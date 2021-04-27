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Госдеп выступил в поддержку Минских соглашений
Госдеп выступил в поддержку Минских соглашений
США поддерживают Минские соглашения как основу урегулирования ситуации на востоке Украины, заявили РИА Новости в Госдепе. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T00:50
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россия
реакция на события на украине
донбасс
владимир зеленский
сша
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. США поддерживают Минские соглашения как основу урегулирования ситуации на востоке Украины, заявили РИА Новости в Госдепе."Мы продолжим использовать все возможности для участия США в дипломатических усилиях по (урегулированию. — Прим. ред.) конфликта между Украиной и Россией", — добавил представитель ведомства, призвав при этом Россию отказаться от своей якобы "бескомпромиссной" позиции.В Госдепе также выразили поддержку суверенитету Украины.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times предложил пересмотреть Минские соглашения и расширить состав участников переговоров в "нормандском формате", включив в него США.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Минские соглашения нельзя изменить, и назвал высказывание украинского лидера "очередным тревожным сигналом".Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
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россия, реакция на события на украине, донбасс, владимир зеленский, сша, украина, в мире

Госдеп выступил в поддержку Минских соглашений

00:50 27.04.2021 (обновлено: 10:52 27.04.2021)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. США поддерживают Минские соглашения как основу урегулирования ситуации на востоке Украины, заявили РИА Новости в Госдепе.
"Мы продолжим использовать все возможности для участия США в дипломатических усилиях по (урегулированию. — Прим. ред.) конфликта между Украиной и Россией", — добавил представитель ведомства, призвав при этом Россию отказаться от своей якобы "бескомпромиссной" позиции.
В Госдепе также выразили поддержку суверенитету Украины.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times предложил пересмотреть Минские соглашения и расширить состав участников переговоров в "нормандском формате", включив в него США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Минские соглашения нельзя изменить, и назвал высказывание украинского лидера "очередным тревожным сигналом".
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
Украинский военный в окрестностях Донецка - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 15:43
Украинская оппозиция осудила заявление Зеленского о Минских соглашениях
 
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