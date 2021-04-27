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Голикова рассказала, когда запустят программу кешбэка на детские путевки
Голикова рассказала, когда запустят программу кешбэка на детские путевки
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что программа по возврату родителям половины стоимости путевок в детский лагерь может стартовать с 20 мая. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:51
2021-04-27T12:51
2021-04-27T14:05
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что программа по возврату родителям половины стоимости путевок в детский лагерь может стартовать с 20 мая.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в понедельник на совещании в правительстве сообщил, что кабинет министров РФ проработал меры из послания президента страны, в том числе по возврату родителям 50% стоимости путевок в детский лагерь: возмещение смогут получить родители 357 тысяч детей, на это будет выделено 5 миллиардов рублей."Мы предполагаем, что программа должна стартовать с 20 мая", - сказала Голикова на заседании Совета законодателей РФ.
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