, россия, сбербанк россии, экономика