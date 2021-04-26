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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
https://ria.ru/20210426/pavodok-1729966013.html
Денис Паслер: пик паводка в Оренбургской области пройден
Денис Паслер: пик паводка в Оренбургской области пройден
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в интервью РИА Новости рассказал, что в регионе пройден пик паводка, а к пожароопасному периоду власти... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:54
2021-04-26T12:54
оренбургская область
денис паслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
оренбургская область
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в интервью РИА Новости рассказал, что в регионе пройден пик паводка, а к пожароопасному периоду власти подготовились, обновив 90% пожарной техники.По его словам, местные власти совместно с МЧС в период паводка подготовили технику, организовали круглосуточные дежурства, подвозили продукты и медикаменты. "Где были риски, мы даже эвакуировали две многодетные семьи, но они уже вернулись домой", - пояснил Паслер.Он отметил, что в настоящее время в основных реках Оренбуржья вода устойчиво уже несколько дней идет на спад. "И я считаю, что мы добились своих целей: не было подтоплений и разрушений. Каждый день по 10-20-30 сантиметров вода уходит, снега нет, подпитывать паводок нечему. Обещают дожди, но они уже не повлияют на ситуацию, а для сельского хозяйства они нужны, мы их ждем", - сообщил губернатор.Он рассказал про подготовку к пожароопасному сезону. "На следующей неделе я вручаю новую технику нашим пожарным службам, мы обновляем 90% техники в этом году. Мы приняли все соответствующие постановления на противопожарный период, у нас сформированы все бригады, поэтому, конечно, будем активно работать, чтобы, как и в предыдущие годы, минимизировать последствия", - отметил губернатор Оренбургской области.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://ria.ru/20210426/ekologiya-1729963744.html
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денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оренбургская область

Денис Паслер: пик паводка в Оренбургской области пройден

12:54 26.04.2021
 
© РИА Новости / Олег Рукавицын / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер во время официального представления членам областного правительства в колонном зале Дома советов
Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер во время официального представления членам областного правительства в колонном зале Дома советов - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Олег Рукавицын
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в интервью РИА Новости рассказал, что в регионе пройден пик паводка, а к пожароопасному периоду власти подготовились, обновив 90% пожарной техники.
"В целом, мы, конечно же, пик уже прошли. Если у нас на пике был 31 затопленный мост, то сейчас уже 10. Думаю, что в течение двух-трех дней у нас уже ничего не будет. Подтопленных домов у нас не было вообще. Вода подходила в огороды, к границам земельных участков, но ни одного дома не затронула", - рассказал губернатор.
По его словам, местные власти совместно с МЧС в период паводка подготовили технику, организовали круглосуточные дежурства, подвозили продукты и медикаменты. "Где были риски, мы даже эвакуировали две многодетные семьи, но они уже вернулись домой", - пояснил Паслер.
Он отметил, что в настоящее время в основных реках Оренбуржья вода устойчиво уже несколько дней идет на спад. "И я считаю, что мы добились своих целей: не было подтоплений и разрушений. Каждый день по 10-20-30 сантиметров вода уходит, снега нет, подпитывать паводок нечему. Обещают дожди, но они уже не повлияют на ситуацию, а для сельского хозяйства они нужны, мы их ждем", - сообщил губернатор.
Он рассказал про подготовку к пожароопасному сезону. "На следующей неделе я вручаю новую технику нашим пожарным службам, мы обновляем 90% техники в этом году. Мы приняли все соответствующие постановления на противопожарный период, у нас сформированы все бригады, поэтому, конечно, будем активно работать, чтобы, как и в предыдущие годы, минимизировать последствия", - отметил губернатор Оренбургской области.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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Оренбургская областьДенис ПаслерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Оренбургская область
 
 
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