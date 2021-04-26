Бывший муж Гагариной встал под окнами, чтобы поздравить дочь
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Экс-супруг Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков трогательно поздравил в Instagram с четвертым днем рождения дочку Мию, рожденную в браке с певицей.
"Мия совершенно удивительная и чудесная девочка, которая изменила мою жизнь. Я, конечно, папа и не могу быть беспристрастным, но для меня все началось как будто с начала. Все обрело новый смысл. Она так меня вдохновляет!" — написал Исхаков.
По словам фотографа, у девочки уже сейчас отличное чувство юмора, а в будущем, надеется отец, она станет ученой.
"Помню, как я с ней разговаривал, когда она была у Поли в животе. Я рассказал об этом Миюше, а она меня стала расспрашивать, что именно я ей говорил и что конкретно она мне отвечала из маминого животика", — поделился воспоминаниями Дмитрий Исхаков.
К тексту он приложил фотографию, на которой стоит под окнами дома рядом с огромным нарисованным на асфальте сердцем, в центре которого написано имя дочери. В руках счастливый отец держит большой букет цветов.
В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям и отметили, что он очень душевно поздравил дочку.
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков прожили вместе шесть лет и развелись в декабре прошлого года. Тогда певица сообщила, что ссор они с супругом не устраивали, делить имущество не собираются и сконцентрированы на воспитании детей.