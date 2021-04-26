https://ria.ru/20210426/matkapital-1730033225.html
В Минтруде рассказали, на что россияне чаще всего тратят маткапитал
В Минтруде рассказали, на что россияне чаще всего тратят маткапитал
Наибольшая доля россиян, воспользовавшихся средствами материнского капитала, потратили их на улучшение жилищных условий, следует из размещенного на сайте... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T17:40
2021-04-26T17:40
2021-04-26T17:40
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Наибольшая доля россиян, воспользовавшихся средствами материнского капитала, потратили их на улучшение жилищных условий, следует из размещенного на сайте Минтруда РФ текстового описания к уточненному годовому отчету о госпрограмме "Социальная поддержка граждан" за 2020 год.Согласно документу, на 1 января 2021 года территориальными органами ПФР выдано 10 870 882 сертификата на маткапитал."Количество обращений с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала по основным направлениям расходования средств составило 8 674 914... из них на улучшение жилищных условий подано 7 188 727 заявлений (82,87% от общего количества обращений)", - говорится в документе.Также на оказание платных образовательных услуг всего подано 1 075 871 заявлений или 12,40%, на формирование накопительной пенсии 6 070 заявлений, или 0,07%, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей- инвалидов - 456 заявлений или 0,005%, на ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением второго ребенка - 403 790 заявлений, или 4,65%.Полностью использовали средства маткапитала 6 535 894 владельцев государственных сертификатов, или 60,12%, добавляется в документе.
https://ria.ru/20210423/matkapital-1729566849.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, общество
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Наибольшая доля россиян, воспользовавшихся средствами материнского капитала, потратили их на улучшение жилищных условий, следует из размещенного на сайте Минтруда РФ текстового описания к уточненному годовому отчету о госпрограмме "Социальная поддержка граждан" за 2020 год.
Согласно документу, на 1 января 2021 года территориальными органами ПФР
выдано 10 870 882 сертификата на маткапитал.
"Количество обращений с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала по основным направлениям расходования средств составило 8 674 914... из них на улучшение жилищных условий подано 7 188 727 заявлений (82,87% от общего количества обращений)", - говорится в документе.
Также на оказание платных образовательных услуг всего подано 1 075 871 заявлений или 12,40%, на формирование накопительной пенсии 6 070 заявлений, или 0,07%, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей- инвалидов - 456 заявлений или 0,005%, на ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением второго ребенка - 403 790 заявлений, или 4,65%.
Полностью использовали средства маткапитала 6 535 894 владельцев государственных сертификатов, или 60,12%, добавляется в документе.