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В Госдуму внесли законопроекты по реализации послания президента
В Госдуму внесли законопроекты по реализации послания президента
В Госдуму внесли законопроекты по реализации первоочередных задач, озвученных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-26T18:44
2021-04-26T18:44
2021-04-27T00:05
госдума рф
единая россия
андрей турчак
вячеслав володин
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общество
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроекты по реализации первоочередных задач, озвученных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию."Сегодня внесены первые поправки, направленные на поддержку семьи. Речь идет об изменениях в законы, регулирующие выплату детских пособий и оплату больничных", — цитирует пресс-служба Госдумы председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.Авторами поправок стали депутаты от "Единой России". По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, их рассчитывают принять в первые дни после майских праздников.Один из внесенных проектов касается размера пособия женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности. "Размер такого пособия составит половину прожиточного минимума, а получать его с 1 июля будут те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе", — пояснил Володин.В Госдуму также внесли законопроект, который с 1 июля вводит ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Его смогут получить родители в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Размер выплаты приравнивается к половине детского регионального прожиточного минимума, а размер пособия будет расти вместе с прожиточным минимумом.Еще одна инициатива предусматривает стопроцентную оплату больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет независимо от стажа родителей. Как отметил Володин, в первую очередь эта мера коснется матерей, имеющих небольшой стаж, чтобы поддержать молодые семьи с детьми-дошкольниками.Спикер Госдумы выступил соавтором соответствующих поправок.
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госдума рф, единая россия, андрей турчак, вячеслав володин, владимир путин, общество
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
В Госдуму
внесли законопроекты по реализации первоочередных задач, озвученных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
"Сегодня внесены первые поправки, направленные на поддержку семьи. Речь идет об изменениях в законы, регулирующие выплату детских пособий и оплату больничных", — цитирует пресс-служба Госдумы председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
Авторами поправок стали депутаты от "Единой России". По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, их рассчитывают принять в первые дни после майских праздников.
Один из внесенных проектов касается размера пособия женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности.
"Размер такого пособия составит половину прожиточного минимума, а получать его с 1 июля будут те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе", — пояснил Володин.
В Госдуму также внесли законопроект, который с 1 июля вводит ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Его смогут получить родители в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Размер выплаты приравнивается к половине детского регионального прожиточного минимума, а размер пособия будет расти вместе с прожиточным минимумом.
Еще одна инициатива предусматривает стопроцентную оплату больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет независимо от стажа родителей. Как отметил Володин, в первую очередь эта мера коснется матерей, имеющих небольшой стаж, чтобы поддержать молодые семьи с детьми-дошкольниками.
Спикер Госдумы выступил соавтором соответствующих поправок.