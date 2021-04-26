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В РУДН проанализируют нормативные акты по экзаменам для иностранцев
В РУДН проанализируют нормативные акты по экзаменам для иностранцев
Экспертный круглый стол по анализу нормативных актов РФ о проведении экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства для иностранцев пройдет во... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T18:27
2021-04-26T18:27
россия
рудн
санкт-петербургский государственный университет
тюменский государственный университет
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Экспертный круглый стол по анализу нормативных актов РФ о проведении экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства для иностранцев пройдет во вторник на базе Российского университета дружбы народов, сообщили в университете."Участники экспертного совещания обсудят ключевые положения законодательных документов, регулирующих процедуры проведения экзамена, требования к уровню владения русским языком, которые будут предъявляться к иностранным гражданам и лицам без гражданства, сдающим экзамен", - говорится в сообщении.Добавляется, что в работе круглого стола примут участие специалисты из ведущих вузов Российской Федерации, в числе которых МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный институт русского языка имени Пушкина, Тюменский государственный университет, РУДН, Тихоокеанский государственный университет.Подчеркивается, что изменения законодательства направлены на установление единой процедуры проведения экзамена в России.
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россия, рудн, санкт-петербургский государственный университет, тюменский государственный университет, общество

В РУДН проанализируют нормативные акты по экзаменам для иностранцев

18:27 26.04.2021
 
© Фото : РУДНЗдание РУДН
Здание РУДН - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Фото : РУДН
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Экспертный круглый стол по анализу нормативных актов РФ о проведении экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства для иностранцев пройдет во вторник на базе Российского университета дружбы народов, сообщили в университете.
"Участники экспертного совещания обсудят ключевые положения законодательных документов, регулирующих процедуры проведения экзамена, требования к уровню владения русским языком, которые будут предъявляться к иностранным гражданам и лицам без гражданства, сдающим экзамен", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в работе круглого стола примут участие специалисты из ведущих вузов Российской Федерации, в числе которых МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный институт русского языка имени Пушкина, Тюменский государственный университет, РУДН, Тихоокеанский государственный университет.
Подчеркивается, что изменения законодательства направлены на установление единой процедуры проведения экзамена в России.
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