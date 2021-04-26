https://ria.ru/20210426/pavodok-1729966013.html

Денис Паслер: пик паводка в Оренбургской области пройден

Денис Паслер: пик паводка в Оренбургской области пройден

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в интервью РИА Новости рассказал, что в регионе пройден пик паводка, а к пожароопасному периоду власти... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:54

2021-04-26T12:54

2021-04-26T12:54

оренбургская область

денис паслер

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

оренбургская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155203/08/1552030853_0:0:2774:1560_1920x0_80_0_0_034c0c6dade1d4962ac38e8e589aefbf.jpg

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в интервью РИА Новости рассказал, что в регионе пройден пик паводка, а к пожароопасному периоду власти подготовились, обновив 90% пожарной техники.По его словам, местные власти совместно с МЧС в период паводка подготовили технику, организовали круглосуточные дежурства, подвозили продукты и медикаменты. "Где были риски, мы даже эвакуировали две многодетные семьи, но они уже вернулись домой", - пояснил Паслер.Он отметил, что в настоящее время в основных реках Оренбуржья вода устойчиво уже несколько дней идет на спад. "И я считаю, что мы добились своих целей: не было подтоплений и разрушений. Каждый день по 10-20-30 сантиметров вода уходит, снега нет, подпитывать паводок нечему. Обещают дожди, но они уже не повлияют на ситуацию, а для сельского хозяйства они нужны, мы их ждем", - сообщил губернатор.Он рассказал про подготовку к пожароопасному сезону. "На следующей неделе я вручаю новую технику нашим пожарным службам, мы обновляем 90% техники в этом году. Мы приняли все соответствующие постановления на противопожарный период, у нас сформированы все бригады, поэтому, конечно, будем активно работать, чтобы, как и в предыдущие годы, минимизировать последствия", - отметил губернатор Оренбургской области.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://ria.ru/20210426/ekologiya-1729963744.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оренбургская область