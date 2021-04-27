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Представитель ВОЗ оценил ситуацию с коронавирусом в России
Представитель ВОЗ оценил ситуацию с коронавирусом в России
"Мягкое плато" по распространению коронавируса наблюдается в России, но опасность сохраняется, заявила региональный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T16:57
2021-04-27T16:57
2021-04-27T17:16
мелита вуйнович
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Мягкое плато" по распространению коронавируса наблюдается в России, но опасность сохраняется, заявила региональный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.Представитель организации добавила, что ВОЗ согласна с рекомендациями Роспотребнадзора по антиковидным мерам. "Нужно соблюдать все рекомендации, которые дают местные органы здравоохранения и Роспотребнадзор", - призвала Вуйнович.Она добавила, что даже вакцинированные должны носить маски, так как они могут быть переносчиками вируса. "Вакцина защищает в первую очередь человека, который вакцинирован. Это не значит, что вирус не попадает на его руки, рот, нос и что он не будет переносчиком вируса... Да, вирус не будет размножаться в его клетках, он не заболеет. Но он остается переносчиком, если не будет соблюдать гигиенические правила", - пояснила представитель ВОЗ.Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса ранее сообщил, что в России за последние сутки выявлено наименьшее с 27 сентября число новых случаев COVID-19 - 8 053, общее число возросло до 4 779 425.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
"Мягкое плато" по распространению коронавируса наблюдается в России
, но опасность сохраняется, заявила региональный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович
.
"Даже в России мы находимся на плато или мягком снижении, но не везде... Более 8 тысяч каждый день (заболевших COVID-19 – ред.)", - сказала Вуйнович в эфире канала "Россия 24
".
Представитель организации добавила, что ВОЗ
согласна с рекомендациями Роспотребнадзора
по антиковидным мерам. "Нужно соблюдать все рекомендации, которые дают местные органы здравоохранения и Роспотребнадзор", - призвала Вуйнович.
Она добавила, что даже вакцинированные должны носить маски, так как они могут быть переносчиками вируса. "Вакцина защищает в первую очередь человека, который вакцинирован. Это не значит, что вирус не попадает на его руки, рот, нос и что он не будет переносчиком вируса... Да, вирус не будет размножаться в его клетках, он не заболеет. Но он остается переносчиком, если не будет соблюдать гигиенические правила", - пояснила представитель ВОЗ.
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса ранее сообщил, что в России за последние сутки выявлено наименьшее с 27 сентября число новых случаев COVID-19 - 8 053, общее число возросло до 4 779 425.