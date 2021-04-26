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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210426/kurs-1729980340.html
Официальный курс евро на вторник снизился на две копейки
Официальный курс евро на вторник снизился на две копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,08 копейки - до 90,4468 рубля, курс доллара - на 32,13 копейки, до 74,768 рубля,... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:50
2021-04-26T13:50
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,08 копейки - до 90,4468 рубля, курс доллара - на 32,13 копейки, до 74,768 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 18,6 копейки, составив 81,8235 рубля
https://radiosputnik.ria.ru/20210425/prognoz-1729884394.html
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на вторник снизился на две копейки

13:50 26.04.2021
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкИнформация с курсами валют на двери магазина в Москве
Информация с курсами валют на двери магазина в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,08 копейки - до 90,4468 рубля, курс доллара - на 32,13 копейки, до 74,768 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 18,6 копейки, составив 81,8235 рубля
Табло пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
Вчера, 20:17
Эксперт перечислил факторы, способные "разогнать" доллар до 100 рублей
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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