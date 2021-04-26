https://ria.ru/20210426/kurs-1729980340.html

Официальный курс евро на вторник снизился на две копейки

Официальный курс евро на вторник снизился на две копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,08 копейки - до 90,4468 рубля, курс доллара - на 32,13 копейки, до 74,768 рубля,... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T13:50

2021-04-26T13:50

2021-04-26T13:50

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,08 копейки - до 90,4468 рубля, курс доллара - на 32,13 копейки, до 74,768 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 18,6 копейки, составив 81,8235 рубля

https://radiosputnik.ria.ru/20210425/prognoz-1729884394.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика