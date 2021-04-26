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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
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В Праге покажут в соцсетях закрытые для публики достопримечательности
В Праге покажут в соцсетях закрытые для публики достопримечательности
Власти столицы Чехии запустили видеопрограмму "Остановки в Праге" (Pražská zastavení), которая покажет в Youtube интерьеры известных, но практически недоступных РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T00:40
2021-04-26T00:40
туризм
туризм
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youtube
прага
достопримечательности
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Власти столицы Чехии запустили видеопрограмму "Остановки в Праге" (Pražská zastavení), которая покажет в Youtube интерьеры известных, но практически недоступных для посещения достопримечательностей города, сообщает ЕвроПульс.Речь, в частности, о резиденции мэра и Новой ратуше. Попасть в эти здания можно только в редкие дни открытых дверей, которые не проводятся из-за пандемии.Видео будут доступны с чешскими и с английскими субтитрами. В них рассказывается история этих достопримечательностей.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, youtube, прага, достопримечательности

В Праге покажут в соцсетях закрытые для публики достопримечательности

00:40 26.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Власти столицы Чехии запустили видеопрограмму "Остановки в Праге" (Pražská zastavení), которая покажет в Youtube интерьеры известных, но практически недоступных для посещения достопримечательностей города, сообщает ЕвроПульс.
Речь, в частности, о резиденции мэра и Новой ратуше.
Попасть в эти здания можно только в редкие дни открытых дверей, которые не проводятся из-за пандемии.
Видео будут доступны с чешскими и с английскими субтитрами. В них рассказывается история этих достопримечательностей.
Город первого салюта. Весной отправляемся в Белгород
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5

Белгород расположен в 700 километрах от Москвы. "Добираться удобно — скоростной поезд "Ласточка" преодолевает расстояние за семь часов, и туристы оказываются в одном из самых красивых и благоустроенных городов России", — говорит гид Роман Мальков.

Белгород
1 из 13

Белгород расположен в 700 километрах от Москвы. "Добираться удобно — скоростной поезд "Ласточка" преодолевает расстояние за семь часов, и туристы оказываются в одном из самых красивых и благоустроенных городов России", — говорит гид Роман Мальков.

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
CC BY-SA 3.0 / Navigator-avia / Общий вид скульптурной композиции "Таран"

Именно в честь освобождения Белгорода от фашистов в 1943 году в Москве прогремел первый за время Великой Отечественной войны артиллерийский салют.

Композиция Танковое сражение под Прохоровкой. Таран
2 из 13

Именно в честь освобождения Белгорода от фашистов в 1943 году в Москве прогремел первый за время Великой Отечественной войны артиллерийский салют.

CC BY-SA 3.0 / Navigator-avia / Общий вид скульптурной композиции "Таран"
© AFP 2021 / Vasily Maximov

На главной Соборной площади — мемориал, посвященный Второй мировой, и Вечный огонь. В праздничные дни здесь проходят гулянья и военные парады.

Рядом — красивый Свято-Троицкий бульвар, где много зелени и скамеек. Неподалеку краеведческий и художественный музеи, парк Победы.

Соборная площадь в Белгороде
3 из 13

На главной Соборной площади — мемориал, посвященный Второй мировой, и Вечный огонь. В праздничные дни здесь проходят гулянья и военные парады.

Рядом — красивый Свято-Троицкий бульвар, где много зелени и скамеек. Неподалеку краеведческий и художественный музеи, парк Победы.

© AFP 2021 / Vasily Maximov
© Фото : Культура.РФ

В войну коллекцию краеведческого музея разграбили.

Но там сохранились старинные документы, рассказывающие о возникновении города, артефакты — пуговицы, фляги для воды, которым более тысячи лет, а также древние монеты, посуда, оружие.

В художественном музее около пяти тысяч экспонатов, в основном это работы российских мастеров.

Белгородский государственный художественный музей
4 из 13

В войну коллекцию краеведческого музея разграбили.

Но там сохранились старинные документы, рассказывающие о возникновении города, артефакты — пуговицы, фляги для воды, которым более тысячи лет, а также древние монеты, посуда, оружие.

В художественном музее около пяти тысяч экспонатов, в основном это работы российских мастеров.

© Фото : Культура.РФ
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанк

По мнению экскурсоводов, самый интересный — музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление". В экспозиции — техника времен Великой Отечественной, военная форма, монеты, документы, фотографии, газеты той эпохи.

Главный экспонат — огромное художественное полотно с изображением танкового сражения под Прохоровкой. Его площадь — больше тысячи квадратных метров. Это самая большая диорама в Европе.

"Сейчас музей на реконструкции, ждем открытия, говорят, будет нечто уникальное", — рассказывает гид Дина Жданова.

Посетители музея бронетанковой техники открывшегося в Государственном военно-историческом музее-заповеднике Прохоровское поле.
5 из 13

По мнению экскурсоводов, самый интересный — музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление". В экспозиции — техника времен Великой Отечественной, военная форма, монеты, документы, фотографии, газеты той эпохи.

Главный экспонат — огромное художественное полотно с изображением танкового сражения под Прохоровкой. Его площадь — больше тысячи квадратных метров. Это самая большая диорама в Европе.

"Сейчас музей на реконструкции, ждем открытия, говорят, будет нечто уникальное", — рассказывает гид Дина Жданова.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
© Фото : Культура.РФ

В Музее народной культуры, расположенном в бывшем кинотеатре "Орион" — первом городском синематографе, большая коллекция старинных предметов быта: посуды, одежды.

Белгородский государственный музей народной культуры
6 из 13

В Музее народной культуры, расположенном в бывшем кинотеатре "Орион" — первом городском синематографе, большая коллекция старинных предметов быта: посуды, одежды.

© Фото : Культура.РФ
© Фото : Культура.РФ

Там более 23 тысяч экспонатов, в том числе времен скифов и Хазарского каганата.

На выставках "Улица уездного города" и "Старый дом в Белгороде" представлены мебель, шторы, утварь, платья, украшения, книги, рекламные тумбы, вывески, скамейки.

Белгородский государственный музей народной культуры
7 из 13

Там более 23 тысяч экспонатов, в том числе времен скифов и Хазарского каганата.

На выставках "Улица уездного города" и "Старый дом в Белгороде" представлены мебель, шторы, утварь, платья, украшения, книги, рекламные тумбы, вывески, скамейки.

© Фото : Культура.РФ
© Pixabay

В Музее средневекового военного дела все предметы можно потрогать. Доспехи примерить, копье бросить, из лука и арбалета пострелять, в боевой рог потрубить.

Средневековые доспехи
8 из 13

В Музее средневекового военного дела все предметы можно потрогать. Доспехи примерить, копье бросить, из лука и арбалета пострелять, в боевой рог потрубить.

© Pixabay
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Обязательно побывайте в военно-историческом музее-заповеднике "Прохоровское поле". Он расположен в 70 километрах от Белгорода, на месте, где в 1943 году произошло масштабное танковое сражение, сыгравшее важную роль в победе советских войск на Курской дуге.

Там можно увидеть бронетанковую технику, танкодром, храм, на стенах которого высечены имена погибших солдат, звонницу высотой 59 метров с колоколом. Он бьет три раза в час, напоминая о героях Куликова поля, избавивших Русь от монголо-татар, о битве на Бородинском поле, остановившей войска Наполеона, и о героях Прохоровского сражения.

Экспозиция музея бронетанковой техники открывшегося в Государственном военно-историческом музее-заповеднике Прохоровское поле
9 из 13

Обязательно побывайте в военно-историческом музее-заповеднике "Прохоровское поле". Он расположен в 70 километрах от Белгорода, на месте, где в 1943 году произошло масштабное танковое сражение, сыгравшее важную роль в победе советских войск на Курской дуге.

Там можно увидеть бронетанковую технику, танкодром, храм, на стенах которого высечены имена погибших солдат, звонницу высотой 59 метров с колоколом. Он бьет три раза в час, напоминая о героях Куликова поля, избавивших Русь от монголо-татар, о битве на Бородинском поле, остановившей войска Наполеона, и о героях Прохоровского сражения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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CC BY-SA 4.0 / Kolyak5gym / Памятник Павлу Кирилловичу Гречихину

В Белгороде много необычных памятников — челнокам, дворнику, первой учительнице, честному гаишнику.

Прототип последнего — Павел Гречихин, который 35 лет работал инспектором ГАИ и прославился порядочностью и неподкупностью. За нарушение правил дорожного движения он штрафовал даже жену и сына. А однажды выписал протокол об административном правонарушении самому себе. На постаменте — его девиз: "Добрая слава лучше богатства".

А еще Гречихин стал прообразом главного героя советского фильма "Инспектор ГАИ", снятого в 1982-м.

Памятник честному гаишнику
10 из 13

В Белгороде много необычных памятников — челнокам, дворнику, первой учительнице, честному гаишнику.

Прототип последнего — Павел Гречихин, который 35 лет работал инспектором ГАИ и прославился порядочностью и неподкупностью. За нарушение правил дорожного движения он штрафовал даже жену и сына. А однажды выписал протокол об административном правонарушении самому себе. На постаменте — его девиз: "Добрая слава лучше богатства".

А еще Гречихин стал прообразом главного героя советского фильма "Инспектор ГАИ", снятого в 1982-м.

CC BY-SA 4.0 / Kolyak5gym / Памятник Павлу Кирилловичу Гречихину
© Pixabay

Семейное развлечение — посещение "Динопарка". Он находится в черте города, на территории урочища Сосновка. Там порядка 90 фигур ящеров в натуральную величину. Некоторые из них могут двигаться. Самый крупный — сейсмозавр — длиной 29 и высотой четыре метра.

А еще на палеонтологической игровой площадке дети при помощи совков и кисточек могут самостоятельно раскопать скелет древнего животного.

Неподалеку расположен зоопарк. Там живут ламы, кенгуру, страусы.

Динозавр
11 из 13

Семейное развлечение — посещение "Динопарка". Он находится в черте города, на территории урочища Сосновка. Там порядка 90 фигур ящеров в натуральную величину. Некоторые из них могут двигаться. Самый крупный — сейсмозавр — длиной 29 и высотой четыре метра.

А еще на палеонтологической игровой площадке дети при помощи совков и кисточек могут самостоятельно раскопать скелет древнего животного.

Неподалеку расположен зоопарк. Там живут ламы, кенгуру, страусы.

© Pixabay
© AFP 2021 / Vasyly Maximov

Набережная реки Везелки — традиционное место для прогулок. Здесь проходят музыкальные концерты, летом на большом экране можно посмотреть советские фильмы, говорит гид. Прокат лодок, детские городки, уютные кафе, зона для катания на самокатах — тоже здесь.

Набережная реки Везелки. Белгород
12 из 13

Набережная реки Везелки — традиционное место для прогулок. Здесь проходят музыкальные концерты, летом на большом экране можно посмотреть советские фильмы, говорит гид. Прокат лодок, детские городки, уютные кафе, зона для катания на самокатах — тоже здесь.

© AFP 2021 / Vasyly Maximov
© AFP 2021 / Vasily Maximov

Туристы везут из Белгорода изделия из керамики — горшки, кувшины, формы для запекания, салатники, чашки, свистульки. Их изготавливают в 40 километрах от города, в селе Борисовка. Этот промысел развивается там полтора века.

А еще Белгород славится мелом. "Его экспортируют за границу, и иностранные мелоежки говорят, что он самый вкусный", — шутит Дина Жданова.

Набережная реки Везелки. Белгород
13 из 13

Туристы везут из Белгорода изделия из керамики — горшки, кувшины, формы для запекания, салатники, чашки, свистульки. Их изготавливают в 40 километрах от города, в селе Борисовка. Этот промысел развивается там полтора века.

А еще Белгород славится мелом. "Его экспортируют за границу, и иностранные мелоежки говорят, что он самый вкусный", — шутит Дина Жданова.

© AFP 2021 / Vasily Maximov
1 из 13

Белгород расположен в 700 километрах от Москвы. "Добираться удобно — скоростной поезд "Ласточка" преодолевает расстояние за семь часов, и туристы оказываются в одном из самых красивых и благоустроенных городов России", — говорит гид Роман Мальков.

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
2 из 13

Именно в честь освобождения Белгорода от фашистов в 1943 году в Москве прогремел первый за время Великой Отечественной войны артиллерийский салют.

CC BY-SA 3.0 / Navigator-avia / Общий вид скульптурной композиции "Таран"
3 из 13

На главной Соборной площади — мемориал, посвященный Второй мировой, и Вечный огонь. В праздничные дни здесь проходят гулянья и военные парады.

Рядом — красивый Свято-Троицкий бульвар, где много зелени и скамеек. Неподалеку краеведческий и художественный музеи, парк Победы.

© AFP 2021 / Vasily Maximov
4 из 13

В войну коллекцию краеведческого музея разграбили.

Но там сохранились старинные документы, рассказывающие о возникновении города, артефакты — пуговицы, фляги для воды, которым более тысячи лет, а также древние монеты, посуда, оружие.

В художественном музее около пяти тысяч экспонатов, в основном это работы российских мастеров.

© Фото : Культура.РФ
5 из 13

По мнению экскурсоводов, самый интересный — музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление". В экспозиции — техника времен Великой Отечественной, военная форма, монеты, документы, фотографии, газеты той эпохи.

Главный экспонат — огромное художественное полотно с изображением танкового сражения под Прохоровкой. Его площадь — больше тысячи квадратных метров. Это самая большая диорама в Европе.

"Сейчас музей на реконструкции, ждем открытия, говорят, будет нечто уникальное", — рассказывает гид Дина Жданова.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
6 из 13

В Музее народной культуры, расположенном в бывшем кинотеатре "Орион" — первом городском синематографе, большая коллекция старинных предметов быта: посуды, одежды.

© Фото : Культура.РФ
7 из 13

Там более 23 тысяч экспонатов, в том числе времен скифов и Хазарского каганата.

На выставках "Улица уездного города" и "Старый дом в Белгороде" представлены мебель, шторы, утварь, платья, украшения, книги, рекламные тумбы, вывески, скамейки.

© Фото : Культура.РФ
8 из 13

В Музее средневекового военного дела все предметы можно потрогать. Доспехи примерить, копье бросить, из лука и арбалета пострелять, в боевой рог потрубить.

© Pixabay
9 из 13

Обязательно побывайте в военно-историческом музее-заповеднике "Прохоровское поле". Он расположен в 70 километрах от Белгорода, на месте, где в 1943 году произошло масштабное танковое сражение, сыгравшее важную роль в победе советских войск на Курской дуге.

Там можно увидеть бронетанковую технику, танкодром, храм, на стенах которого высечены имена погибших солдат, звонницу высотой 59 метров с колоколом. Он бьет три раза в час, напоминая о героях Куликова поля, избавивших Русь от монголо-татар, о битве на Бородинском поле, остановившей войска Наполеона, и о героях Прохоровского сражения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
10 из 13

В Белгороде много необычных памятников — челнокам, дворнику, первой учительнице, честному гаишнику.

Прототип последнего — Павел Гречихин, который 35 лет работал инспектором ГАИ и прославился порядочностью и неподкупностью. За нарушение правил дорожного движения он штрафовал даже жену и сына. А однажды выписал протокол об административном правонарушении самому себе. На постаменте — его девиз: "Добрая слава лучше богатства".

А еще Гречихин стал прообразом главного героя советского фильма "Инспектор ГАИ", снятого в 1982-м.

CC BY-SA 4.0 / Kolyak5gym / Памятник Павлу Кирилловичу Гречихину
11 из 13

Семейное развлечение — посещение "Динопарка". Он находится в черте города, на территории урочища Сосновка. Там порядка 90 фигур ящеров в натуральную величину. Некоторые из них могут двигаться. Самый крупный — сейсмозавр — длиной 29 и высотой четыре метра.

А еще на палеонтологической игровой площадке дети при помощи совков и кисточек могут самостоятельно раскопать скелет древнего животного.

Неподалеку расположен зоопарк. Там живут ламы, кенгуру, страусы.

© Pixabay
12 из 13

Набережная реки Везелки — традиционное место для прогулок. Здесь проходят музыкальные концерты, летом на большом экране можно посмотреть советские фильмы, говорит гид. Прокат лодок, детские городки, уютные кафе, зона для катания на самокатах — тоже здесь.

© AFP 2021 / Vasyly Maximov
13 из 13

Туристы везут из Белгорода изделия из керамики — горшки, кувшины, формы для запекания, салатники, чашки, свистульки. Их изготавливают в 40 километрах от города, в селе Борисовка. Этот промысел развивается там полтора века.

А еще Белгород славится мелом. "Его экспортируют за границу, и иностранные мелоежки говорят, что он самый вкусный", — шутит Дина Жданова.

© AFP 2021 / Vasily Maximov
 
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