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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210426/slovakiya-1729950121.html
В Словакии оценили перспективу использования "Спутника V"
В Словакии оценили перспективу использования "Спутника V"
Если проходящие ныне в сертифицированной лаборатории в Венгрии тесты российской вакцины от коронавируса "Спутник V" завершатся успешно, глава минздрава Словакии РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:59
2021-04-26T11:59
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
здоровье - общество
словакия
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ПРАГА, 26 апр – РИА Новости. Если проходящие ныне в сертифицированной лаборатории в Венгрии тесты российской вакцины от коронавируса "Спутник V" завершатся успешно, глава минздрава Словакии одобрит ее использование в республике, заявил словацкий премьер Эдуард Хегер, которого цитирует братиславская газета Pravda.По словам премьера, в таком случае регистрация на прививки "Спутником V" может начаться уже на этой неделе.Первая партия вакцины "Спутник V" была получена в Словакии 1 марта. В связи с отсутствием в республике сертифицированных лабораторий, 46 ампул из присланной 1 марта партии вакцины были переданы для тестирования в Венгрию, которая располагает лабораторией OMCL (Official Medicinal Control Laboratory).Ранее власти Словакии заявили о своем намерении опубликовать текст договора о закупке препарата. В свою очередь, его разработчики в своем официальном Twitter-аккаунте сообщили, что российская сторона не имеет ничего против этого.По данным минздрава на утро понедельника, в пятимиллионной Словакии уже получили первую прививку 1,01 миллиона человек, вторую — 416,1 тысячи человек.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия экспертов братиславского Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта институт провел испытания "Спутник V" "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны".Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, словакия, венгрия, в мире

В Словакии оценили перспективу использования "Спутника V"

11:59 26.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ПРАГА, 26 апр – РИА Новости. Если проходящие ныне в сертифицированной лаборатории в Венгрии тесты российской вакцины от коронавируса "Спутник V" завершатся успешно, глава минздрава Словакии одобрит ее использование в республике, заявил словацкий премьер Эдуард Хегер, которого цитирует братиславская газета Pravda.
По словам премьера, в таком случае регистрация на прививки "Спутником V" может начаться уже на этой неделе.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Инфографика
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Первая партия вакцины "Спутник V" была получена в Словакии 1 марта. В связи с отсутствием в республике сертифицированных лабораторий, 46 ампул из присланной 1 марта партии вакцины были переданы для тестирования в Венгрию, которая располагает лабораторией OMCL (Official Medicinal Control Laboratory).
Ранее власти Словакии заявили о своем намерении опубликовать текст договора о закупке препарата. В свою очередь, его разработчики в своем официальном Twitter-аккаунте сообщили, что российская сторона не имеет ничего против этого.
По данным минздрава на утро понедельника, в пятимиллионной Словакии уже получили первую прививку 1,01 миллиона человек, вторую — 416,1 тысячи человек.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия экспертов братиславского Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта институт провел испытания "Спутник V" "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны".
Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetЗдоровье - ОбществоСловакияВенгрияВ мире
 
 
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