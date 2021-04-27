https://ria.ru/20210427/litsemerie-1730188597.html

Посольство России упрекнуло власти Литвы в лицемерии

Посольство России упрекнуло власти Литвы в лицемерии

Посольство России заявило об отсутствии уважения властей Литвы к правам своих граждан после того, как сейм этой балтийской республики заявил о намерении... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T17:38

2021-04-27T17:38

2021-04-27T17:38

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Посольство России заявило об отсутствии уважения властей Литвы к правам своих граждан после того, как сейм этой балтийской республики заявил о намерении защищать права человека в любой точке земного шара."Сейм на днях заявил о намерении защищать права человека в любой точке земного шара. В Литве же мы видим отсутствие уважения ее властей к самым элементарным правам литовцев: за право свободно думать, говорить и писать который год подряд таскают по судам политика А. Палецкиса, молодежного активиста А. Грейчюса, грозятся упечь в психиатрическую лечебницу правозащитника Г. Грабаускаса, не допускают к политической жизни бывшего президента Литвы Р. Паксаса. Удивительное лицемерие!" - говорится в сообщении посольства в Facebook.Следующее заседание по делу Альгирдаса Палецкиса, бывшего политика, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ, назначено на середину мая. В начале января суд продлил еще на три месяца меру пресечения в отношении Палецкиса - усиленное наблюдение. Палецкис находился под арестом с осени 2018 года. В апреле 2020 года Апелляционный суд Литвы отменил арест оппозиционеру, сменив меру пресечения на интенсивный надзор. Ранее он написал письмо, в котором заявил, что считает дело против него "местью" властей за его позицию касательно столкновений у телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года, в которых погибли 14 человек - в телеинтервью в 2011 году оппозиционер предположил, что тогда "свои стреляли в своих".В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан Российской Федерации, сообщал МИД России.В январе 2021 года на сайте генпрокуратуры Литвы сообщалось, что уголовное дело, в котором двое граждан Литвы обвиняются в шпионаже против своей страны, передано в Клайпедский окружной суд. Как сообщало издание "Обзор", по данным из Клайпедского окружного суда, речь шла о генеральном директоре Балтийской молодежной ассоциации Juvenis Алексеюсе Грейчюсе и Миндаугасе Туникайтисе, которые в 2015 году от различных партий баллотировались в горсовет Клайпеды. Как отмечал экс-депутат клайпедского горсовета Вячеслав Титов, общественная деятельность Грейчюса связана с сохранением памяти погибших в Великой Отечественной войне. Он является организатором и участником различных памятных мероприятий, в том числе дня снятия блокады Ленинграда, "Бессмертного полка", освобождения узников Освенцима.В октябре 2020 года правозащитник, председатель "Социалистического народного фронта Литвы" Гедрюс Грабаускас, против которого ведется уголовное дело, заявил, что уехал в Россию из-за преследований в Литве "за историческую правду".Также в октябре 2020 года Sputnik Литва передавал, что апелляционный суд Литвы приговорил экс-президента страны Роландаса Паксаса к трем годам лишения свободы с отсрочкой на два года и три месяца за коррупцию. Паксас заявил, что не признает выдвинутые против него обвинения и собирается обжаловать это решение. По его оценке, некоторые силы в Литве его по-прежнему боятся и категорически не хотят его возвращения в политику.

https://ria.ru/20210414/zhurnalisty-1728312854.html

https://ria.ru/20210422/smi-1729543935.html

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россия, генпрокуратура литвы, клайпеда, альгирдас палецкис, вильнюс, литва, в мире