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Представитель ВОЗ оценил ситуацию с коронавирусом в России

Представитель ВОЗ оценил ситуацию с коронавирусом в России

"Мягкое плато" по распространению коронавируса наблюдается в России, но опасность сохраняется, заявила региональный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T16:57

2021-04-27T16:57

2021-04-27T17:16

мелита вуйнович

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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воз

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Мягкое плато" по распространению коронавируса наблюдается в России, но опасность сохраняется, заявила региональный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.Представитель организации добавила, что ВОЗ согласна с рекомендациями Роспотребнадзора по антиковидным мерам. "Нужно соблюдать все рекомендации, которые дают местные органы здравоохранения и Роспотребнадзор", - призвала Вуйнович.Она добавила, что даже вакцинированные должны носить маски, так как они могут быть переносчиками вируса. "Вакцина защищает в первую очередь человека, который вакцинирован. Это не значит, что вирус не попадает на его руки, рот, нос и что он не будет переносчиком вируса... Да, вирус не будет размножаться в его клетках, он не заболеет. Но он остается переносчиком, если не будет соблюдать гигиенические правила", - пояснила представитель ВОЗ.Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса ранее сообщил, что в России за последние сутки выявлено наименьшее с 27 сентября число новых случаев COVID-19 - 8 053, общее число возросло до 4 779 425.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз