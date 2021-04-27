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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210427/koronavirus-1730178580.html
Представитель ВОЗ оценил ситуацию с коронавирусом в России
Представитель ВОЗ оценил ситуацию с коронавирусом в России
"Мягкое плато" по распространению коронавируса наблюдается в России, но опасность сохраняется, заявила региональный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T16:57
2021-04-27T17:16
мелита вуйнович
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Мягкое плато" по распространению коронавируса наблюдается в России, но опасность сохраняется, заявила региональный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.Представитель организации добавила, что ВОЗ согласна с рекомендациями Роспотребнадзора по антиковидным мерам. "Нужно соблюдать все рекомендации, которые дают местные органы здравоохранения и Роспотребнадзор", - призвала Вуйнович.Она добавила, что даже вакцинированные должны носить маски, так как они могут быть переносчиками вируса. "Вакцина защищает в первую очередь человека, который вакцинирован. Это не значит, что вирус не попадает на его руки, рот, нос и что он не будет переносчиком вируса... Да, вирус не будет размножаться в его клетках, он не заболеет. Но он остается переносчиком, если не будет соблюдать гигиенические правила", - пояснила представитель ВОЗ.Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса ранее сообщил, что в России за последние сутки выявлено наименьшее с 27 сентября число новых случаев COVID-19 - 8 053, общее число возросло до 4 779 425.
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз

Представитель ВОЗ оценил ситуацию с коронавирусом в России

16:57 27.04.2021 (обновлено: 17:16 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВременный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Мягкое плато" по распространению коронавируса наблюдается в России, но опасность сохраняется, заявила региональный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"Даже в России мы находимся на плато или мягком снижении, но не везде... Более 8 тысяч каждый день (заболевших COVID-19 – ред.)", - сказала Вуйнович в эфире канала "Россия 24".
Представитель организации добавила, что ВОЗ согласна с рекомендациями Роспотребнадзора по антиковидным мерам. "Нужно соблюдать все рекомендации, которые дают местные органы здравоохранения и Роспотребнадзор", - призвала Вуйнович.
Она добавила, что даже вакцинированные должны носить маски, так как они могут быть переносчиками вируса. "Вакцина защищает в первую очередь человека, который вакцинирован. Это не значит, что вирус не попадает на его руки, рот, нос и что он не будет переносчиком вируса... Да, вирус не будет размножаться в его клетках, он не заболеет. Но он остается переносчиком, если не будет соблюдать гигиенические правила", - пояснила представитель ВОЗ.
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса ранее сообщил, что в России за последние сутки выявлено наименьшее с 27 сентября число новых случаев COVID-19 - 8 053, общее число возросло до 4 779 425.
 
Распространение коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВОЗ
 
 
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