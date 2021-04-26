https://ria.ru/20210426/podrostki-1729918132.html

В Приамурье подростки повредили девять захоронений на кладбище

В Приамурье подростки повредили девять захоронений на кладбище

Двое несовершеннолетних в Амурской области повредили девять захоронений в поселке Серышево Амурской области, на их родителей составлены протоколы о ненадлежащем РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T09:26

2021-04-26T09:26

2021-04-26T09:26

россия

амурская область

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр – РИА Новости. Двое несовершеннолетних в Амурской области повредили девять захоронений в поселке Серышево Амурской области, на их родителей составлены протоколы о ненадлежащем воспитании, решается вопрос о постановке подростков на учёт, сообщает УМВД России по Амурской области.Полиция уточняет, что информация о повреждении захоронений на кладбище в поселке Серышево появилась в соцсетях."С целью проверки на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, информация подтвердилась. Полицейские обнаружили повреждение порядка 9 мест захоронений. Установлено, что к произошедшему причастны двое несовершеннолетних, 2010 года рождения. В отношении родителей инспекторы по делам несовершеннолетних составили два протокола", - говорится в сообщении.Протоколы на родителей несовершеннолетних составлены по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", также решается вопрос о постановке подростков на профилактический учёт.

https://ria.ru/20210417/vandalizm-1728715230.html

россия

амурская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, амурская область, происшествия