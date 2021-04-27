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Сбербанк начал ребрендинг маркетплейса goods.ru
Сбербанк начал ребрендинг маркетплейса goods.ru
Сбербанк начал ребрендинг маркетплейса goods.ru: площадка уже получила новое имя - "СберМегаМаркет" - и логотип, полностью ребрендинг будет завершен в конце... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T07:08
2021-04-27T07:08
сбер
россия
сбербанк россии
экономика
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сбербанк начал ребрендинг маркетплейса goods.ru: площадка уже получила новое имя - "СберМегаМаркет" - и логотип, полностью ребрендинг будет завершен в конце второго квартала текущего года, говорится в сообщении кредитной организации.Сбербанк в январе сообщил, что он, "М.Видео-Эльдорадо" и основатель компании Александр Тынкован планируют подписать обязывающее соглашение по развитию маркетплейса. В рамках сделки "Сбер" планировал стать владельцем 85% goods.ru, выкупив часть доли у "М.Видео-Эльдорадо" за 4 миллиарда рублей и вложив в его развитие около 30 миллиардов рублей, и создать на его базе одного из ключевых игроков на рынке электронной коммерции РФ. При этом для целей сделки goods.ru оценен приблизительно в 10 миллиардов рублей. Обязывающее соглашение было подписано в марте, сделка закрыта в апреле.Полный ребрендинг, включая актуализацию стратегии развития, будет завершён в конце второго квартала 2021 года, добавили в кредитной организации.Также уже обновлено мобильное приложение маркетплейса, сайт перенесён на новый домен, и пользователи автоматически переадресуются на него. При этом изменения не затронут клиентов и продавцов, обещают в банке."СберМегаМаркет имеет большое значение для развития экосистемы "Сбера". Конкуренция на рынке электронной коммерции уже велика и будет только нарастать, но жители страны от этого только выиграют. Мы поставили перед собой цель войти в число крупнейших игроков на рынке электронной коммерции России к 2023 году, и СберМегаМаркет станет важным элементом для достижения этой цели", - прокомментировал первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.
https://ria.ru/20210202/kompensatsiya-1595674997.html
https://ria.ru/20210409/sber-1727566405.html
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сбер, россия, сбербанк россии, экономика

Сбербанк начал ребрендинг маркетплейса goods.ru

07:08 27.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис Сбербанка
Офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сбербанк начал ребрендинг маркетплейса goods.ru: площадка уже получила новое имя - "СберМегаМаркет" - и логотип, полностью ребрендинг будет завершен в конце второго квартала текущего года, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбербанк в январе сообщил, что он, "М.Видео-Эльдорадо" и основатель компании Александр Тынкован планируют подписать обязывающее соглашение по развитию маркетплейса. В рамках сделки "Сбер" планировал стать владельцем 85% goods.ru, выкупив часть доли у "М.Видео-Эльдорадо" за 4 миллиарда рублей и вложив в его развитие около 30 миллиардов рублей, и создать на его базе одного из ключевых игроков на рынке электронной коммерции РФ. При этом для целей сделки goods.ru оценен приблизительно в 10 миллиардов рублей. Обязывающее соглашение было подписано в марте, сделка закрыта в апреле.
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"СберМегаМаркет — новое имя маркетплейса goods.ru, входящего экосистему Сбера. На первом этапе ребрендинга изменения коснулись логотипа и фирменного стиля, для их разработки использовались принципы построения брендов экосистемы Сбера, цветовая гамма и фирменный градиент", - отметили в банке.
Полный ребрендинг, включая актуализацию стратегии развития, будет завершён в конце второго квартала 2021 года, добавили в кредитной организации.
Также уже обновлено мобильное приложение маркетплейса, сайт перенесён на новый домен, и пользователи автоматически переадресуются на него. При этом изменения не затронут клиентов и продавцов, обещают в банке.
"СберМегаМаркет имеет большое значение для развития экосистемы "Сбера". Конкуренция на рынке электронной коммерции уже велика и будет только нарастать, но жители страны от этого только выиграют. Мы поставили перед собой цель войти в число крупнейших игроков на рынке электронной коммерции России к 2023 году, и СберМегаМаркет станет важным элементом для достижения этой цели", - прокомментировал первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.
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