https://ria.ru/20210427/donbass-1730070462.html
Госдеп выступил в поддержку Минских соглашений
Госдеп выступил в поддержку Минских соглашений
США поддерживают Минские соглашения как основу урегулирования ситуации на востоке Украины, заявили РИА Новости в Госдепе. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T00:50
2021-04-27T00:50
2021-04-27T10:52
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ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. США поддерживают Минские соглашения как основу урегулирования ситуации на востоке Украины, заявили РИА Новости в Госдепе."Мы продолжим использовать все возможности для участия США в дипломатических усилиях по (урегулированию. — Прим. ред.) конфликта между Украиной и Россией", — добавил представитель ведомства, призвав при этом Россию отказаться от своей якобы "бескомпромиссной" позиции.В Госдепе также выразили поддержку суверенитету Украины.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times предложил пересмотреть Минские соглашения и расширить состав участников переговоров в "нормандском формате", включив в него США.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Минские соглашения нельзя изменить, и назвал высказывание украинского лидера "очередным тревожным сигналом".Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
https://ria.ru/20210426/soglasheniya-1730002657.html
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россия, реакция на события на украине, донбасс, владимир зеленский, сша, украина, в мире