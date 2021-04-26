https://ria.ru/20210426/vaktsinatsiya-1730015280.html

Почти миллион доз "Спутника V" привезли в Подмосковье с начала вакцинации

Почти миллион доз "Спутника V" привезли в Подмосковье с начала вакцинации

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала, что 985 тысяч доз препарата "Спутник V" доставили в регион с начала вакцинации от... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T16:34

2021-04-26T16:34

2021-04-26T16:34

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала, что 985 тысяч доз препарата "Спутник V" доставили в регион с начала вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил телеканал "360".Она напомнила, что сейчас прививка – единственный надежный способ защититься от COVID-19. Вакцинация в Подмосковье делается бесплатно.Любой желающий может записаться на нее через сайт госуслуг, в поликлиниках и МФЦ. При себе нужно будет иметь паспорт, полис и СНИЛС.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , московская область (подмосковье)