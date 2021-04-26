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Медведев призвал держать под контролем ситуацию с производством вакцин
Медведев призвал держать под контролем ситуацию с производством вакцин
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал правительство и регионы РФ держать под контролем ситуацию с производством вакцин. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T17:30
2021-04-26T17:30
2021-04-26T17:30
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал правительство и регионы РФ держать под контролем ситуацию с производством вакцин."Я хотел бы, чтобы коллеги и из правительства, и из министерства здравоохранения, и руководство регионов постоянно держали эту проблему в зоне своего внимания. Надеюсь, что вы так и поступаете", - сказал он на совещании о масштабировании производства и внедрения российских вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19.Он отметил, что это касается всех вакцин, в том числе третьего зарегистрированного препарата "КовиВак".
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