https://ria.ru/20210426/zaderzhanie-1729998992.html
В Москве задержали экс-главу банка по делу о выводе миллиарда рублей
В Москве задержали экс-главу банка по делу о выводе миллиарда рублей
В Москве по подозрению в хищении задержали экс-председателя правления банка и его заместителя, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T15:21
2021-04-26T15:21
2021-04-26T17:02
ирина волк
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Москве по подозрению в хищении задержали экс-председателя правления банка и его заместителя, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.С сентября 2018-го по январь 2020 года злоумышленники выводили деньги клиентов путем выдачи необеспеченных кредитов подконтрольным физическим лицам. В результате на балансе организации появился "портфель потенциально невозвратных ссуд" на общую сумму более миллиарда рублей. О каком банке идет речь, Волк не уточнила. "Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". — Прим. ред.)", — сказала она.По этой статье задержанным грозит лишение свободы до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей. Их заключили под стражу, в полиции решают вопрос о возмещении ущерба.
https://ria.ru/20210426/golos-1729904613.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина волк, москва, происшествия
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
В Москве
по подозрению в хищении задержали экс-председателя правления банка и его заместителя, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк
.
С сентября 2018-го по январь 2020 года злоумышленники выводили деньги клиентов путем выдачи необеспеченных кредитов подконтрольным физическим лицам. В результате на балансе организации появился "портфель потенциально невозвратных ссуд" на общую сумму более миллиарда рублей. О каком банке идет речь, Волк не уточнила.
"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". — Прим. ред.)", — сказала она.
По этой статье задержанным грозит лишение свободы до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей. Их заключили под стражу, в полиции решают вопрос о возмещении ущерба.