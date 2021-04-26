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Медведев высказался за открытие представительств СПбГУ за границей
Медведев высказался за открытие представительств СПбГУ за границей
Открытие представительств Санкт-Петербургского государственного университета за границей позволит вузу укрепить свои позиции за рубежом в сложный период, заявил РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T15:42
2021-04-26T15:42
дмитрий медведев
санкт-петербургский государственный университет
турция
иран
италия
образование - общество
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Открытие представительств Санкт-Петербургского государственного университета за границей позволит вузу укрепить свои позиции за рубежом в сложный период, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на заседании возглавляемого им попечительского совета вуза."Петербургский университет – бесспорный лидер в сфере онлайн-образования в нашей стране, занимает практически первое место по количеству размещенных ресурсов. Аудитория общая слушателей, которые слушают и смотрят курсы, превышает 2,5 миллиона человек. Это, вне всякого сомнения, важно, особенно в период пандемии. Вуз первым в этот сложный период организовал бесплатный доступ к своим онлайн-курсам", - сказал Медведев.Он отметил, что пандемия внесла как минусы в части международной работы, так и плюсы."Университет развивается, участвует в международном общении, оно стало несколько иным в период пандемии ... здесь есть и очевидные проблемы, связанные с научным общением и, как ни странно, определенные преимущества, поскольку стало проще в некоторых случаях приглашать для работы, преподавания иностранных научных работников, профессоров. Поэтому реализуются и проекты, в частности, масштабный проект по представительству Петербургского университета в ряде стран - Италии, Турции, достигнуты договоренности, насколько я знаю, об открытии представительств в Германии, ОАЭ, Иране. Надеюсь, это позволит университету укрепить свои позиции за рубежом в столь сложный период", - сказал Медведев.Медведев также отметил работу вуза в части реализации проектов по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.
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дмитрий медведев, санкт-петербургский государственный университет, турция, иран, италия, образование - общество, общество

Медведев высказался за открытие представительств СПбГУ за границей

15:42 26.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГлавное здание Санкт-Петербургского Государственного университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
Главное здание Санкт-Петербургского Государственного университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Открытие представительств Санкт-Петербургского государственного университета за границей позволит вузу укрепить свои позиции за рубежом в сложный период, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на заседании возглавляемого им попечительского совета вуза.
"Петербургский университет – бесспорный лидер в сфере онлайн-образования в нашей стране, занимает практически первое место по количеству размещенных ресурсов. Аудитория общая слушателей, которые слушают и смотрят курсы, превышает 2,5 миллиона человек. Это, вне всякого сомнения, важно, особенно в период пандемии. Вуз первым в этот сложный период организовал бесплатный доступ к своим онлайн-курсам", - сказал Медведев.
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Он отметил, что пандемия внесла как минусы в части международной работы, так и плюсы.
"Университет развивается, участвует в международном общении, оно стало несколько иным в период пандемии ... здесь есть и очевидные проблемы, связанные с научным общением и, как ни странно, определенные преимущества, поскольку стало проще в некоторых случаях приглашать для работы, преподавания иностранных научных работников, профессоров. Поэтому реализуются и проекты, в частности, масштабный проект по представительству Петербургского университета в ряде стран - Италии, Турции, достигнуты договоренности, насколько я знаю, об открытии представительств в Германии, ОАЭ, Иране. Надеюсь, это позволит университету укрепить свои позиции за рубежом в столь сложный период", - сказал Медведев.
Медведев также отметил работу вуза в части реализации проектов по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.
 
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