https://ria.ru/20210426/poiskoviki-1729985222.html

Война выглядит так: журналисты союзных СМИ окунулись в будни поисковиков

Война выглядит так: журналисты союзных СМИ окунулись в будни поисковиков

Раскрытые братские могилы, а в них - останки безвестных бойцов... "Вот так выглядит война" - этими словами на раскопах на месте бывшей деревни Вдицко в... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T14:23

2021-04-26T14:23

2021-04-26T15:28

союзное государство

великая отечественная война (1941-1945)

россия

вторая мировая война (1939-1945)

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729973465_0:0:2750:1547_1920x0_80_0_0_9b7230be70213092c55a9b0f3bc6bf07.jpg

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апр – РИА Новости, Карина Ивашко. Раскрытые братские могилы, а в них - останки безвестных бойцов... "Вот так выглядит война" - этими словами на раскопах на месте бывшей деревни Вдицко в Новгородской области встретил российских и белорусских журналистов, участников пресс-тура, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня", известный поисковик Сергей Мачинский. Инициатива показать представителям союзных СМИ, что стоит за каждым возвращенным из небытия именем, принадлежит ему. В раскопах и над ними – люди в камуфляже: одни "машут лопатой", другие – сосредоточенно работают наверху: что-то промывают, раскладывают на полиэтилене. Вблизи оказывается, что это чуть ли не школьники, и много девчонок, а в руках у них – человеческие останки. Заглядываешь в раскоп – и от внезапного узнавания берет оторопь. Ребра… Руки и ноги, черепа… И вдруг выхватываешь взглядом зубы – молодые. Через семьдесят-то с лишним лет…По-военному – Сергей не только рулевой поисковых работ, но и замруководителя Военно-исторического центра СЗФО России – докладывает обстановку. "Экспедиция организована нами совместно с двумя поисковыми объединениями - Тюменским региональным и новгородским объединением "Долина", при поддержке ВРИО и Минобороны РФ. Рядом с нами работает 90-й батальон Минобороны – этого требуют правила. Раскопки ведем археологическим методом. За несколько дней уже обнаружены места массового захоронения военнослужащих Второй ударной армии, погибших в период Любанской операции зимой 1942 года. Деревня Вдицко, где мы находимся, до войны насчитывала 127 дворов. В войну в деревне дислоцировалось немецкое подразделение. В январе 1942-го ее освободил 13-й корпус – погибло 120 человек. Эти братские могилы – место их гибели", - рассказал Сергей.Цель Любанской операции – снятие блокады Ленинграда. Войска ушли на Любань, а в деревне оставались штабы, службы обеспечения и госпиталь. По этому участку фронта информации практически нет. Вторая ударная погибла в окружении, почти все ее документы были уничтожены. "По разным оценкам, в котле осталось более ста тысяч человек. Более 3,5 тысяч – мирные жители, из тех, что уходили в котел вместе с армией. Здесь, во Вдицко, мы обнаружили в месте массового захоронения гроб с ребенком – с пулевым ранением в голову. Погибших в оккупации нередко хоронили вместе с бойцами или рядом с братскими могилами. Ограды устанавливали уже потом – условно на памятном месте", - пояснил поисковик. В числе находок за неполных пять дней – предметы амуниции и вооружения воюющих сторон, личные вещи солдат, патроны, осколки снарядов и авиабомбы – эхо, оно же железо войны. Но самая главная находка – солдатский медальон. Их обнаружили два, но один, увы, пустой. Во втором информация сохранилась частично: однако даже по скудным сведениям эксперт установил, что солдат был призван из Ворошиловграда – ныне Луганска. Лучшие уроки истории – в полевых условияхМолодежь на раскопах – школьники из Тюменской области, 46 человек. Не только из Тюмени – из разных районов региона. Младшим – 14-15 лет. Две с половиной тысячи километров подростки преодолели для того, чтобы три недели жить в поле в палатках и каждое утро выходить на раскопки в надежде вернуть солдату имя. Чтобы попасть в экспедицию, нужно было еще доказать свое право на это: пройти школу поисковиков, написать тест на знание истории Великой Отечественной войны, заранее сдать темы школьной программы за период отсутствия. "Я учусь в девятом классе. В отряд попала обычным путем: в школе провели урок памяти – я загорелась. Это не первая моя экспедиция, но вчера я нашла свой первый медальон. Первые ощущения непередаваемы: ты только что достал из земли крупицу истории, и, возможно, бойца найдут! Его семья, потомки дождутся своего солдата. К сожалению, медальон был пуст. И на часах, которые были при нем, никакой гравировки. Но впереди еще больше двух недель – шанс найти медальон с именем есть", - рассказала ученица 9-го класса Настя Резникова. Тюменские школьники стараются сохранять спокойствие и продолжать работу, хотя под прицелом камер и "пулеметных" расспросов журналистов это непросто. Кто-то стесняется, а кто-то совсем не прочь поговорить на камеру. Их командир – председатель правления Тюменского объединения поисковиков Ростислав Ольховский – напутствует особо бойких сначала думать, а потом говорить. Судя по внешнему виду, он сам ненамного старше ребят, но в поисковом деле уже дока. "Братских могил пока обнаружили пять. Видите – три раскопаны, еще два места помечены красными ленточками. До 6 мая останки бойцов надо поднять, подготовить к эксгумации и либо сдать в "Долину" - местное поисковое отделение, либо захоронить", - поясняет Ростислав.Возглавляемый им поисковый центр носит имя Артема Ольховского – его отца, педагога патриотического воспитания, зачинателя поискового движения в области, почетного гражданина Тюмени. Недавно он ушел из жизни. Будучи студентом второго курса ТГУ (Институт социально-гуманитарных наук, кафедра археологии), Ростислав уже определился: он продолжит дело отца. Уже продолжает. "У нас с ним были очень теплые отношения. Я с детства ездил в эти экспедиции и в какой-то момент понял, чего хочу. Хочу продолжить эту линию - заниматься патриотическим воспитанием детей и молодежи. Нашему областному поисковому центру уже 33 года. Все эти годы он несет вахту памяти. Оба моих прадеда пропали без вести. Есть предположение, что одного мы нашли – на мемориале под Калугой, правда, с ошибкой в фамилии, но все же думаем, что это он. Второй так и не найден. По маминой линии оба прадеда попали в плен и там погибли. Что смогли узнать из архивов – узнали. А дальше помогаем другим. И молодежь приобщаем", - говорит Ростислав и за себя, и за отца. Бивак, бакшиш, мобиба: особенности поискового бытаЭкскурсию по лагерю тюменского отряда проводит он. Бивак (на языке военных – полевая кухня), продуктовые и технические палатки (есть и палатка-туалет), два шатра столовых, штаб, где заряжаются рации и навигаторы, самодельная антенна для ловли связи, палатки в два ряда – главная жилая аллея… Всё продумано до мелочей."Это – генератор, включается по вечерам. У нас, как в деревне: генератор – до полуночи, потом света нет. Это – палатка-мобиба, мобильная баня, сейчас – сушилка, потому что вчера лил дождь. У нас же дети – даже в "поле" им нужно создать нормальные санитарные условия. Один день девочек моем, второй – мальчиков. Одну ночь – старших. Баня – раз в три дня", - показывает хозяйство молодой командир. Стенд для стенгазеты, "бакшиш" – место для самых интересных находок, "конюшня" – для хранения под навесом дров и металлоискателей, умывальня (вода качается из лесного пруда), гардероб для теплых курток, "долина сапог", где на кольях сушатся болотные сапоги, – картинка кинематографичная. "Поначалу все кажется необжитым, по ночам – холодно, а сейчас уже прижились. Подъем – в 7:30, завтрак, в девять – выход на работу, днем – обед, с 14:00 до 18:30 работаем. Дальше – ужин и личное время. Кто-то учится, кто-то общается у костра", - рассказала Настя Резникова. Главная сложность, признаются юные поисковики, не быт, а погодные условия. Одно дело, когда светит солнце, другое – если льет дождь..."Так почему вы здесь? Вдали от дома, в поле, без гаджетов… Что вам это дает?" - тормошат молодежь журналисты. "У каждого своя история. Меня одноклассница уговаривала полгода – я наконец согласилась и ни капли не жалею, очень ей благодарна. Я думаю, здесь каждый может найти частичку себя, больше понять – и о войне, и о людях. Я с поисковиками буквально месяц-два, но мои интересы уже изменились. Я начала ценить то, что не ценила. Больше времени стала уделять родителям", - дает ответ 16-летняя Аня Лепихина. Прививка от насилияИдеолог поискового движения Сергей Мачинский убежден: участие в нем сильно меняет людей. То же самое говорит и про себя. Ключевое в этих метаморфозах – жизнь с оглядкой на тех, кто не прожил свою, отдав ее за тебя. "Нас меняют эти поднятые воины. Большинство из них останутся безымянными – для нас с вами, но не для Бога. Для меня они живые, и, я уверен, они хотят, чтобы мы о них знали. В прошлом году по солдатскому медальону мы нашли дочерей пропавшего без вести солдата – одной был 101 год, другой – 97. Они хотели из Владивостока ехать на место гибели отца – сюда, в центральную Россию. Вот сейчас, дай Бог, поедет в Луганск солдат, найденный в Новгородской области. Люди всё еще ждут – теперь уже ждут внуки, правнуки. Две недели назад мы отвозили солдат на Украину и принимали тех, кого нашли там. И у нас нет с украинскими поисковиками разногласий. Эти солдаты и сейчас нас объединяют, они в строю", - размышляет Мачинский. То, что видят юные поисковики при раскопках, конечно, тяжело для глаз и душ. Но, как сказал один из белорусских участников пресс-тура, это самый правильный урок истории, и (хочется верить) мощная прививка от желания решать проблемы путем насилия. Руководитель нынешних поисковых работ выступает за то, чтобы привлечь к таким урокам истории и белорусскую молодежь – для общения и сближения с российскими сверстниками. "Философия того, что мы делаем, она не про мертвых – она больше про живых. Когда-нибудь важные решения будут зависеть от этих молодых ребят. И они вспомнят эти ямы и примут правильное решение", - верит поисковик.

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), россия, вторая мировая война (1939-1945), белоруссия