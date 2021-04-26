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Эмиральд Феннел завоевала "Оскар" "За лучший оригинальный сценарий"
Эмиральд Феннел завоевала "Оскар" "За лучший оригинальный сценарий"
Британская актриса и режиссер Эмиральд Феннел завоевала "Оскар" "За лучший оригинальный сценарий" к фильму "Девушка, подающая надежды", церемония вручения... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T03:29
2021-04-26T03:29
2021-04-26T03:29
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Британская актриса и режиссер Эмиральд Феннел завоевала "Оскар" "За лучший оригинальный сценарий" к фильму "Девушка, подающая надежды", церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале ABC.В этой категории на "Оскар" также претендовали Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой"), Ли Айзек Чун ("Минари"), а также сценаристы фильмов "Иуда и черный Мессия" и "Звук металла"."Оскар" за лучший адаптированный сценарий получили Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон за фильм "Отец".
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