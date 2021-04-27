https://ria.ru/20210427/keshbek-1730119785.html
Программа кешбэка на путевки в детские лагеря будет запущена до конца мая
Программа кешбэка на путевки в детские лагеря будет запущена до конца мая
Программа возврата 50 процентов стоимости путевок в детские лагеря будет запущена до конца мая, сообщил во вторник замглавы Ростуризма Григорий Прокуронов. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:48
2021-04-27T12:48
2021-04-27T12:48
кешбэк
туризм
россия
дмитрий чернышенко
туризм
туристы
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156277/44/1562774426_0:153:2915:1793_1920x0_80_0_0_d0165588741e143b880f2d9092b5383c.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Программа возврата 50 процентов стоимости путевок в детские лагеря будет запущена до конца мая, сообщил во вторник замглавы Ростуризма Григорий Прокуронов.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в понедельник на совещании в правительстве сообщил, что кабинет министров РФ проработал меры из послания президента страны, в том числе по возврату родителям 50 процентов стоимости путевок в детский лагерь: возмещение смогут получить родители 357 тысяч детей, на это будет выделено пять миллиардов рублей.Замруководителя Ростуризма отметил, что ведомство готовит к запуску программу по возврату части стоимости путевок, оплаченных родителями, в течение 2021 года. "По отдыху в лагерях мы предполагаем этот продукт запустить до конца мая", — сообщил Прокуронов на совещании в Совете Федерации.Чернышенко говорил, что при возврате 50% стоимости детской путевки в летний лагерь кабинет министров будет использовать действующий механизм программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок. Программа будет осуществляться с использованием карт "Мир".
https://ria.ru/20210427/putevki-1730101397.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156277/44/1562774426_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_7ac602e7006fbf78e771e4056c20c52c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кешбэк, россия, дмитрий чернышенко, туризм, туристы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), совет федерации рф
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Программа возврата 50 процентов стоимости путевок в детские лагеря будет запущена до конца мая, сообщил во вторник замглавы Ростуризма Григорий Прокуронов.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в понедельник на совещании в правительстве сообщил, что кабинет министров РФ проработал меры из послания президента страны, в том числе по возврату родителям 50 процентов стоимости путевок в детский лагерь: возмещение смогут получить родители 357 тысяч детей, на это будет выделено пять миллиардов рублей.
Замруководителя Ростуризма отметил, что ведомство готовит к запуску программу по возврату части стоимости путевок, оплаченных родителями, в течение 2021 года. "По отдыху в лагерях мы предполагаем этот продукт запустить до конца мая", — сообщил Прокуронов на совещании в Совете Федерации.
Чернышенко говорил, что при возврате 50% стоимости детской путевки в летний лагерь кабинет министров будет использовать действующий механизм программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок. Программа будет осуществляться с использованием карт "Мир".