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В Москве задержали экс-главу банка по делу о выводе миллиарда рублей
В Москве задержали экс-главу банка по делу о выводе миллиарда рублей
В Москве по подозрению в хищении задержали экс-председателя правления банка и его заместителя, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T15:21
2021-04-26T17:02
ирина волк
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Москве по подозрению в хищении задержали экс-председателя правления банка и его заместителя, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.С сентября 2018-го по январь 2020 года злоумышленники выводили деньги клиентов путем выдачи необеспеченных кредитов подконтрольным физическим лицам. В результате на балансе организации появился "портфель потенциально невозвратных ссуд" на общую сумму более миллиарда рублей. О каком банке идет речь, Волк не уточнила. "Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". — Прим. ред.)", — сказала она.По этой статье задержанным грозит лишение свободы до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей. Их заключили под стражу, в полиции решают вопрос о возмещении ущерба.
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ирина волк, москва, происшествия

В Москве задержали экс-главу банка по делу о выводе миллиарда рублей

15:21 26.04.2021 (обновлено: 17:02 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Москве по подозрению в хищении задержали экс-председателя правления банка и его заместителя, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
С сентября 2018-го по январь 2020 года злоумышленники выводили деньги клиентов путем выдачи необеспеченных кредитов подконтрольным физическим лицам. В результате на балансе организации появился "портфель потенциально невозвратных ссуд" на общую сумму более миллиарда рублей. О каком банке идет речь, Волк не уточнила.
"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". — Прим. ред.)", — сказала она.
По этой статье задержанным грозит лишение свободы до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей. Их заключили под стражу, в полиции решают вопрос о возмещении ущерба.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
04:12
Эксперт рассказал, как мошенники могут использовать голос своей жертвы
 
Ирина ВолкМоскваПроисшествия
 
 
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