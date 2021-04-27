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Туризм
https://ria.ru/20210427/keshbek-1730119785.html
Программа кешбэка на путевки в детские лагеря будет запущена до конца мая
Программа кешбэка на путевки в детские лагеря будет запущена до конца мая
Программа возврата 50 процентов стоимости путевок в детские лагеря будет запущена до конца мая, сообщил во вторник замглавы Ростуризма Григорий Прокуронов. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:48
2021-04-27T12:48
кешбэк
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новости - туризм
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Программа возврата 50 процентов стоимости путевок в детские лагеря будет запущена до конца мая, сообщил во вторник замглавы Ростуризма Григорий Прокуронов.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в понедельник на совещании в правительстве сообщил, что кабинет министров РФ проработал меры из послания президента страны, в том числе по возврату родителям 50 процентов стоимости путевок в детский лагерь: возмещение смогут получить родители 357 тысяч детей, на это будет выделено пять миллиардов рублей.Замруководителя Ростуризма отметил, что ведомство готовит к запуску программу по возврату части стоимости путевок, оплаченных родителями, в течение 2021 года. "По отдыху в лагерях мы предполагаем этот продукт запустить до конца мая", — сообщил Прокуронов на совещании в Совете Федерации.Чернышенко говорил, что при возврате 50% стоимости детской путевки в летний лагерь кабинет министров будет использовать действующий механизм программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок. Программа будет осуществляться с использованием карт "Мир".
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кешбэк, россия, дмитрий чернышенко, туризм, туристы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), совет федерации рф

Программа кешбэка на путевки в детские лагеря будет запущена до конца мая

12:48 27.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети занимаются футболом во Всероссийском детском центре "Орлёнок"
Дети занимаются футболом во Всероссийском детском центре Орлёнок - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Программа возврата 50 процентов стоимости путевок в детские лагеря будет запущена до конца мая, сообщил во вторник замглавы Ростуризма Григорий Прокуронов.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в понедельник на совещании в правительстве сообщил, что кабинет министров РФ проработал меры из послания президента страны, в том числе по возврату родителям 50 процентов стоимости путевок в детский лагерь: возмещение смогут получить родители 357 тысяч детей, на это будет выделено пять миллиардов рублей.
Замруководителя Ростуризма отметил, что ведомство готовит к запуску программу по возврату части стоимости путевок, оплаченных родителями, в течение 2021 года. "По отдыху в лагерях мы предполагаем этот продукт запустить до конца мая", — сообщил Прокуронов на совещании в Совете Федерации.
Чернышенко говорил, что при возврате 50% стоимости детской путевки в летний лагерь кабинет министров будет использовать действующий механизм программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок. Программа будет осуществляться с использованием карт "Мир".
Международный детский центр Артек - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
11:04Туризм
"Ъ": россияне перестали покупать детские путевки в ожидании кешбэка
 
ТуризмКешбэкРоссияДмитрий ЧернышенкоТуризмтуристыНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Совет Федерации РФ
 
 
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