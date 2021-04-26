https://ria.ru/20210426/zaderzhanie-1729998992.html

В Москве задержали экс-главу банка по делу о выводе миллиарда рублей

В Москве задержали экс-главу банка по делу о выводе миллиарда рублей

В Москве по подозрению в хищении задержали экс-председателя правления банка и его заместителя, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T15:21

2021-04-26T15:21

2021-04-26T17:02

ирина волк

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Москве по подозрению в хищении задержали экс-председателя правления банка и его заместителя, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.С сентября 2018-го по январь 2020 года злоумышленники выводили деньги клиентов путем выдачи необеспеченных кредитов подконтрольным физическим лицам. В результате на балансе организации появился "портфель потенциально невозвратных ссуд" на общую сумму более миллиарда рублей. О каком банке идет речь, Волк не уточнила. "Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". — Прим. ред.)", — сказала она.По этой статье задержанным грозит лишение свободы до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей. Их заключили под стражу, в полиции решают вопрос о возмещении ущерба.

https://ria.ru/20210426/golos-1729904613.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, москва, происшествия