Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210426/zoopark-1730004336.html
Московский зоопарк не будет прививать животных от COVID-19
Московский зоопарк не будет прививать животных от COVID-19
Московский зоопарк не планирует прививать животных вакциной от коронавируса, так как не доказана ее эффективность, сообщила генеральный директор зоопарка... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T15:49
2021-04-26T18:13
распространение коронавируса
россия
светлана акулова
здоровье - общество
московский зоопарк
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596560168_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_2b63508bde08203091fbfb078b3b4c79.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Московский зоопарк не планирует прививать животных вакциной от коронавируса, так как не доказана ее эффективность, сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.Ранее сообщалось, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных. Вакцину "Карнивак-Ков" разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Массовое производство вакцины может быть запущено в апреле."Что касается вакцинации животных от коронавируса, то мы обсуждали с нашими ветеринарами, специалистами, зоологами и так как на сегодняшний день не доказан эффект от этой вакцинации, то мы не можем рисковать нашей коллекцией. У нас в коллекции есть достаточно редкие животные, исчезающие животные, поэтому рисковать коллекцией мы не можем себе позволить", - заявила Акулова на пресс-конференции "Планы по модернизации Московского зоопарка". -0-
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596560168_84:0:1067:737_1920x0_80_0_0_b6b04fce04e3f6334c2a7f4bb0114014.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, светлана акулова, здоровье - общество, московский зоопарк, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество

Московский зоопарк не будет прививать животных от COVID-19

15:49 26.04.2021 (обновлено: 18:13 26.04.2021)
 
© Московский зоопарк Пингвины в Московском зоопарке. Кадр видео
Пингвины в Московском зоопарке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Московский зоопарк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Московский зоопарк не планирует прививать животных вакциной от коронавируса, так как не доказана ее эффективность, сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
Ранее сообщалось, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных. Вакцину "Карнивак-Ков" разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Массовое производство вакцины может быть запущено в апреле.
"Что касается вакцинации животных от коронавируса, то мы обсуждали с нашими ветеринарами, специалистами, зоологами и так как на сегодняшний день не доказан эффект от этой вакцинации, то мы не можем рисковать нашей коллекцией. У нас в коллекции есть достаточно редкие животные, исчезающие животные, поэтому рисковать коллекцией мы не можем себе позволить", - заявила Акулова на пресс-конференции "Планы по модернизации Московского зоопарка". -0-
 
Распространение коронавирусаРоссияСветлана АкуловаЗдоровье - ОбществоМосковский зоопаркФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07Врач назвал симптомы повышенного холестерина
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
Лента новостейМолния