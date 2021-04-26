https://ria.ru/20210426/gagarina-1729981970.html

Бывший муж Гагариной встал под окнами, чтобы поздравить дочь

Бывший муж Гагариной встал под окнами, чтобы поздравить дочь

Экс-супруг Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков трогательно поздравил в Instagram с четвертым днем рождения дочку Мию, рожденную в браке с певицей. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T19:06

2021-04-26T19:06

2021-04-26T19:06

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Экс-супруг Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков трогательно поздравил в Instagram с четвертым днем рождения дочку Мию, рожденную в браке с певицей.По словам фотографа, у девочки уже сейчас отличное чувство юмора, а в будущем, надеется отец, она станет ученой.К тексту он приложил фотографию, на которой стоит под окнами дома рядом с огромным нарисованным на асфальте сердцем, в центре которого написано имя дочери. В руках счастливый отец держит большой букет цветов.В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям и отметили, что он очень душевно поздравил дочку. Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков прожили вместе шесть лет и развелись в декабре прошлого года. Тогда певица сообщила, что ссор они с супругом не устраивали, делить имущество не собираются и сконцентрированы на воспитании детей.

https://ria.ru/20210324/gagarina-1602671232.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, полина гагарина