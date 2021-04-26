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В Италии во время операции по борьбе с мафией арестовали 96 человек
В Италии во время операции по борьбе с мафией арестовали 96 человек
Почти 100 человек были арестованы в понедельник на рассвете в административном центре южноитальянской области Апулия - городе Бари в ходе масштабной операции... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T09:26
2021-04-26T09:26
апулия
бари
италия
в мире
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РИМ, 26 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Почти 100 человек были арестованы в понедельник на рассвете в административном центре южноитальянской области Апулия - городе Бари в ходе масштабной операции правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью, сообщили представители карабинеров.Операция под кодовым названием "Вихрь мистраля" была проведена совместными усилиями спецподразделений полиции и карабинеров при координации местного Управления по борьбе с мафией. Главный удар правоохранителей был направлен на могущественный мафиозный клан "Стришульо", который контролирует практически всю криминальную деятельность в городе Бари и одноименной провинции.За решетку были отправлены 96 человек, еще трое находятся под домашним арестом. Всем им предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, торговле наркотиками, вымогательстве, нанесении тяжких телесных повреждений, незаконном хранении и ношении оружия и других преступлениях. Всего же под следствием по данному делу находятся 147 человек.Сегодняшние аресты стали результатом длительного расследования, в рамках которого были детально установлены и задокументированы преступная иерархия и методы действия гангстеров по контролю над территорией в период с 2015 года по настоящее время. Примечательно, что некоторым мафиози, проходящим по данному делу, повестки об аресте были вручены в тюрьме, где они уже отбывают наказания за другие преступления.Подробности операции будут обнародованы в 11.00 (12.00 мск) в ходе специальной пресс-конференции, которая состоится в так называемом "бункере Битонто" - здании суда Бари, находящемся в окрестностях города. Объявлено, что перед журналистами выступят представители руководства Национальной прокуратуры по борьбе с мафией.
https://ria.ru/20210409/sitsiliya-1727482050.html
https://ria.ru/20210113/mafiya-1592873250.html
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апулия, бари, италия, в мире

В Италии во время операции по борьбе с мафией арестовали 96 человек

09:26 26.04.2021
 
© Фото : Polizia di StatoАвтомобиль итальянской полиции
Автомобиль итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Фото : Polizia di Stato
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РИМ, 26 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Почти 100 человек были арестованы в понедельник на рассвете в административном центре южноитальянской области Апулия - городе Бари в ходе масштабной операции правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью, сообщили представители карабинеров.
Операция под кодовым названием "Вихрь мистраля" была проведена совместными усилиями спецподразделений полиции и карабинеров при координации местного Управления по борьбе с мафией. Главный удар правоохранителей был направлен на могущественный мафиозный клан "Стришульо", который контролирует практически всю криминальную деятельность в городе Бари и одноименной провинции.
Итальянские карабинеры - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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На Сицилии при операции по борьбе с мафией арестовали более 30 человек
За решетку были отправлены 96 человек, еще трое находятся под домашним арестом. Всем им предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, торговле наркотиками, вымогательстве, нанесении тяжких телесных повреждений, незаконном хранении и ношении оружия и других преступлениях. Всего же под следствием по данному делу находятся 147 человек.
Сегодняшние аресты стали результатом длительного расследования, в рамках которого были детально установлены и задокументированы преступная иерархия и методы действия гангстеров по контролю над территорией в период с 2015 года по настоящее время. Примечательно, что некоторым мафиози, проходящим по данному делу, повестки об аресте были вручены в тюрьме, где они уже отбывают наказания за другие преступления.
Подробности операции будут обнародованы в 11.00 (12.00 мск) в ходе специальной пресс-конференции, которая состоится в так называемом "бункере Битонто" - здании суда Бари, находящемся в окрестностях города. Объявлено, что перед журналистами выступят представители руководства Национальной прокуратуры по борьбе с мафией.
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