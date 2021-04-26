https://ria.ru/20210426/zoopark-1730004336.html
Московский зоопарк не будет прививать животных от COVID-19
Московский зоопарк не будет прививать животных от COVID-19
Московский зоопарк не планирует прививать животных вакциной от коронавируса, так как не доказана ее эффективность, сообщила генеральный директор зоопарка... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T15:49
2021-04-26T15:49
2021-04-26T18:13
распространение коронавируса
россия
светлана акулова
здоровье - общество
московский зоопарк
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596560168_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_2b63508bde08203091fbfb078b3b4c79.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Московский зоопарк не планирует прививать животных вакциной от коронавируса, так как не доказана ее эффективность, сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.Ранее сообщалось, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных. Вакцину "Карнивак-Ков" разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Массовое производство вакцины может быть запущено в апреле."Что касается вакцинации животных от коронавируса, то мы обсуждали с нашими ветеринарами, специалистами, зоологами и так как на сегодняшний день не доказан эффект от этой вакцинации, то мы не можем рисковать нашей коллекцией. У нас в коллекции есть достаточно редкие животные, исчезающие животные, поэтому рисковать коллекцией мы не можем себе позволить", - заявила Акулова на пресс-конференции "Планы по модернизации Московского зоопарка". -0-
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596560168_84:0:1067:737_1920x0_80_0_0_b6b04fce04e3f6334c2a7f4bb0114014.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, светлана акулова, здоровье - общество, московский зоопарк, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество