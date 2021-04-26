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Почти миллион доз "Спутника V" привезли в Подмосковье с начала вакцинации
Почти миллион доз "Спутника V" привезли в Подмосковье с начала вакцинации
Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала, что 985 тысяч доз препарата "Спутник V" доставили в регион с начала вакцинации от... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:34
2021-04-26T16:34
2021-04-26T16:34
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала, что 985 тысяч доз препарата "Спутник V" доставили в регион с начала вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил телеканал "360".Она напомнила, что сейчас прививка – единственный надежный способ защититься от COVID-19. Вакцинация в Подмосковье делается бесплатно.Любой желающий может записаться на нее через сайт госуслуг, в поликлиниках и МФЦ. При себе нужно будет иметь паспорт, полис и СНИЛС.
московская область (подмосковье)
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светлана стригункова , московская область (подмосковье)