https://ria.ru/20210426/podrostki-1729918132.html
В Приамурье подростки повредили девять захоронений на кладбище
В Приамурье подростки повредили девять захоронений на кладбище
Двое несовершеннолетних в Амурской области повредили девять захоронений в поселке Серышево Амурской области, на их родителей составлены протоколы о ненадлежащем РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T09:26
2021-04-26T09:26
2021-04-26T09:26
россия
амурская область
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр – РИА Новости. Двое несовершеннолетних в Амурской области повредили девять захоронений в поселке Серышево Амурской области, на их родителей составлены протоколы о ненадлежащем воспитании, решается вопрос о постановке подростков на учёт, сообщает УМВД России по Амурской области.Полиция уточняет, что информация о повреждении захоронений на кладбище в поселке Серышево появилась в соцсетях."С целью проверки на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, информация подтвердилась. Полицейские обнаружили повреждение порядка 9 мест захоронений. Установлено, что к произошедшему причастны двое несовершеннолетних, 2010 года рождения. В отношении родителей инспекторы по делам несовершеннолетних составили два протокола", - говорится в сообщении.Протоколы на родителей несовершеннолетних составлены по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", также решается вопрос о постановке подростков на профилактический учёт.
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россия, амурская область, происшествия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр – РИА Новости.
Двое несовершеннолетних в Амурской области
повредили девять захоронений в поселке Серышево Амурской области, на их родителей составлены протоколы о ненадлежащем воспитании, решается вопрос о постановке подростков на учёт, сообщает УМВД России
по Амурской области.
Полиция уточняет, что информация о повреждении захоронений на кладбище в поселке Серышево появилась в соцсетях.
"С целью проверки на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, информация подтвердилась. Полицейские обнаружили повреждение порядка 9 мест захоронений. Установлено, что к произошедшему причастны двое несовершеннолетних, 2010 года рождения. В отношении родителей инспекторы по делам несовершеннолетних составили два протокола", - говорится в сообщении.
Протоколы на родителей несовершеннолетних составлены по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", также решается вопрос о постановке подростков на профилактический учёт.