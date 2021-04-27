https://ria.ru/20210427/aes-1730153709.html

Украинский депутат предложил нацелить ракеты на российские АЭС

Украинский депутат предложил нацелить ракеты на российские АЭС

Депутат Верховной рады Роман Костенко предложил нацелить украинские ракеты на российские ядерные объекты. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:53

2021-04-27T14:53

2021-04-27T16:18

россия

госдума рф

верховная рада украины

украина

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На Украине предложили нацелить ракеты на российские АЭС

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Роман Костенко предложил нацелить украинские ракеты на российские ядерные объекты.Как подчеркнул парламентарий, у России одна из самых сильных в мире армий и крупнейший ядерный потенциал, а Украина должна этому что-то противопоставить. Депутат предложил Киеву нацелить оружие на атомные электростанции в России. По его словам, это позволит вести дипломатию с соседней страной "на равных"."Москва должна знать, что у них есть атомные станции, такие как у нас была в Чернобыле, и что наши ракеты просто туда долетят", — уверен политик.Украинские политики и эксперты регулярно выступают с воинственными заявлениями против Москвы. Так, политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Бывший депутат Верховной рады Андрей Билецкий хотел "силой вернуть" Кубань и Кавказ.В Госдуме эти высказывания называют пустыми. Зампред комитета по обороне Александр Шерин предположил, что такая воинственная риторика киевских политиков — это попытка сыграть на чувствах жителей страны и отвлечь их от внутренних проблем Украины.

https://ria.ru/20210426/voyna-1730000323.html

https://ria.ru/20210418/voyna-1728833059.html

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россия, госдума рф, верховная рада украины, украина