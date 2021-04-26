Денис Паслер: пик паводка в Оренбургской области пройден
© РИА Новости / Олег Рукавицын / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер во время официального представления членам областного правительства в колонном зале Дома советов
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в интервью РИА Новости рассказал, что в регионе пройден пик паводка, а к пожароопасному периоду власти подготовились, обновив 90% пожарной техники.
"В целом, мы, конечно же, пик уже прошли. Если у нас на пике был 31 затопленный мост, то сейчас уже 10. Думаю, что в течение двух-трех дней у нас уже ничего не будет. Подтопленных домов у нас не было вообще. Вода подходила в огороды, к границам земельных участков, но ни одного дома не затронула", - рассказал губернатор.
По его словам, местные власти совместно с МЧС в период паводка подготовили технику, организовали круглосуточные дежурства, подвозили продукты и медикаменты. "Где были риски, мы даже эвакуировали две многодетные семьи, но они уже вернулись домой", - пояснил Паслер.
Он отметил, что в настоящее время в основных реках Оренбуржья вода устойчиво уже несколько дней идет на спад. "И я считаю, что мы добились своих целей: не было подтоплений и разрушений. Каждый день по 10-20-30 сантиметров вода уходит, снега нет, подпитывать паводок нечему. Обещают дожди, но они уже не повлияют на ситуацию, а для сельского хозяйства они нужны, мы их ждем", - сообщил губернатор.
Он рассказал про подготовку к пожароопасному сезону. "На следующей неделе я вручаю новую технику нашим пожарным службам, мы обновляем 90% техники в этом году. Мы приняли все соответствующие постановления на противопожарный период, у нас сформированы все бригады, поэтому, конечно, будем активно работать, чтобы, как и в предыдущие годы, минимизировать последствия", - отметил губернатор Оренбургской области.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.