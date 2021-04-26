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На Камчатке возбудили дело после падения на ребенка бетона с крыши
На Камчатке возбудили дело после падения на ребенка бетона с крыши
СК возбудил уголовное дело после падения на ребенка бетонного покрытия дома на Камчатке, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T10:21
2021-04-26T10:36
россия
следственный комитет россии (ск рф)
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после падения на ребенка бетонного покрытия дома на Камчатке, сообщается на сайте ведомства.В воскресенье сообщалось, что фрагмент кровельного покрытия жилой пятиэтажки упал на мальчика на улице Академика Королева в Петропавловске-Камчатском, ребенка госпитализировали."Следственными органами СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по содержанию жилого дома, в результате чего пострадал малолетний (ч.1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным СК, 23 апреля из-за ненадлежащего оказания услуг по содержанию дома сотрудниками управляющей компании на голову 13-летнего мальчика упал фрагмент бетонного покрытия дома. Ребенок получил ушиб затылка.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, отметили в ведомстве.
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россия
камчатский край
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россия, следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия

На Камчатке возбудили дело после падения на ребенка бетона с крыши

10:21 26.04.2021 (обновлено: 10:36 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после падения на ребенка бетонного покрытия дома на Камчатке, сообщается на сайте ведомства.
В воскресенье сообщалось, что фрагмент кровельного покрытия жилой пятиэтажки упал на мальчика на улице Академика Королева в Петропавловске-Камчатском, ребенка госпитализировали.
"Следственными органами СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по содержанию жилого дома, в результате чего пострадал малолетний (ч.1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным СК, 23 апреля из-за ненадлежащего оказания услуг по содержанию дома сотрудниками управляющей компании на голову 13-летнего мальчика упал фрагмент бетонного покрытия дома. Ребенок получил ушиб затылка.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, отметили в ведомстве.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Камчатский крайПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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