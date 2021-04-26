Медведев высказался за открытие представительств СПбГУ за границей
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГлавное здание Санкт-Петербургского Государственного университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Открытие представительств Санкт-Петербургского государственного университета за границей позволит вузу укрепить свои позиции за рубежом в сложный период, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на заседании возглавляемого им попечительского совета вуза.
"Петербургский университет – бесспорный лидер в сфере онлайн-образования в нашей стране, занимает практически первое место по количеству размещенных ресурсов. Аудитория общая слушателей, которые слушают и смотрят курсы, превышает 2,5 миллиона человек. Это, вне всякого сомнения, важно, особенно в период пандемии. Вуз первым в этот сложный период организовал бесплатный доступ к своим онлайн-курсам", - сказал Медведев.
Он отметил, что пандемия внесла как минусы в части международной работы, так и плюсы.
"Университет развивается, участвует в международном общении, оно стало несколько иным в период пандемии ... здесь есть и очевидные проблемы, связанные с научным общением и, как ни странно, определенные преимущества, поскольку стало проще в некоторых случаях приглашать для работы, преподавания иностранных научных работников, профессоров. Поэтому реализуются и проекты, в частности, масштабный проект по представительству Петербургского университета в ряде стран - Италии, Турции, достигнуты договоренности, насколько я знаю, об открытии представительств в Германии, ОАЭ, Иране. Надеюсь, это позволит университету укрепить свои позиции за рубежом в столь сложный период", - сказал Медведев.
Медведев также отметил работу вуза в части реализации проектов по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.