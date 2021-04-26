https://ria.ru/20210426/tuva-1729986776.html

Врио губернатора Тувы назначил двух новых глав ведомств

Врио губернатора Тувы назначил двух новых глав ведомств

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг в понедельник назначил двух новых глав ведомств - дорожно-транспортного комплекса Шораана... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T14:23

2021-04-26T14:23

2021-04-26T21:08

республика тыва

политика

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КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг в понедельник назначил двух новых глав ведомств - дорожно-транспортного комплекса Шораана Чыргал-оола и исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Анатолия Югая, сообщает пресс-служба главы республики.Ховалыг 26 апреля отправил в отставку республиканский кабмин."Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг назначил министром дорожно-транспортного комплекса Шораана Чыргал-оола. Ранее он занимал пост заместителя министра, координировал деятельность министерства по дорожной отрасли, включая строительство, ремонт, содержание дорог. Владислав Ховалыг во время встречи отметил его образование по профилю, трудовую деятельность, начиная с должности дорожного рабочего", - говорится в сообщении.Кроме того, Ховалыг утвердил кандидатуру Югая Анатолия Константиновича, работающего заместителем главного врача по хирургии ГБОУ РТ "Республиканская больница № 1", на пост исполняющего обязанности министра здравоохранения республики, сообщила пресс-служба.Новый министр транспорта отметил, что приглашение возглавить министерство было для него неожиданным."Я очень ценю то доверие, которое проявил врио главы. Конечно же, по проблематике дорожной отрасли, которая была акцентирована, она имеется, и те задачи, которые поставлены, они также будут планомерно вестись. Это у нас, в первую очередь, увеличение и не снижение темпов роста, которых мы на данный момент уже достигли... В этом году эта работа будет также планомерно вестись и на последующие года по достижению и извлечению дополнительных средств, в том числе и федеральных", - сказал министр.Также он подчеркнул, что продолжится комплексная работа в плане приведения в нормативное состояние искусственных сооружений и в целом доведение в нормативное состояние приоритетов, которые поставлены в рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги".

https://ria.ru/20210423/tuva-1729623868.html

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республика тыва, политика