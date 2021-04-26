https://ria.ru/20210426/oskar-1729903688.html

Эмиральд Феннел завоевала "Оскар" "За лучший оригинальный сценарий"

Эмиральд Феннел завоевала "Оскар" "За лучший оригинальный сценарий"

Британская актриса и режиссер Эмиральд Феннел завоевала "Оскар" "За лучший оригинальный сценарий" к фильму "Девушка, подающая надежды", церемония вручения... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T03:29

2021-04-26T03:29

2021-04-26T03:29

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Британская актриса и режиссер Эмиральд Феннел завоевала "Оскар" "За лучший оригинальный сценарий" к фильму "Девушка, подающая надежды", церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале ABC.В этой категории на "Оскар" также претендовали Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой"), Ли Айзек Чун ("Минари"), а также сценаристы фильмов "Иуда и черный Мессия" и "Звук металла"."Оскар" за лучший адаптированный сценарий получили Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон за фильм "Отец".

https://ria.ru/20210425/produkty-1729819450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лос-анджелес, сша, в мире