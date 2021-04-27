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Украинский депутат предложил нацелить ракеты на российские АЭС
Украинский депутат предложил нацелить ракеты на российские АЭС
Депутат Верховной рады Роман Костенко предложил нацелить украинские ракеты на российские ядерные объекты. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:53
2021-04-27T16:18
россия
госдума рф
верховная рада украины
украина
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На Украине предложили нацелить ракеты на российские АЭС
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Роман Костенко предложил нацелить украинские ракеты на российские ядерные объекты.Как подчеркнул парламентарий, у России одна из самых сильных в мире армий и крупнейший ядерный потенциал, а Украина должна этому что-то противопоставить. Депутат предложил Киеву нацелить оружие на атомные электростанции в России. По его словам, это позволит вести дипломатию с соседней страной "на равных"."Москва должна знать, что у них есть атомные станции, такие как у нас была в Чернобыле, и что наши ракеты просто туда долетят", — уверен политик.Украинские политики и эксперты регулярно выступают с воинственными заявлениями против Москвы. Так, политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Бывший депутат Верховной рады Андрей Билецкий хотел "силой вернуть" Кубань и Кавказ.В Госдуме эти высказывания называют пустыми. Зампред комитета по обороне Александр Шерин предположил, что такая воинственная риторика киевских политиков — это попытка сыграть на чувствах жителей страны и отвлечь их от внутренних проблем Украины.
https://ria.ru/20210426/voyna-1730000323.html
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россия, госдума рф, верховная рада украины, украина

Украинский депутат предложил нацелить ракеты на российские АЭС

14:53 27.04.2021 (обновлено: 16:18 27.04.2021)
 
© Фото : страница Александра Турчинова в FacebookИспытания украинской крылатой ракеты
Испытания украинской крылатой ракеты - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Фото : страница Александра Турчинова в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Роман Костенко предложил нацелить украинские ракеты на российские ядерные объекты.
Как подчеркнул парламентарий, у России одна из самых сильных в мире армий и крупнейший ядерный потенциал, а Украина должна этому что-то противопоставить.

"Сейчас нам нужны ракеты как минимум дальностью до тысячи километров, которые должны у нас стоять на вооружении и превентивно угрожать Москве", — сказал Костенко в эфире "4 канала".

Депутат предложил Киеву нацелить оружие на атомные электростанции в России. По его словам, это позволит вести дипломатию с соседней страной "на равных".
"Москва должна знать, что у них есть атомные станции, такие как у нас была в Чернобыле, и что наши ракеты просто туда долетят", — уверен политик.
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В Госдуме эти высказывания называют пустыми. Зампред комитета по обороне Александр Шерин предположил, что такая воинственная риторика киевских политиков — это попытка сыграть на чувствах жителей страны и отвлечь их от внутренних проблем Украины.
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