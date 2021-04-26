https://ria.ru/20210426/medvedev-1730031475.html

Медведев призвал держать под контролем ситуацию с производством вакцин

Медведев призвал держать под контролем ситуацию с производством вакцин

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал правительство и регионы РФ держать под контролем ситуацию с производством вакцин. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T17:30

2021-04-26T17:30

2021-04-26T17:30

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

дмитрий медведев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/19179/61/191796182_0:152:2999:1839_1920x0_80_0_0_d24e876ab00c305a46ab8ff12b78cd1d.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал правительство и регионы РФ держать под контролем ситуацию с производством вакцин."Я хотел бы, чтобы коллеги и из правительства, и из министерства здравоохранения, и руководство регионов постоянно держали эту проблему в зоне своего внимания. Надеюсь, что вы так и поступаете", - сказал он на совещании о масштабировании производства и внедрения российских вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19.Он отметил, что это касается всех вакцин, в том числе третьего зарегистрированного препарата "КовиВак".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "ковивак", вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий медведев, общество