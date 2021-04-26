Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210426/oskar-1729903688.html
Эмиральд Феннел завоевала "Оскар" "За лучший оригинальный сценарий"
Эмиральд Феннел завоевала "Оскар" "За лучший оригинальный сценарий"
Британская актриса и режиссер Эмиральд Феннел завоевала "Оскар" "За лучший оригинальный сценарий" к фильму "Девушка, подающая надежды", церемония вручения... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T03:29
2021-04-26T03:29
культура
лос-анджелес
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/138080/52/1380805218_0:269:5000:3082_1920x0_80_0_0_3a21617111527211bc1a1d40214b0d5b.jpg
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Британская актриса и режиссер Эмиральд Феннел завоевала "Оскар" "За лучший оригинальный сценарий" к фильму "Девушка, подающая надежды", церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале ABC.В этой категории на "Оскар" также претендовали Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой"), Ли Айзек Чун ("Минари"), а также сценаристы фильмов "Иуда и черный Мессия" и "Звук металла"."Оскар" за лучший адаптированный сценарий получили Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон за фильм "Отец".
https://ria.ru/20210425/produkty-1729819450.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/138080/52/1380805218_267:0:4734:3350_1920x0_80_0_0_0e3c1b9cf8a4aa16dcb2f26bf0b48243.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лос-анджелес, сша, в мире

Эмиральд Феннел завоевала "Оскар" "За лучший оригинальный сценарий"

03:29 26.04.2021
 
© AP Photo / Invision/Matt SaylesСтатуэтки "Оскар"
Статуэтки Оскар - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Британская актриса и режиссер Эмиральд Феннел завоевала "Оскар" "За лучший оригинальный сценарий" к фильму "Девушка, подающая надежды", церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале ABC.
В этой категории на "Оскар" также претендовали Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой"), Ли Айзек Чун ("Минари"), а также сценаристы фильмов "Иуда и черный Мессия" и "Звук металла".
Мужчина в дискаунтере 365+ торговой сети Лента в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
Вчера, 08:18
Эксперты посчитали, сколько стоил бы ужин кинозвезд "Оскара" в России
"Оскар" за лучший адаптированный сценарий получили Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон за фильм "Отец".
 
КультураЛос-АнджелесСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Дэниэл Калуя завоевал "Оскар" за роль в картине "Иуда и черный мессия"
03:46В Сети сравнили цены в супермаркетах Москвы и Киева
03:42SIPRI: Россия вошла в пятерку лидеров по военным расходам
03:39Картина "Еще по одной" Винтерберга завоевала "Оскар"
03:29Эмиральд Феннел завоевала "Оскар" "За лучший оригинальный сценарий"
03:13В Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения награды киноакадемии США
03:09Паслер назвал причины аварии в Новотроицке, оставившей людей без воды
03:05КГБ рассматривал версию теракта как причину катастрофы на ЧАЭС
03:00В России придумали, как сделать топливо из пшеничных отрубей
02:58Глава ЕК рассказала, туристов с какими прививками от COVID-19 пустят в ЕС
02:48Ветеран ФСБ рассказал, как в Чернобыле вычисляли иностранных шпионов
02:36Захарова сообщила о включении США в список недружественных России стран
02:35Ученые выяснили, почему одна из картин Пикассо состарилась быстрее других
02:24FT: в США боятся передачи России технологий создания вакцин от COVID-19
02:22Американский блогер рассказал о страхе США перед СССР
02:21Эксперт разъяснил вред заправки машины "под завязку"
02:11Диетолог рассказал о вредной воде
01:40В Роспотребнадзоре рассказали о ношении масок в жару
01:37В России оценили медицинские последствия аварии на ЧАЭС
01:33В России оценили радиационные последствия аварии на ЧАЭС
Лента новостейМолния