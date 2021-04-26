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В Госдуму внесли законопроекты по реализации послания президента

В Госдуму внесли законопроекты по реализации послания президента

В Госдуму внесли законопроекты по реализации первоочередных задач, озвученных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-26T18:44

2021-04-26T18:44

2021-04-27T00:05

госдума рф

единая россия

андрей турчак

вячеслав володин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроекты по реализации первоочередных задач, озвученных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию."Сегодня внесены первые поправки, направленные на поддержку семьи. Речь идет об изменениях в законы, регулирующие выплату детских пособий и оплату больничных", — цитирует пресс-служба Госдумы председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.Авторами поправок стали депутаты от "Единой России". По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, их рассчитывают принять в первые дни после майских праздников.Один из внесенных проектов касается размера пособия женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности. "Размер такого пособия составит половину прожиточного минимума, а получать его с 1 июля будут те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе", — пояснил Володин.В Госдуму также внесли законопроект, который с 1 июля вводит ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Его смогут получить родители в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Размер выплаты приравнивается к половине детского регионального прожиточного минимума, а размер пособия будет расти вместе с прожиточным минимумом.Еще одна инициатива предусматривает стопроцентную оплату больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет независимо от стажа родителей. Как отметил Володин, в первую очередь эта мера коснется матерей, имеющих небольшой стаж, чтобы поддержать молодые семьи с детьми-дошкольниками.Спикер Госдумы выступил соавтором соответствующих поправок.

https://ria.ru/20210425/uchebnik-1729846124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, единая россия, андрей турчак, вячеслав володин, владимир путин, общество