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В США рассказали о "вооруженных до зубов" российских военных
В США рассказали о "вооруженных до зубов" российских военных
Россия модернизирует ядерные боеприпасы, а ее военнослужащие "вооружены до зубов", пишет американский портал 19FortyFive. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T15:50
2021-04-26T17:08
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россия
владимир путин
москва
сша
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия модернизирует ядерные боеприпасы, а ее военнослужащие "вооружены до зубов", пишет американский портал 19FortyFive.В прошлом году в США опубликовали отчет о состоянии российского ядерного оружия. В документ включили стратегические системы большой дальности: межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики. В перечень также вошли и системы доставки ядерного оружия малой и средней дальности.По словам авторов статьи, Москва продолжает модернизировать ядерные силы, создавая новые ракеты, подводные лодки и самолеты, а также разрабатывая новейшие типы доставки, в том числе гиперзвуковые ракеты."Несмотря на то что численность ядерного оружия в России после холодной войны резко сократилась, у Москвы по-прежнему в запасе тысячи боеголовок, полторы тысячи из которых размещены на ракетах и бомбардировщиках, способных долететь до территории США", — рассказали журналисты.В материале также упоминается заявление Владимира Путина, сделанное во время послания Федеральному собранию. Российский лидер сообщил, что к концу 2021 года доля современного вооружения в ядерной триаде страны превысит 88%, а к 2024-му доля современного оружия и техники в войсках достигнет почти 76%.
https://ria.ru/20210420/apokalipsis-1729054716.html
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в мире, россия, владимир путин, москва, сша

В США рассказали о "вооруженных до зубов" российских военных

15:50 26.04.2021 (обновлено: 17:08 26.04.2021)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМежконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард"
Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения Авангард - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия модернизирует ядерные боеприпасы, а ее военнослужащие "вооружены до зубов", пишет американский портал 19FortyFive.
В прошлом году в США опубликовали отчет о состоянии российского ядерного оружия. В документ включили стратегические системы большой дальности: межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики. В перечень также вошли и системы доставки ядерного оружия малой и средней дальности.
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По словам авторов статьи, Москва продолжает модернизировать ядерные силы, создавая новые ракеты, подводные лодки и самолеты, а также разрабатывая новейшие типы доставки, в том числе гиперзвуковые ракеты.
"Несмотря на то что численность ядерного оружия в России после холодной войны резко сократилась, у Москвы по-прежнему в запасе тысячи боеголовок, полторы тысячи из которых размещены на ракетах и бомбардировщиках, способных долететь до территории США", — рассказали журналисты.
В материале также упоминается заявление Владимира Путина, сделанное во время послания Федеральному собранию. Российский лидер сообщил, что к концу 2021 года доля современного вооружения в ядерной триаде страны превысит 88%, а к 2024-му доля современного оружия и техники в войсках достигнет почти 76%.
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